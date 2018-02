Hora certa de adicionar o chefe nas redes sociais

00:00 · 24.02.2018

Adicionar ou não o chefe no Facebook ou Instagram pode ser uma decisão muito simples para alguns profissionais. Mas o que é aparentemente inofensivo pode ter efeitos ruins no ambiente de trabalho. O fato é que, quando se está conectado em uma rede social, com colegas de trabalho e chefe, um deslize pode se tornar uma fofoca que, em alguns casos, pode até acabar com uma promoção ou afetar a sua imagem na empresa.

Quando DEVO adicionar

1. Se você já tem um ótimo relacionamento com o seu chefe - É um equilíbrio difícil entre vida profissional e pessoal, mas ser amigo de seu chefe no Facebook ou Instagram é uma oportunidade de se envolver com ele fora do trabalho. Os gerentes também querem trabalhar com pessoas que eles gostam.

2. Se você está tentanto ser cuidadoso - A ideia aqui é deixar você mais esperto, uma vez que sabe que seu chefe tem acesso às coisas que você posta. Em muitos casos, adicionar o chefe pode ser uma maneira de amadurecer nas redes sociais, e parar de postar bobeiras. E a partir das postagens do seu superior, você também pode saber o que ele espera de outros profissionais e colegas de trabalho.

3. Se essa amizade ajuda você a trabalhar melhor - Essa é uma saída para compartilhar o trabalho desenvolvido em um ambiente colaborativo. Isso será capaz de aumentar a sua produtividade e engajamento no trabalho.

Quando NÃO DEVO adicionar

1. Se você não conhece bem o seu chefe - Antes de tentar qualquer relacionamento fora do ambiente de trabalho procure conhecer as preferências do seu chefe, e veja se gosta desta relação.

2. Se você está usando a rede social com amigos e familiares - Muitas pessoas usam para fins profissionais. Mas se esse não é o seu caso, você deve explicar ao seu gerente que está apenas usando o Facebook para a sua vida pessoal. Eles devem respeitar a sua decisão.

3. Se você tem medo que possa prejudicar o seu trabalho - Certas opiniões e mensagens não devem ser compartilhadas se você tem o seu chefe como amigo. Se as suas postagens podem colocar seu trabalho em risco, não se preocupe em adicionar o seu chefe no Facebook. Simplesmente ignore o pedido de amizade.