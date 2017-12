Grupo Prysmian abre inscrições

00:00 · 16.12.2017 / atualizado às 01:02

O Grupo Prysmian, uma das lideres mundiais na indústria de sistemas de cabos de energia e de telecomunicações, com sete unidades no Brasil, inscreve até o dia 31 de dezembro para o seu programa internacional de trainee.

O Build The Future, como é denominado o programa, vai contratar profissionais para trabalhar nos principais projetos de infraestrutura nas áreas de energia e telecomunicações espalhados ao redor do planeta. O programa da Prysmian possui parcerias com as grandes escolas de negócios do mundo e do Brasil.

Serão aceitos profissionais formados em Engenharia, Química, Física, Matemática, Administração de Empresas, Economia e Finanças. Fluência no inglês é também um pré-requisito.

