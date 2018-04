Funceme lança concurso com 40 vagas e salário de R$ 3,4 mil

00:00 · 28.04.2018

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) publicou o edital de abertura das inscrições de seu novo concurso público.

A seleção visa o provimento de 40 vagas, sendo 35 destinadas ao cargo de pesquisador e cinco para analista de suporte à pesquisa.

Haverá, ainda, formação de cadastro reserva para suprir eventuais necessidades de servidores dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos, contados da data da homologação, prorrogável uma única vez por igual período.

As ofertas para o posto de pesquisador estão distribuídas entre as especialidades de Recursos Ambientais (8 vagas), Recursos Hídricos (8), Meteorologia (13), Monitoramento (3) e Informática (3).

Para analista de suporte à pesquisa, as oportunidades são para as áreas de Ciências Contábeis (2) e Administração (3).

Interessados em concorrer a uma das vagas devem possuir diploma de conclusão de curso de nível superior na área.

As remunerações iniciais são de R$ 3.440,34 e chegam a R$ 7.924,58 no fim da carreira. Há ainda, gratificação de titulação. As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais.

Etapas

A organização está a cargo da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (CEV/Uece).

As inscrições serão recebidas entre os dias 7 de maio e 6 de junho no site www.uece.br/cev. O valor da taxa de participação é de R$ 130 para todos os cargos.

O concurso da Funceme será constituído das seguintes fases: prova objetiva para os dois cargos; prova discursiva/dissertativa para pesquisador; e análise de títulos para ambas as funções.

A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha que versarão sobre as disciplinas de Português, Informática e/ou conhecimentos específicos.

Já a avaliação discursiva/dissertativa contará com duas questões dissertativas a serem elaboradas com base no conteúdo programático de conhecimentos específicos.

As provas objetivas e discursivas/dissertativas serão aplicadas na cidade de Fortaleza em datas, locais e horários a serem comunicados no cartão de informação do candidato, a ser publicado em momento oportuno.

Sobre o órgão

A Funceme é uma Fundação que existe desde 1974, responsável por estudar a meteorologia e recursos hídricos do Ceará. Os profissionais da instituição realizam planejamento, implementação e desenvolvimento de políticas públicas, e ações relacionadas ao clima e meio ambiente.