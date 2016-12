Fortaleza: cinco vagas para procurador da PGM

00:00 · 24.12.2016

Para participar do concurso da Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, é preciso ser graduado em Direito e ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil

A Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza divulgou edital de concurso público para Procurador do Município, com a oferta de cinco oportunidades. As etapas do concurso serão realizadas em Fortaleza.

Para participar é preciso ser graduado em Direito e ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Os aprovados farão jus a salários de R$ 24.115 mensais, dentro de jornadas de trabalho de 30 horas por semana.

A taxa para se candidatar custa R$ 140 e a inscrição deve ser realizada no site do Cespe/UnB (www.Cespe.Unb.Br), organizador do processo seletivo a partir das 10h do dia 29 de dezembro. Será possível se inscrever até as 18h do dia 18 de janeiro de 2017, sendo que o pagamento da taxa poderá ser feito até 2 de março.

Processo seletivo

Primeira etapa da seleção, a prova objetiva será aplicada no dia 9 de abril, no turno da tarde, e terá duração máxima de cinco horas. Informações sobre o horário e dos locais da avaliação serão divulgadas a partir do dia 29 de março, no site do Cespe/UnB.

O exame objetivo será composto por 200 questões das disciplinas de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Direito Financeiro, Direito Tributário, Direito Ambiental e Direito Urbanístico.

A prova discursiva compõe a segunda fase do concurso , marcada para o dia 21 de maio, no turno da tarde. Nela, será proposta a redação de uma peça jurídica de até 90 linhas e mais quatro questões a serem respondidas em até 15 linhas cada.

Por fim, os aprovados na prova discursiva passarão pela avaliação de títulos, para critério de classificação.