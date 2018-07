Formas de não perder tempo nas reuniões

00:00 · 07.07.2018

Embora sejam importantes, as reuniões desperdiçam o tempo de boa parte dos profissionais.

Se você já não aguenta mais perder tempo com conversas longas e vazias que terminam sem nenhuma solução concreta.

Confira a seguir quatro dicas que vão ajudar você a manter a objetividade e diminuir pela metade a duração desses seus compromissos:

1. Tenha uma agenda

Parece óbvio, mas a maioria das reuniões falha porque são mal planejadas. Agende horário, participantes, local e tema. Mantenha todas as informações na mesma página.

2. Corte metade do tempo para reuniões

Ao invés de agendar uma reunião de meia hora, reduza o tempo para 15 minutos. Isso vai fazer com que você e os demais participantes acelerem o processo. Você vai ver que será possível resolver a mesma quantidade de problemas em metade do tempo, desde que ele não seja desperdiçado.'

3. Não aceite atrasos

É claro que um imprevisto ou outro podem interferir na reunião, mas se as pessoas a se atrasarem são sempre as mesmas, considere uma forma de punição para mostrar que você não vai mais aceitar esse tipo de comportamento.

4. Elimine os recursos tecnológicos

Uma das principais distrações para as reuniões são os recursos tecnológicos, como smartphones, tablets e computadores. Na medida do possível, elimine-os do compromisso. O ideal é que todos guardem seus aparelhos''.