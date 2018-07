Exército seleciona para nível superior

00:00 · 07.07.2018

Com inscrições já abertas, dois novos editais de concurso divulgados pelo Exército oferecem 31 vagas de nível superior para ingresso no quadro complementar de oficiais e no estágio de capelães militares.

Para o quadro complementar, há chances nas áreas de Administração (5), Direito (4), Estatística (1), Informática (5), Magistério Alemão (1), Magistério Biologia (1), Magistério Francês (1), Magistério História (2), Enfermagem (6) e Veterinária (2). A idade limite para participação é de 36 anos.

Entre as chances para capelão, duas são para sacerdote católico romano e uma para pastor evangélico. Os candidatos devem possuir entre 30 e 40 anos, além de curso de formação teológica.

Será possível se inscrever até 3 de agosto, mediante o preenchimento de formulário disponível no site www.esfcex.eb.mil.br. O valor da taxa é de R$ 120.

O processo seletivo será iniciado com exame intelectual de conhecimentos gerais e específicos, previsto para 16 de setembro, em todos os Estados do país e no Distrito Federal.

Em seguida, os candidatos passarão por análise de títulos (apenas capelães), verificação documental, inspeção de saúde e exame de aptidão física.

Os aprovados realizarão curso de formação, com duração de 37 semanas, na Escola de Formação Complementar do Exército, em Salvador/BA, exceto a área da Saúde, cujo treinamento será na Escola de Saúde do Exército, no Rio de Janeiro/RJ.