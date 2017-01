Estágios: 82 vagas

00:00 · 21.01.2017

Nível médio

Jovem aprendiz

Vagas: diversas

Remuneração: não divulgada

Seleção: Centro de Estágio

Informações: entre 16 e 22 anos para trabalhar em Fortaleza, Pacajus, Horizonte, Itaitinga, entre outros. As empresas ofertam cursos de Assistente Administrativo, Operador de Call Center ou de Comércio.

Vagas: 40

Remuneração: não divulgada

Seleção: All Service

Informações: empresas abrem oportunidades com contrato CLT de 4 ou 6 horas por dia na função de Repositor de Mercadorias (10 vagas), Operador de Telemarketing (10) e Assistente Administrativo (20).

Nível Técnico

ADMINISTRAÇÃO

Vagas: 20

Remuneração: R$ 450,00

Seleção: CCE

Informações: atuação em vendas de produtos bancários das 8h às 13h e bonificação de R$ 300,00.

INFORMÁTICA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 800,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir de 18 anos com carga horária de 6h por dia.

ENFERMAGEM

Vagas: 2

Remuneração: R$ 620,00

Seleção: CCE

Informações: de segunda a sábado, de 7h às 12h, no Parque Manibura.

Nível superior

Exatas

Administração

Vagas: 4

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: para alunos do 1º ao 4º semestre para atuação em Call Center, de segunda a sábado.

Gest. Ambiental

Vagas: 1

Remuneração: R$ 880,00

Seleção: All Service

Informações: para alunos a partir do 2º semestre, do turno noite, com jornada de 6 horas diárias.

Eng. Alimentos

Vagas: 1

Remuneração: R$ 900,00

Seleção: All Service

Informações: carga de 6 horas diárias para alunos a partir do 2º semestre no turnos manhã ou noite.

PROC. GERENCIAIS

Vagas: 1

Remuneração: R$ 880,00

Seleção: All Service

Informações: carga de 6 horas diárias para alunos a partir do 2º semestre.

Vagas: 1

Remuneração: a combinar

Seleção: Centro de Estágio

Informações: carga de 6 horas diárias para alunos a partir do 3º semestre.

CONTÁBEIS

Vagas: 1

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: carga de 4 horas diárias para alunos a partir do 3º semestre.

Humanas

Publicidade

Vagas: 1

Remuneração: R$ 880,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 2º semestre, dos turnos manhã ou noite, na área de Divulgação. São 6h por dia.

Direito

Vagas: 2

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 6º semestre, de segunda a sexta, de 12h às 18h, em empresa no Joaquim Távora.

Marketing

Vagas: 1

Remuneração: R$ 937,00

Seleção: All Service

Informações: para alunos a partir do 2º semestre na área de Divulgação com jornada de 4 horas por dia.

Vagas: 2

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: de segunda a sexta, de 9h às 16h, com vale-transporte em empresa no bairro Edson Queiroz.

PSICOLOGIA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 880,00

Seleção: All Service

Informações: para alunos a partir do 6º semestre (turnos manhã ou noite) na área de Teste I e II.

SAÚDE

FARMÁCIA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 880,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 4° semestre, do turno manhã ou noite, para jornada de 6 horas diárias.

GEST. HOSPITALAR

Vagas: 1

Remuneração: a combinar

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 2° semestre com jornada de 6 horas diárias.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 880,00

Seleção: All Service

Informações: para Natação, a partir do 3° semestre dos turnos manhã ou noite. Jornada de 6 horas diárias.

Contatos

CCE

Tel. (85) 3326-0526

Ccestagio.Com.Br

ALL SERVICE

Tel. (85) 3254-6333

Curriculos@allservice.Org.Br

Centro de estágio

Tel. (85) 3091-6783

Rua Pedro Borges, 33 - sala 1224