Estágios: 50 vagas

00:00 · 14.10.2017

Nível médio

Jovem aprendiz

Seleção: Centro de Estágio

Informações: de 16 a 22 anos para vagas em Fortaleza e RMF como Operador de Call Center, Comércio e Assistente Administrativo.

Vagas: 10

Seleção: All Service

Informações: vagas para contrato de trabalho CLT com jornada de trabalho de até 6 horas e demais benefícios para Auxiliar de Informática (5) e Auxiliar Administrativo (5).

Nível Técnico

ADMINISTRAÇÃO

Vagas: 2

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 2º semestre, no bairro Dionísio Torres.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: All Service

Informações: para alunos a partir do 1º ano, nos turnos manhã e noite.

INFORMÁTICA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 400,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: bolsa a partir de 18 anos com jornada de 4 horas por dia.

ENFERMAGEM

Vagas: 2

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 1º ano para quem estuda pela manhã ou noite para área hospitalar.

SAÚDE BUCAL

Vagas: 6

Remuneração: R$ 450,00

Seleção: CCE

Informações: no bairro Centro, a partir do 1º semestre.

Vagas: 4

Remuneração: R$ 450,00

Seleção: CCE

Informações: de segunda a sábado, na Caucaia, a partir do 1º semestre.

Nível superior

Exatas

Administração

Vagas: 2

Remuneração: R$ 750,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 1º semestre para que estuda pela manhã ou à noite. Jornada de 4h por dia.

Vagas: 2

Remuneração: R$ 550,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 2º semestre, de segunda a sexta, na Aldeota.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 1º semestre, das 8h às 14h, na área.

LOGÍSTICA

Vagas: 2

Remuneração: R$ 400,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 2º semestre, de 8h às 12h, no bairro Montese.

MÍDIAS DIGITAIS

Vagas: 1

Remuneração: R$ 750,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 1º semestre para jornada de 6 horas por dia.

PROC. GERENCIAIS

Vagas: 2

Remuneração: R$ 550,00

Seleção: CCE

Informações: de segunda a sábado para empresa na Aldeota.

Humanas

DIREITO

Vagas: 2

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 4º semestre para estagiar no bairro Vila União.

PUBLICIDADE

Vagas: 2

Remuneração: R$ 650,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 2º semestre, de segunda a sexta, no Vila União.

ESTILISMO E MODA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 3º semestre na área para jornada de 5h/dia.

DESIGN DE MODA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: para alunos a partir do 3º semestre com jornada de 5h/dia.

Serviço SOCIAL

Vagas: 1

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 3º semestre na área de Projetos.

LETRAS

Vagas: 4

Remuneração: R$ 533,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 3º semestre de segunda a sexta na Parangaba.

PEDAGOGIA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre, do turno noite, para jornada de 4h.

Vagas: 2

Remuneração: R$ 638,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 3º semestre com Orientação Educacional de segunda a sexta no Joaquim Távora.

CONTATOS

CCE

Tel. (85) 3226-0526

Rua Pedro Borges, 30 - sala 905

ALL SERVICE

Tel. (85) 3254-6333

curriculos@allservice.org.br

Centro de estágio

Tel. (85) 3091-6783

Rua Pedro Borges, 33 - sala 1224