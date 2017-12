Estágios: 46 vagas

00:00 · 16.12.2017 / atualizado às 01:04

Nível Médio

Jovem aprendiz

Seleção: Centro de Estágio

Informações: de 16 a 22 anos para vagas em Fortaleza e RMF como Operador de Call Center, Comércio e Assistente Administrativo.

Vagas: 15

Seleção: All Service

Informações: vagas para contrato de trabalho CLT com jornada de trabalho de até 6 horas e demais benefícios para Técnico de Informática (5), Auxiliar de Logística (5) e Assistente Administrativo (5).

Nível Técnico

ADMINISTRAÇÃO

Vagas: 2

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, no bairro Centro, das 14h às 18h.

Requisito: boa dicção e desenvoltura; experiência em vendas

Vagas: 2

Remuneração: R$ 530,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, com telemarketing (vendas) no Centro com jornada de 5h/dia.

Vagas: 2

Remuneração: R$ 550,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: necessário ter mais de 18 anos para jornada de 5h.

INFORMÁTICA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: oportunidade com horário a combinar, a partir de 18 anos e com vale-transporte.

Nível superior

Exatas

Administração

Vagas: 4

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 2º semestre, de segunda a sexta. Vagas para empresa no bairro Dionísio Torres e com benefícios.

Requisito: Pacote Office

Vagas: 1

Remuneração: R$ 800,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre, dos turnos manhã ou à noite.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 650,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 1º semestre; a combinar horário do estágio.

Eng. De produção

Vagas: 1

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 4º semestre, para quem estuda no turno noite, para estagiar 6 horas por dia.

PROC. GERENCIAIS

Vagas: 1

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 1º semestre, do turno noite. Há vale-transporte.

ECONOMIA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 2º semestre para jornada das 13h às 18h.

LOGÍSTICA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 1º semestre para jornada de 6 horas por dia. Há ainda auxílio-transporte.

CONTÁBEIS

Vagas: 1

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 5º semestre, do turno noite, com jornada de trabalho de 4h na área contábil.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 2º semestre com jornada de 5h por dia.

Humanas

DIREITO

Vagas: 1

Remuneração: R$ 800,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre (noite), na área Adv. Associados.

PSICOLOGIA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 750,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 2º semestre com desenvolvimento humano.

REC. HUMANOS

Vagas: 1

Remuneração: R$ 750,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 2º semestre com jornada de 8h30 às 14h30.

Saúde

NUTRIÇÃO

Vagas: 1

Remuneração: R$ 650,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 5º semestre, no setor de Qualidade.

Requisito: condução própria (moto) é um diferencial na seleção.

Outros

SESPORTE

Vagas: 8 e cadastro de reserva

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: Secretaria do Esporte, na Av. Alberto Craveiro, 2.755, em Fortaleza

Informações: monitor no projeto Bolsa Esporte com jornada de 20h.

Contatos

CCE

Tel. (85) 3226-0526

Rua Pedro Borges, 30 - sala 905

ALL SERVICE

Tel. (85) 3254-6333

Curriculos@allservice.Org.Br

Centro de estágio

Tel. (85) 3091-6783

Rua Pedro Borges, 33 - sala 1224