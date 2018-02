Estágios :159 vagas

00:00 · 24.02.2018

Nível médio

Jovem aprendiz

Vagas: 60

Seleção: All Service

Informações: vagas para contrato de trabalho CLT com jornada de trabalho de até 6 horas e demais benefícios para Repositor de Mercadorias (50) e Assistente Administrativo (10).

Nível Técnico

SEGURANÇA DO TRABALHO

Vagas: 1

Remuneração: R$ 250,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 1º ano de curso com jornada de 4h por dia na área de Normas Regulamentares.

Requisito: morar perto do Eusébio.

ADMINISTRAÇÃO

Vagas: 2

Remuneração: R$ 550,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre com atuação em telemarketing das 13h às 19h, de segunda a sexta, no Dionísio Torres. Há vale-transporte.

Vagas: 1

Remuneração:R$550,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir de 18 anos com vale-transporte e em 6h por dia.

SAÚDE BUCAL

Vagas: 2

Remuneração: R$ 450,00

Seleção: CCE

Informações: das 8h às 13h, de segunda a sábado, como auxiliar de dentista na Caucaia.

Nível superior

Exatas

Administração

Vagas: 2

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, de segunda a sexta (manhã ou tarde), com Recepção no Bairro de Fátima. Há vale-transporte.

Vagas: 2

Remuneração: a combinar

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, no Centro, com jornada de 5 horas por dia, incluindo os sábados.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 900,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 1º semestre, dos turnos manhã ou noite.

INFORMÁTICA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 800,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 2º semestre, para quem estuda no turno noite, para estagiar em Sala de Aula.

Ciências contábeis

Vagas: 1

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 1º semestre na área e das 13h às 18h.

COMPUTAÇÃO

Vagas: 1

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 1º semestre para jornada das 13h às 18h.

Humanas

DIREITO

Vagas: 70

Remuneração: R$ 892,59

Informações: inscrição a partir de 5 de março, na Procuradoria-Geral do Estado (Rua Dr José Martins Rodrigues, 150, bairro Edson Queiroz). Jornada semanal de 20h.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 800,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 5º semestre (noite), com ajuda de transporte.

PEDAGOGIA

Vagas: 2

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, das 14h às 18h de segunda a sexta, com Orientação Educacional em empresa no Dionísio Torres.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 2º semestre, do turno noite, para sala de aula.

Psicologia

Vagas: 1

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 2º semestre com jornada de 5 horas por dia.

PUBLICIDADE

Vagas: 2

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, de segunda a sexta (manhã ou tarde) para estagiar com mídias sociais no Bairro de Fátima.

Requisito: InDesign, Illustrator, Photoshop e CorelDRAW.

Vagas: 2

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre com jornada de trabalho de 4 horas por dia na área de Mídias Sociais em empresa na Aldeota.

Serviço Social

Vagas: 1

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 4º semestre na área de Projetos e com jornada de 5 horas por dia.

Educação física

Vagas: 5

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 4º semestre, do turno noite, para academia.

Contatos

CCE

Tel. (85) 3226-0526

Rua Pedro Borges, 30 - sala 905

ALL SERVICE

Tel. (85) 3254-6333

curriculos@allservice.org.br

Centro de estágio

Tel. (85) 3091-6783

Rua Pedro Borges, 33 - sala 1224