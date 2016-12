Em dezembro, as empresas contratam!

00:00 · 24.12.2016

Final do ano chegou e muita gente dá aquela desacelerada esperando o Natal e do Ano Novo. Mas saiba que o mercado de trabalho continua ativo nesta época e as vagas precisam ser preenchidas, as empresas não param e existem orçamentos para que isso aconteça ainda em 2016.

Este período também e muito propicio para ampliar o networking, as festas, happy hours, convenções e almoços promovidos pelas empresas e por grupos de amigos, para comemorar o final do ano. O ambiente descontraído favorece muito o relacionamento interpessoal.

Fiz um atendimento individual com um profissional que atuava há mais de 6 anos como gerente comercial, ele deixou a empresa em que trabalhava, em novembro, e não perdeu tempo. Assim que ficou sabendo que sairia da empresa acionou sua rede de contatos, começou a fazer os investimentos necessários para acelerar sua recolocação; cadastrou-se em um site de recolocação profissional, contratou a análise curricular, entrevista simulada e começou a colocar em prática suas estratégias. Começou a enviar seu currículo e informamos que havia um processo seletivo aberto para o seu perfil. O resultado foi que ele teve a felicidade de ser contratado. Quer um emprego novo? Comece a procurar agora!

Madalena Medeiros

Diretora executiva do fastjob, mobile consultoria, palestrante e consultora