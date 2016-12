Edimburgo tem bolsa para cursos de verão

00:00 · 31.12.2016

O seu sonho é estudar na Escócia? Essa é a sua chance! A Universidade de Edimburgo abriu bolsas para cursos de verão. O programa é para julho de 2017 e as inscrições vão até o dia 27 de janeiro. Serão contemplados cursos realizados em Edimburgo e que tenham duração de até quatro semanas. Áreas como empreendedorismo, arte, cinema, música e filosofia estão entre as que possuem inscrições abertas. Para participar, basta se inscrever no site da universidade.

Vale lembrar que as bolsas cobrem os custos do programa, mas gastos como acomodação e passagens aéreas ficarão a cargo do interessado. É preciso realizar um teste de conhecimentos gerais, uma avaliação de inglês, uma carta de motivação e o currículo para participar.

A Universidade de Edimburgo, fundada em 1583, é um centro de ensino e pesquisa em Edimburgo, Reino Unido. É uma das Universidades mais antigas da Escócia e está entre uma das maiores e prestigiosas do Reino Unido. É uma universidade pública, urbana, e com aproximadamente 24.000 estudantes. É participante do Grupo Russell, associação britânica de pesquisa de ponta que recebe dois terços dos recursos do setor no Reino Unido. Única universidade escocesa a também participar do Grupo Coimbra, LERU e Universitas 21, mais relevantes grupos de pesquisa da Europa. (Wikipedia)

Http://www.Ed.Ac.Uk/home