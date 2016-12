Dicas para quem pensa em mudar de carreira

00:00 · 31.12.2016

Mesmo que o pensamento de abandonar um caminho já bem estabelecido possa paralisar até as ideias mais ambiciosas, não deixe o medo falar por você. Não existem regras para quando é a hora certa de começar uma nova carreira.

Se você chegou num ponto onde a ideia de continuar fazendo o mesmo trabalho pelo resto da sua vida é mais assustador do que mudar de rumo, talvez seja agora o momento de considerar aquela mudança de carreira com a qual você anda sonhando.

A seguir, leia cinco conselhos de quem já mudou de carreira para ajudar você nessa decisão:

1. Sua idade é só um número

"Nunca é tarde demais para mudar de carreira", diz Nancy Irwin, que trocou a carreira como comediante para se tornar psicóloga aos 44 anos. A sua decisão veio de um trabalho voluntário para adolescentes que sofreram abuso sexual. "Aquilo acordou a curandeira em mim e me encorajou a ir para a escola", lembrou. Hoje, Irwin é doutora em psicologia e autora do livro "Sua vez: Mudar a direção no meio da vida". Para ela, é importante ignorar as pessoas negativas e seguir o que você quer da sua vida, não algum tipo de ideia do que é uma carreira ideal.

2. Faça a lição de casa

Fazer uma mudança brusca não significa que você deve ser imprudente. De acordo com Tom Casano, que é coach de vida, qualquer potencial carreira deve ser muito bem pesquisada. Você aprende muito com a pesquisa. A carreira precisa de algum diploma, mais estudos ou experiência? O caminho de Casano mudou de música para finanças, antes que ele lançasse a sua companhia. A sua experiência o ensinou a fazer um test drive antes de cair de cabeça numa nova carreira. "Acompanhe alguém ao trabalho, e veja se você gosta da rotina. Procure oportunidades de estágio na área", aconselhou. Investir o seu tempo livre com isso vale a pena o esforço.

3. Mantenha a mente aberta

Marisol Hernandez trocou a sua carreira como engenheira mecânica para se tornar uma empreendedora. Ela se lembra de ter participado de uma apresentação sobre carreiras em que foi dito que uma pessoa muda de carreira, em média, 7 vezes ao longo da vida. A ideia lhe pareceu absurda na época, mas ficou na sua cabeça por tempo suficiente para que ela decidisse começar a sua própria companhia de moda para janelas. O conselho dela é sempre se manter com uma mente aberta: "Perceba que fazer o que você ama pode vir de maneiras diferentes, e não ser limitado ao campo no qual você se formou".

4. Faça um plano detalhado

Gregory Cumberford foi de engenheiro elétrico a dentista quando percebeu que queria fazer algo que ajudasse as pessoas. Ele fez um plano detalhado de como fazer essa mudança. "Eu coloquei todos os objetivos e requerimentos no papel, e depois dividi as tarefas em passos menores", explicou. Comece com uma ideia ampla do seu objetivo e depois faça um plano detalhado, com passos simples, de como chegar.

5. A arte da comunicação

Não importa em que campo você quer entrar, saber se comunicar bem é uma necessidade. De acordo com Hernandez, "comunicação e saber como vender a si mesmo são habilidades-chave em qualquer carreira". A comunicação pode ser útil para conectar você a oportunidades de emprego através da rede de contatos.