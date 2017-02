Dicas para lidar com os desafios da era digital

00:00 · 04.02.2017

A vida hoje é bem diferente do que costumava ser a algumas décadas ou a apenas alguns anos atrás. Se antes as pessoas só passavam algumas horas na frente da televisão e depois eram capazes de viver longe da tecnologia, hoje grande parte das pessoas passa do computador para o celular e depois para um tablet...

São muitas informações transmitidas diariamente, e isso deixa todo mundo mais distraído e ainda mais estressado.

A seguir, confira sete hábitos que podem ajudar você a lidar melhor com o grande número de desafios do mundo digital:

1. Desligue as notificações

Para achar o foco que você precisa na sua vida, a primeira coisa é desligar as notificações para:

# Seus e-mails

# Suas mensagens

# Suas redes sociais e jogos

Depois disso, você vai poder voltar para o que realmente importa sem ter essas interrupções para distrai-lo. Lembre-se que o que quer que esteja acontecendo ainda vai estar lá mais tarde, mesmo se você não estiver lá para olhar a notificação assim que ela aparece.

2. Mantenha o celular longe

Para se concentrar no seu trabalho e aproveitar um momento de lazer, você precisa estar de corpo e alma onde você está no momento. Seu celular é uma forma garantida de fazer você pensar em outras coisas, quando você deveria estar vivendo o momento. Aqui vão algumas coisas que você pode fazer para colocar obstáculos entre você e o celular.

# Coloque o celular no silencioso

# Deixe o aparelho em outro cômodo

# Cheque algumas vezes por dia para ver chamadas e mensagens

Faça isso para garantir o seu tempo é bem utilizado, e não desperdiçado com distrações.

3. Use um aplicativo

Parar de checar o seu celular é algo mais fácil na teoria que na prática. Por isso, utilize aplicativos como o Forest, que motiva você a não abrir aplicativos com uma floresta virtual que cresce quando você não procrastina.

4. Fique offline nos fins de semana

Fique longe do trabalho e do escritório nos fins de semana. Deixe o seu celular de trabalho onde ele deve ficar, no trabalho. Se isso não for possível, mantenha o seu acesso a essas coisas no mínimo possível. Você pode:

# Deixar o celular de trabalho no silencioso e cheque apenas uma vez por dia

# Checar seus e-mails só uma vez por fim de semana

# Responder mensagens, e-mails e ligações apenas quando eles forem muito importantes

5. Pare de comparar

Quando você compara a sua vida ao que você vê nas redes sociais de colegas, amigos e celebridades, e vê as suas casas perfeitas com crianças bonitas e vidas ideais, isso acaba com a sua autoestima. Veja o que você deve fazer para começar a se livrar desse hábito:

# Lembre-se de que as pessoas só compartilham o que acontece de bom nas suas vidas. As outras coisas, as partes ruins, acontecem também, só não são colocadas numa moldura para todo mundo ver.

# Foque em se comparar com si mesmo. Veja o quanto você cresceu, aprendeu e em como você superou obstáculos. Como diz o ditado, "Não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa".