Dicas para impulsionar a carreira no LinkedIn

00:00 · 23.12.2017

Você já deve estar cansado de saber que o LinkedIn é uma ferramenta muito útil para os seus contatos profissionais. No entanto, se limitar apenas a isso não é uma boa ideia. Utilizada da maneira correta, a rede social pode ser um forte impulsionador para a sua carreira. Não acredita? Confira quatro dicas simples que vão ajudar você a desenvolver sua carreira por meio do LinkedIn.

1. Inicie um grupo

A rede social conta com uma infinidade de grupos. Que tal criar um grupo dedicado a perseguir objetivos profissionais? Ser o dono de um grupo traz uma carga de responsabilidade, o que motiva você a conquistar suas metas. Envie mensagens para os seus contatos e diga que você tem um novo objetivo de carreira. Peça a eles que participem do grupo e use o espaço para debater com eles as melhores ideias para alcançar o sucesso profissional, quais podem ser os desafios e como superar as falhas.

2. Inspire-se em quem admira

Avalie onde está sua carreira atualmente e onde você pretende chegar nos próximos anos. Depois, procure pessoas que você admire por terem uma história de sucesso no mundo profissional. Lembre-se de que para alcançar a sua meta não é necessário "reinventar a roda". Você pode, simplesmente, identificar pessoas com trajetórias inspiradoras e se espelhar nelas. Entre em contato com essas pessoas, faça perguntas, conecte-se com elas.

3. Mantenha o perfil atualizado

Tire um tempo para analisar o seu perfil. Preencha todos os espaços vagos com informações atualizadas. Dê atenção especial ao perfil e às experiências de trabalho anteriores. Preocupe-se também com a foto. Lembre-se de que perfis com fotos têm sete vezes mais chances de serem abertos. No entanto, dê preferência para uma foto profissional e com uma carga de energia positiva. Uma boa escolha é uma foto sorrindo.

4. Estabeleça novas conexões

Para que o seu perfil no LinkedIn trabalhe a seu favor, o ideal é que você tenha ao menos 50 pessoas na sua rede de conexões. Depois disso, você pode investir em contatos de segundo e terceiro grau. Estabeleça conexões significativas, entre em contato com quem você conhece. Alimentar bons relacionamentos é muito útil.