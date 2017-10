Dez dicas: impressione no novo emprego

00:00 · 14.10.2017

Começar num novo emprego pode ser muito stressante. A situação e o ambiente desconhecidos podem te deixar nervoso e com isso pode cometer uma série de gafes. Contudo, é possível eliminar esse risco. Basta que esteja preparado para impressionar. Não sabe como fazê-lo? Conheça 10 maneiras de impressionar no teu novo emprego:

1. Acalme-se

Já conseguiu o emprego, então não há razão para estar preocupado. Lembre: ninguém espera que saiba tudo no teu primeiro dia. Fique preocupado apenas em mostrar interessado nas tuas novas funções.

2. Não se atrase

Se quer começar com o pé direito é bom que esteja na empresa no horário. A pontualidade é um sinal de respeito pelo teu ambiente de trabalho e pelos teus superiores. Apesar dos teus empregadores esperarem isso de ti e sendo certo que não vai impressionar ninguém, a verdade é que deixará certamente uma imagem bem positiva.

3. Se vista bem

Ter uma boa aparência também é fundamental para impressionar. Procure se vestir como se estivesse indo para a tua primeira entrevista. Com o tempo e depois de observar melhor os teus colegas, vai se adaptar ao "dress code" da empresa.

4. Estude a empresa

Antes de começar as tuas funções no trabalho, faça uma pesquisa básica sobre a organização. Descubra o ramo de atuação, a situação em que a empresa se encontra, etc. Além disso, talvez seja boa ideia tentar compreender as responsabilidades inerentes ao teu cargo.

5. Seja flexível

Preste atenção às necessidades dos teus colegas e superiores e, na medida do possível, participe dos projetos. Quando necessário, chegue mais cedo ou fique até mais tarde. Se não deixar que isso se torne num hábito, pode usar esse comportamento de maneira positiva.

6. Ofereça ajuda

Pergunte aos teus colegas de que forma pode ajudar nas suas tarefas. Mas lembre de não deixar que isso interfira na realização das tuas próprias tarefas. Com esta atitude vai mostrar que é alguém disponível e disposto a ajudar.

7. Mostre entusiasmo

As pessoas sentem-se atraídas por comportamentos positivos. Por isso, se quer impressionar e fazer amizades no teu novo trabalho, se mostre empolgado. Evite os comentários negativos sobre as tarefas, se concentre no que tem a fazer e se preocupe em manter um bom relacionamento com a tua equipe.

8. Fale menos e ouça mais

É compreensível que queira mostrar trabalho mas, se puder, evite oferecer de imediato as tuas ideias. Ouça primeiro o que teus colegas e superiores têm a dizer. Desta forma vai mostrar que respeita os profissionais com quem trabalha e vai ajudar-te a entender a dinâmica da equipe.

9. Identifique personalidade

Nos primeiros dias, procure identificar quem é quem na equipe. Tente perceber quem são os líderes, que colegas tomam decisões, quais são os mais influenciadores, etc.

10. Alinhe expectativas

No teu primeiro dia de trabalho, pede uma reunião com o teu chefe. Não é necessário ser nada elaborado, apenas um tempo para que os dois alinhem as expectativas em relação ao trabalho. Pergunta-lhe o que espera de ti e qual a melhor maneira de levares a cabo as tuas tarefas. Sê honesto e diz-lhe o que pensas sobre o cargo e como pensas alcançar os resultados esperados.