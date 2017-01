Deloitte com vaga em Fortaleza

00:00 · 21.01.2017

A Deloitte, que oferece serviços nas áreas de Auditoria, Consultoria, Consultoria em Gestão de Riscos, Consultoria Tributária, Financial Advisory e Outsourcing, está com inscrições abertas para a vaga de trainee. No Brasil, suas operações cobrem todo o território nacional, com escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Joinville, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

Podem participar, universitários a partir do 2º ano de graduação ou recém-formados (Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito, Economia, Estatística, Engenharia, Matemática, Física, Relações Internacionais, Psicologia, Gestão de Recursos Humanos e Cursos de TI).

Mais informações: http://bit.Ly/2iRY9uu