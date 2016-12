Curso gratuito de inglês nos EUA

00:00 · 24.12.2016

Que tal aprender inglês nos Estados Unidos? Pois essa é a oportunidade oferecida pelo Centro de Língua Inglesa (ECL) da Universidade de Denver. O programa oferece uma bolsa que, além de cobrir o curso integralmente, inclui acomodação. As inscrições vão até o dia 14 de fevereiro.

O programa é destinado a estudantes que não tenham o inglês como idioma materno e pretendem tornar-se professores da língua. Aquele que for escolhido funcionará como um representante do Centro no futuro, compartilhando sua experiência em vídeo ou texto. Ele também precisará se comprometer a organizar um evento para contar como foi quando voltar ao Brasil.

Para se inscrever, é preciso escrever duas redações contando sua trajetória pessoal e como aprendeu a falar inglês, enviar o histórico escolar ou acadêmico e responder a um questionário. As etapas estão disponíveis no site do programa.

A Universidade de Denver é a mais antiga universidade privada da Região das Montanhas Rochosas dos Estados Unidos, fundada em 1864. Atualmente, a universidade conta com a presença de cerca de 5000 estudantes em graduação e 6000 estudantes de pós-graduação. O campus da universidade, de 0,51 km², é designado arboretum, estando localizado no Bairro Universitário, a cerca de 11 km a sul do centro de Denver.

Http://bit.Ly/2hkbJek