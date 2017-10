Correios encerra inscrição dia 20

00:00 · 14.10.2017

Serão encerradas na próxima sexta-feira (20) as inscrições do concurso dos Correios (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), com oportunidades em 25 Estados e no Distrito Federal. A seleção vai preencher 88 vagas, além de formar cadastro reserva.

Nível médio e formação técnica são requisitos para auxiliar de enfermagem do trabalho júnior (12 postos e salário de R$ 1.876,43) e técnico em segurança do trabalho (21 - R$ 2.534,14).

As oportunidades com exigência de curso superior envolvidas no concurso dos Correios são para enfermeiro do trabalho júnior (2 - R$ 4.689,13), engenheiro de segurança do trabalho júnior (9 - R$ 4.903,05) e médico do trabalho júnior (44 - R$ 4.903,05).

Há chances em Brasília/DF, Rio Branco/AC, Maceió/AL, Manaus/AM, Macapá/AP, Salvador/BA, Fortaleza/CE, Vitória/ES, Goiânia/GO, São Luís/MA, Belo Horizonte/MG, Campo Grande/MS, Belém/PA, João Pessoa/PB, Teresina/PI, Curitiba/PR, Rio de Janeiro/RJ, Natal/RN, Porto Velho/RO, Boa Vista/RR, Porto Alegre/RS, São José/SC, Aracaju/SE, Bauru/SP, São Paulo/SP e Palmas/TO.

Será possível se inscrever no concurso dos Correios até 20 de outubro, pelo site do Iades. As taxas custam R$ 50 (nível médio/técnico) e R$ 70 (nível superior).

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva. O exame está marcado para 26 de novembro e ocorrerá em todos os municípios com oferta de vagas.