Coreia do Sul como próximo destino

00:00 · 14.10.2017

A Coreia do Sul será sede dos Jogos Olímpicos de Inverno do próximo ano. Com isso, é cada vez mais frequente ver turistas interessados em viajar para o destino asiático e estudantes animados em aprender coreano, numa experiência de intercâmbio na Coreia que combine o ensino de um novo idioma com a oportunidade de conhecer jovens do mundo todo.

Seul, a capital sul-coreana, equilibra bem as tradições antigas com a modernidade. A cidade é um centro urbano vibrante com diversos atrativos culturais e várias opções de turismo e compras. Para quem pensa em fazer intercâmbio por lá, uma das sugestões é assistir à queima de fogos no rio Han saboreando o mais coreano de todos os pratos, o "kimchi", condimento típico feito com base em acelga.

Entre uma aula e outra, é possível se divertir num karaokê com amigos cantando K-pop, tradicional música pop coreana, que mistura, num senso estético muito próprio, influências do pop, hip hop, rock e R&B. Um outro aspecto da cultura coreana são as novelas (K-drama), famosas em toda a Ásia. Visitar os estúdios de uma TV para assistir à gravação dessas novelas pode garantir a diversão.

http://www.ef.com.br/top/intercambio-coreia/