Confira lista de vagas disponíveis no Sine/IDT

00:00 · 14.07.2018

FORTALEZA

Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: (85) 3101.2775

Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone: (85) 3101.1660

Antonio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 3101.2743

Messejana - R. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 3101.2138

Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone: (85) 3101.3034

Analista de marketing 1 vaga

Assistente comercial de seguros 1 vaga

Atendente balconista 5 vagas

Atendente de clínica médica 1 vaga

Atendente de lanchonete 1 vaga

Auxiliar de cozinha 1 vaga

Auxiliar de mecânico de autos 1 vaga

Auxiliar técnico de mecânica 3 vagas

Bombeiro hidráulico 1 vaga

Churrasqueiro 1 vaga

Ciclista de carga 2 vagas

Confeiteiro 1 vaga

Coordenador de projetos sociais 1 vaga

Costureira de máquinas industriais 1 vaga

Encarregado de frios 2 vagas

Encarregado de hortifrutigrangeiros 2 vagas

Engenheiro ambiental 1 vaga

Estofador de móveis 1 vaga

Forneiro de padaria 1 vaga

Gerente de loja e supermercado 5 vagas

Gerente de restaurante 1 vaga

Gesseiro 1 vaga

Locutor anunciador 1 vaga

Mecânico 1 vaga

Mecânico ajustador 1 vaga

Mecânico de refrigeração 1 vaga

Montador de estruturas metálicas 4 vagas

Motorista operacional de guincho 2 vagas

Operador de caldeira 1 vaga

Operador de esmeril e serra de disco, no acabamento de metal 1 vaga

Operador de guindaste móvel 1 vaga

Padeiro 1 vaga

Passador de roupas 2 vagas

Piscineiro 1 vaga

Pizzaiolo 2 vagas

Promotor de vendas 10 vagas

Refilador gráfico 2 vagas

Revisor têxtil 2 vagas

Segurança de evento 10 vagas

Soldador de veículos 2 vagas

Superintendente administrativo e financeiro 1 vaga

Técnico em saúde bucal 3 vagas

Técnico em segurança do trabalho 1 vaga

Torneiro mecânico 1 vaga

Tosador de animais domésticos 1 vaga

Vendedor pracista 2 vagas

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Rua Assunção, 699

(85) 3101.2775

Agente de portaria 1 vaga

Ajudante de motorista 2 vagas

Almoxarife 5 vagas

Atendente de mesa 1 vaga

Atendente de telemarketing 20 vagas

Auxiliar administrativo 8 vagas

Auxiliar de biblioteca 1 vaga

Auxiliar de escritório 1 vaga

Auxiliar de limpeza 13 vagas

Balconista de açougue 5 vagas

Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) 5 vagas

Mecânico de instalações industriais (manutenção) 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquina industrial 1 vaga

Monitor infantil 1 vaga

Operador de caixa 2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo 2 vagas

Porteiro 5 vagas

Promotor de vendas 3 vagas

Recuperador de crédito 1 vaga

Serralheiro 2 vagas

Vigilante 6 vagas

Zelador 3 vagas

ARACATI

Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro

(88) 3446.2609

Bibliotecário 1 vaga

Consultor de vendas 1 vaga

Motorista de automóveis 1 vaga

Representante comercial autônomo 1 vaga

Vendedor interno 1 vaga

Vendedor pracista 1 vaga

BATURITÉ

Rua Francisco Braga Filho, 1015 - Cons. Estelita

(85) 3347.4240

Auxiliar de limpeza 1 vaga

Músico intérprete instrumentista 1 vaga

Promotor de vendas 1 vaga

Representante comercial autônomo 1 vaga

Supervisor de vendas de serviços 1 vaga

Técnico em saúde bucal 1 vaga

Vendedor de consórcio 5 vagas

Vendedor pracista 15 vagas

CAMOCIM

Rua Paissandu, 1801 – Centro

(88) 3621.6487

Churrasqueiro 1 vaga

Consultor de vendas 1 vaga

Vendedor pracista 1 vaga

CANINDÉ

Rua Praça Nem Martins, 2164 – Centro

(88) 3343.6825

Motorista entregador 1 vaga

CASCAVEL

Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira, 1891 – Centro

(85) 3334.3593

Administrador de pessoal 1 vaga

Auxiliar de linha de produção 70 vagas

Balconista de açougue 1 vaga

Forneiro de padaria 1 vaga

CRATEUS

Rua Coronel Zezé, 1216 - Centro

(88) 3692.3522

Administrador 1 vaga

Auxiliar de crédito 1 vaga

Auxiliar em saúde bucal 1 vaga

Consultor de vendas 1 vaga

Cortador de mármore 1 vaga

Cuidador de idosos 1 vaga

Degustador de bebidas 1 vaga

Empregado doméstico nos serviços gerais 1 vaga

Motorista carreteiro 1 vaga

Sushiman 1 vaga

Vaqueiro 1 vaga

Vendedor pracista 1 vaga

CRATO

Rua Monsenhor Esmeraldo, 686 - Centro

(88) 3102.1240

Açougueiro 1 vaga

Atendente de lanchonete 2 vagas

Caldeireiro (chapas de ferro e aço) 1 vaga

Garçom 2 vagas

Manicure 1 vaga

Mecânico de suspensão 1 vaga

Pizzaiolo 1 vaga

Vendedor pracista 1 vaga

EUSÉBIO

Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro

(85) 3101.2136

Atendente de telemarketing (pessoa com deficiência) 5 vagas

Auxiliar administrativo 1 vaga

Auxiliar de pizzaiolo 1 vaga

Motofretista 1 vaga

Professor de administração 1 vaga

Vendedor pracista 2 vagas

HORIZONTE

Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro

(85) 3336.6161

Coordenador de ensino 1 vaga

Coordenador de projetos sociais 1 vaga

Costureiro de amostra 1 vaga

Costureiro na confecção em série 1 vaga

Desenhista industrial de produto de moda (designer de moda) 1 vaga

Inspetor de qualidade 1 vaga

Instrutor de aprendizagem e treinamento industrial 2 vagas

Maître 1 vaga

Motorista entregador 1 vaga

Supervisor de almoxarifado 1 vaga

Vendedor de serviços 1 vaga

Vendedor pracista 1 vaga

IGUATU

Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro

(88) 3581.9453

Alinhador de direção 2 vagas

Consultor de vendas 1 vaga

Costureira de máquinas industriais 1 vaga

Funileiro de veículos (reparação) 1 vaga

Motorista de caminhão 1 vaga

Vendedor de plano de saúde 7 vagas

Vendedor pracista 2 vagas

ITAITINGA

Rua Miguel Fernandes S/N

(85) 3377.2621

Açougueiro 1 vaga

Mecânico de automóveis e caminhões 1 vaga

Operador de tratores diversos (pessoa com deficiência) 1 vaga

Vendedor interno 1 vaga

JUAZEIRO DO NORTE

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro

(88) 3572.4744

Agente de portaria 1 vaga

Churrasqueiro 2 vagas

Marceneiro de móveis 2 vagas

Professor de ensino fundamental nas quatro primeiras séries 2 vagas

Recepcionista de hotel 1 vaga

Representante comercial autônomo 3 vagas

Serralheiro (pessoa com deficiência) 1 vaga

Supervisor de vendas comercial 1 vaga

Vendedor de serviços 3 vagas

Vendedor pracista 3 vagas

LIMOEIRO DO NORTE

Rua José Satino, 120 - Centro

(88) 3423.6960

Armador de ferros 5 vagas

Assistente administrativo 1 vaga

Chefe de manutenção eletromecânica 2 vagas

Consultor de vendas 1 vaga

Enfermeiro 1 vaga

Engenheiro civil 1 vaga

Operador de manutenção eletromecânica 3 vagas

Supervisor de vendas comercial 1 vaga

Técnico de edificações 2 vagas

Técnico de enfermagem 1 vaga

Técnico de enfermagem do trabalho 1 vaga

Vendedor de serviços 1 vaga

Vendedor pracista 1 vaga

Vigilante 1 vaga

MARACANAÚ

Av. Senador Virgílio Távora, 615 - 1º Distrito Industrial

(85) 3101.3030

Agrônomo 1 vaga

Auxiliar de armazenamento (pessoa com deficiência) 3 vagas

Auxiliar de linha de produção (pessoa com deficiência) 2 vagas

Auxiliar de linha de produção 5 vagas

Consultor de vendas 2 vagas

Garçom 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquina industrial 1 vaga

Pintor industrial 2 vagas

Recepcionista atendente (pessoa com deficiência) 2 vagas

Tecelão (tear manual) 2 vagas

Técnico mecânico 2 vagas

Torneiro mecânico 2 vagas

MARANGUAPE

Rua Mundica Paula, 216 - Centro

(85) 3101.2813

Cobrador externo 10 vagas

Costureiro, a máquina na confecção em série 24 vagas

Operador de telemarketing ativo 1 vaga

Técnico em manutenção de equipamentos de informática 7 vagas

Vendedor porta a porta 14 vagas

Vendedor pracista 1 vaga

MORADA NOVA

Av. Manoel Castro de Andrade, 301 - Centro

(88) 3422-2818

Churrasqueiro 1 vaga

Engenheiro civil 1 vaga

Engenheiro eletricista 1 vaga

Servente de limpeza (pessoa com deficiência) 2 vagas

Vendedor pracista 4 vagas

PACATUBA

Rua Coronel José Libânio, 412-C - Centro

(85) 3101.3352

Açougueiro 2 vagas

Assistente administrativo 2 vagas

Assistente de prevenção de perdas 2 vagas

Atendente de padaria 2 vagas

Atendente do setor de frios e laticínios 2 vagas

Auxiliar de estoque 4 vagas

Auxiliar financeiro 1 vaga

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 2 vagas

Costureiro de roupas (confecção em série) 7 vagas

Costureiro, a máquina na confecção em série 10 vagas

Cozinheiro de restaurante 1 vaga

Empacotador à mão 4 vagas

Encarregado de acabamento de estampa 1 vaga

Fiscal de caixa 1 vaga

Fiscal de loja 1 vaga

Gerente de loja e supermercado 1 vaga

Instrutor de informática 1 vaga

Motofretista 2 vagas

Operador de caixa 5 vagas

Recepcionista atendente 1 vaga

Repositor em supermercados 5 vagas

Vendedor pracista 1 vaga

PECÉM

Rua Francisco Câncio, S/N – Centro

(85) 3315.1375

Auxiliar de linha de produção (pessoa com deficiência) 4 vagas

Auxiliar financeiro (pessoa com deficiência) 1 vaga

Inspetor de equipamentos 1 vaga

Mecânico de auto em geral 1 vaga

Promotor de vendas 2 vagas

Vendedor pracista 1 vaga

QUIXADÁ

Av. Plácido Castelo, 1559 - Centro

(88) 3445.1044

Cabeleireiro 2 vagas

Consultor de vendas 1 vaga

Cozinheiro de restaurante 1 vaga

Cuidador de idosos 1 vaga

Eletricista de alta-tensão 4 vagas

Estoquista 1 vaga

Funileiro de automóveis (reparação) 1 vaga

Manicure 1 vaga

Vendedor porta a porta 1 vaga

QUIXERAMOBIM

Rua Dona Francisca Santiago 30 - Centro

(88) 3441.4910

Costureiro de calçados a máquina 1 vaga

RUSSAS

Rua Cel. Araújo Lima, 1458 A - Centro

(88) 3411.85s3

Atendente de balcão 2 vagas

Auxiliar de cozinha 2 vagas

Cozinheiro industrial 1 vaga

Vendedor de serviços 1 vaga

Vendedor porta a porta 1 vaga

Vendedor pracista 1 vaga

SOBRAL

Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro

(88) 3695.3117

Ajudante de farmácia 1 vaga

Auxiliar de faturamento 1 vaga

Auxiliar de laboratório de análises clínicas 1 vaga

Auxiliar de linha de produção (pessoa com deficiência) 10 vagas

Auxiliar de linha de produção 10 vagas

Babá 1 vaga

Barman 1 vaga

Cobrador externo (pessoa com deficiência) 1 vaga

Consultor 1 vaga

Cortador de roupas 1 vaga

Costureira de máquinas industriais 1 vaga

Cozinheiro de restaurante 2 vagas

Editor de tv e vídeo 1 vaga

Enfermeiro auditor 1 vaga

Gerente comercial 1 vaga

Jardineiro 1 vaga

Mecânico de automóvel 1 vaga

Operador de empilhadeira 1 vaga

Operador de malhas à máquina 1 vaga

Padeiro 1 vaga

Pintor de paredes 1 vaga

Promotor de vendas 5 vagas

Representante comercial autônomo 1 vaga

Servente de obras 1 vaga

Vendedor pracista 5 vagas

Vigia (pessoa com deficiência) 4 vagas

TAUÁ

Av. Odilon Aguiar, 19 - Centro

(88) 3437.1601

Auxiliar de cabeleireiro 1 vaga

Vendedor pracista 3 vagas

TIANGUÁ

Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 - Centro

(88) 3671.9329

Pizzaiolo 1 vaga

UBAJARA

Rua Esmerino Magalhães, 214 – Centro

(88) 3634.1495

Assistente administrativo 1 vaga

Segurança de evento 50 vagas

Vendedor - no comércio de mercadorias 1 vaga

Vendedor em domicílio 9 vagas

Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do SINE/IDT. As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as vagas estão sujeitas à alteração.