Confira lista de 47 vagas de estágio

00:00 · 28.04.2018

Nível Médio

Jovem aprendiz

Vagas: 15

Seleção: All Service

Informações: vagas para contrato de trabalho CLT com jornada de trabalho de 4 a 6 horas diárias e benefícios.

Nível Técnico

Edificações

Vagas: 2

Remuneração: R$ 1.070,00

Seleção: CCE

Informações: dos 2º e 3º semestres para assistente de projetos com jornada de 5 horas no Conjunto Ceará.

Enfermagem

Vagas: 1

Remuneração: R$ 702,15

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir dos 18 anos, com jornada de 16h às 22h.

Administração

Vagas: 1

Remuneração: R$ 650,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir dos 18 anos e com jornada de 4 horas por dia.

Vagas: 2

Remuneração: R$ 530,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre como auxiliar de estoque e em jornada de 4 horas diárias.

Vagas: 2

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre de segunda a sábado em empresa de Call Center, no Joaquim Távora.

Nível superior

Exatas

Administração

Vagas: 2

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 4º semestre, das 9h às 16h, de segunda a sexta, em empres no bairro Salinas.

Vagas: 2

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, de segunda a sábado, com Recepção e no bairro Messejana.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 900,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre (manhã) na área financeira.

A.D. de Sistemas

Vagas: 1

Remuneração: R$ 800,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre (noite) com vale-transporte.

Secretariado

Vagas: 1

Remuneração: R$ 954,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre, em jornada de 6h por dia.

Ciências Contábeis

Vagas: 1

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre (manhã) para jornada de 6 horas.

Gestão Hospitalar

Vagas: 1

Remuneração: a combinar

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 2º semestre para jornada de 6 horas por dia.

Processos Gerenciais

Vagas: 1

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 1º semestre por 4 horas e na área de Vendas.

Humanas

Marketing

Vagas: 1

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre para área de Divulgação.

Vagas: 2

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, de segunda a sexta, com pós-vendas, pesquisa de preços e campanhas em empresa no Dionísio Torres.

Jornalismo

Vagas: 2

Remuneração: R$ 800,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 6º semestre, de segunda a sexta, com criação de conteúdo em mídias sociais.

Educação física

Vagas: 5

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 4º semestre (noite) para atuar em academia e em jornada de 4 horas diárias.

Publicidade

Vagas: 1

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 3º semestre com vale-transporte.

Pedagogia

Vagas: 2

Remuneração: R$ 630,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, de segunda a sexta, com orientação educacional na W. Soares.

Recursos Humanos

Vagas: 1

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 1º semestre para estagiar na área por 6 horas.

Contatos

CCE

Tel. (85) 3226-0526

Rua Pedro Borges, 30 - sala 905

ALL SERVICE

Tel. (85) 3254-6333

curriculos@allservice.org.br

Centro de Estágio

Tel. (85) 3091-6783

Rua Pedro Borges, 33 - sala 1224