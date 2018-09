Confira lista com 5.231 vagas em concursos e seleções públicas

00:00 · 15.09.2018

Ceará

Ematerce

Vagas: 2.893

Remuneração: até R$ 3.630,66

Nível: médio, técnico e superior

Inscrições: até 15 de outubro

Site: www.cetrede.com.br

Resumo: a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará anuncia novo concurso com mais de 2.893 vagas (263 imediatas e 2.630 para cadastro de reserva) para 70 municípios. Os cargos são de Agente de ATER nas áreas de Ciências Contábeis (2), Economia (1), Direito (1), Engenharia Agronômica (27), Engenharia Florestal (1), Engenharia Civil (1), Engenharia de Pesca (5), Medicina Veterinária (12), Tecnologia de Alimentos (1), Tecnologia de Irrigação (12) e Zootecnia (4); e Agente Auxiliar de ATER em Agroindústria (21), Agronegócio (8), Agropecuária/ Agricultura (127), Aquicultura (11), Fruticultura (21) e Agroecologia (8). Os contratados devem fazer 40 horas semanais com salários de R$ 1.925,35 a R$ 3.630,66. As provas previstas são para o dia 25 de novembro.

Secretaria de Saúde (Fortaleza)

Vagas: 133

Remuneração: R$ 2.824,03

Nível: superior

Inscrições: até 18 de setembro

Site

Resumo: dois concursos públicos são anunciados com 133 vagas de nível superior na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Fortaleza. As ofertas são para Assistente Social (21); Enfermeiro (15); Psicólogo (37); Terapeuta Ocupacional (15); Médicos nas especialidades Clínica (7); Neurologista Pediátrico (2) e Psiquiatria (36). Os profissionais atuarão em jornadas de 20h ou 30h semanais. A remuneração é de R$ 1.252,44 a R$ 2.824,03. As taxas de participação têm valores entre R$ 150,00 e R$ 210,00. A seleção ocorre por Provas Objetivas, Análise de Títulos e Experiência Profissional.

Aracati

Vagas: 164

Remuneração: R$ 1.291,94

Nível: superior

Inscrições: até 23 de setembro

Site

Resumo: a Prefeitura de Aracati tem novo concurso público, agora com o edital reservado para a contratação de 164 professores de Educação Básica, além de realizar a formação de cadastro reserva. Há vagas exclusivas para candidatos que se enquadram em itens específicos. São oportunidades em regime de trabalho de 20 horas semanais nas áreas de: Ciências Humanas (17); Ciências Naturais (6); Matemática (18); Educação Física (11); Educação Especial (8); Informática (10); Inglês (28); Língua Portuguesa (18); Arte (5); e Polivalente (43). A remuneração inicial dos docentes é de R$ 1.291,94. As inscrições são realizadas via internet, por meio do formulário disponível no portal da empresa organizadora até o dia 23 de setembro, mediante pagamento de taxa de participação de R$ 130,00. Os inscritos serão submetidos a Prova Escrita composta por 60 questões objetivas e uma discursiva, com data prevista para 25 de novembro, nas cidades de Fortaleza e Aracati, além de Avaliação de Títulos.

Tianguá

Vagas: 14

Remuneração: até R$ 2,1 mil

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 21 de setembro

Site

Resumo: inscrições abertas para o concurso público para a Câmara Municipal de Tianguá para 14 oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade, além de formação de cadastro de reserva.

Estão disponíveis os cargos de Analista do Controle Interno (1); Agente Administrativo (6); Auxiliar de Serviços Gerais (3); Motorista (3) e Porteiro (1). Os aprovados irão atuar em jornadas de 30 horas semanais com remunerações entre R$ 1.000,00 a R$ 2.100,00 ao mês. As taxas de participação são de R$ 65,00 a R$ 125,00. Os candidatos deverão ser submetidos à prova objetiva como forma de classificação no dia 21 de outubro. O certame tem validade de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por igual período.

AracaTI

Vagas: 127

Remuneração: até R$ 4.024,00

Nível: médio e superior

Inscrições: até 7 de outubro

Site

Resumo: a Prefeitura de Aracati está com novo concurso, agora para cargos de nível médio e superior. São eles: Agente Administrativo (51), Almoxarife (2), Libras (2), Secretário Escolar (15), Técnico Agrícola (4), Técnico em Edificações (4), Técnico em Informática (7), Administrador (2), Advogado (8), Arquiteto (3), Assistente Social (11), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Civil (2), Fonoaudiólogo (2), Psicólogo (6), Psicopedagogo (2), Terapeuta Ocupacional (2), Turismólogo (2) e Veterinário (1). A jornada semanal é de 40 horas para remuneração entre R$ 1.050,35 e R$ 4.024,00. Os inscritos realizarão Prova Escrita, prevista para 9 de dezembro em Fortaleza e Aracati.

Mauriti

Vagas: 236

Remuneração: até R$ 6 mil

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 16 de setembro

Site

Resumo: a Prefeitura de Mauriti, na região Sul do Estado, publicou edital com 236 vagas imediatas e cadastro de reserva. As jornadas são de 20 a 40 horas semanais. As remunerações variam entre R$ 954,00 e R$ 6.000,00 para os cargos de Advogado (2); Agente Administrativo (8); Agente de Trânsito (1); Assistente Social (13); Auxiliar de Farmácia (9); Auxiliar de Serviços Gerais (7); Cozinheiro (6); Dentista (4); Enfermeiro (8); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (4); Fonoaudiólogo (1); Gari (10); Médico Obstetra (1); Médico Pediatra (1); Motorista Categoria A e B (7); Motorista Categoria D (3); Motorista de Transporte Escolar (20); Nutricionista (3); Orientador Social (10); Professores em Educação Física (5); Geografia (1); Letras (1); Letras Inglês (2); Matemática (2); Pedagogia (4); Psicólogo (9); Psiquiatra (1); Recepcionista (10); Técnico de Enfermagem (12); Técnico em Saúde Bucal (6); Veterinário (1); e Vigia (24).

Barbalha

Vagas: 76

Remuneração: até R$ 9.327,73

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 4 de outubro

Site

Resumo: o concurso da Prefeitura Municipal de Barbalha, na região do Cariri, irá contratar Agente CAPS (1); Agente de Vigilância Sanitária (1); Assistente de Social (1); Atendente de Consultório Bucal (2); Atendente de Saúde (5); Auxiliar de Farmácia (5); Cozinheiro (1); Dentista PSF (1); Digitador (5); Enfermeiro PSF (10); Fisioterapeuta (2); Médico Geriatra (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico PSF (9); Psicólogo (2); Recepcionista (2); Tecnólogo de Alimentos (1); Terapeuta Ocupacional (1); Agente Rural (1); Intérprete de Libras (2); Nutricionista (1); Fiscal de Tributos Municipais (1); Eletricista (2); Assistente Administrativo (10); Agente Municipal de Trânsito (2); Técnico em Enfermagem (3) e Nutricionista (1). Em regime de 20h a 40h semanais, os salários variam de R$ 954,00 a R$ 9.327,73. O certame será composto por Prova Escrita e Avaliação de Títulos.

Nordeste

Cref (bahia)

Vagas: 190

Remuneração: até R$ 3.474,16

Nível: médio e superior

Inscrições: até 16 de outubro

Site

Resumo: o Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região, no estado da Bahia, publicou edital para contratação imediata de sete profissionais e formação de cadastro de reserva para 183 vagas com atuação em Salvador. São oportunidades de níveis médio e superior nos cargos de Assistente Administrativo (4); Motorista (1); Agente de Orientação e Fiscalização (1); Analista Advogado (1); Analista Contador e Secretária Executiva. A jornada de trabalho é de 30h a 40h semanais com remunerações que variam de R$ 1.390,50 a R$ 3.474,16, além de outros benefícios. As inscrições ocorrem até o dia 4 de outubro sob taxas de participação nos valores de R$ 55,00 e R$ 65,00, conforme cargo pretendido. O certame tem validade de dois anos e será composto por Prova Objetiva (para todos os cargos) e Redação..

Saúde (PE)

Vagas: 1.000

Remuneração: até R$ 9.326,57

Nível: médio, técnico e superior

Inscrições: até 28 de setembro

Site

Resumo: divulgado edital do novo concurso público da Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco (SES - PE) com 1.000 vagas. As oportunidades são para os cargos de Assistente Técnico de Administração (44); Técnico de Enfermagem (287); Técnico de Imobilização Ortopédica (9); Técnico de Laboratório (58); Técnico de Necrópsia (3); Técnico em Radiologia (6); Técnico em Saúde Bucal (25); Técnico em Farmácia (28); Assistente Social (3); Biomédico (27); Enfermeiro (21); Farmacêutico (7); Fisioterapeuta (30); Fisioterapeuta (73); Fonoaudiólogo (25); Nutricionista (1); Psicólogo (11); Sanitarista (30); Médico Veterinário (12); Administrador (3); Contador (4); Analista em Educação na Saúde (3); Fiscal de Vigilância Sanitária (30); e Médicos em mais de 20 de especialidades. Os servidores aprovados devem atuar em jornadas de 20h a 40h por semana ou em escala de 12h x 60h. As remunerações variam de R$ 954,00 a R$ 9.326,57 ao mês.

UFPE

Vagas: 128

Remuneração: até R$ 9,6 mil

Nível: superior

Inscrições: até 28 de setembro

Resumo: o edital da Universidade Federal de Pernambuco irá contratar 129 professores Assistente e Adjunto na Carreira do Magistério Superior em mais de 50 áreas de atuação, através de concurso público. O contratado fará jus à remuneração de R$ 2.786,27 a R$ 9.600,00 com jornada de trabalho de 20 horas ou em regime de dedicação exclusiva. A classificação tem validade de um ano e é composta por Prova Didática, Prática e de Defesa de Memorial.

Outros estados

PM (SP)

Vagas: 270

Remuneração: até R$ 3.095,88

Nível: médio

Inscrições: até 24 de setembro

Site

Resumo: a Polícia Militar do Estado de São Paulo publicou edital do concurso público para provimento de 270 vagas para Aluno-Oficial PM. O valor da remuneração inicial para Aluno-Oficial PM é de R$ 3.095,88. Podem participar quem possuir idade mínima de 17 anos e máxima de 30 anos, além de estatura mínima descalço de 1,55m (sexo feminino) e de 1,60m (sexo masculino),além de ter concluído o ensino médio. Serão aplicadas no dia 18 de novembro (data prevista) as provas objetivas e dissertativa nas cidades de Araçatuba; Bauru; Campinas; Piracicaba; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo e Sorocaba. Os classificados irão se submeter ainda há outras cinco fases. O concurso público para a Polícia Militar terá validade de seis meses, a contar da homologação, e poderá ser prorrogado.

