Confira lista com 5.023 vagas em concursos e seleções públicas

BNB

Vagas: 700

Remuneração: até R$ 4.941,17

Nível: médio e superior

Inscrições: até 15 de outubro

Resumo: o Banco do Nordeste publicou edital com 700 vagas (oito imediatas e 692 para formação de cadastro de reserva). As lotações dos convocados ocorrem nos estados Ceará; Alagoas; Bahia; Espírito Santo; Maranhão; Minas Gerais; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Rio Grande do Norte e Sergipe. Há oportunidades para os cargos de Analista de Sistema (4) e Analista Bancário (4). As jornadas são de 30 horas semanais. Os profissionais terão remunerações de R$ 2.854,68 a R$ 4.941,17. Os interessados devem se inscrever até às 18h do dia 15 de outubro, mediante taxas de participação de R$ 59,00 a R$ 67,00. Haverá aplicação das etapas de Provas Objetiva e Discursiva em 35 cidades, previstas no dia 25 de novembro.

Exército

Vagas: 06

Remuneração: não divulgada

Nível: médio e superior

Inscrições: até 5 de outubro

Resumo: o Comando da 11ª Região Militar, do Exército Brasileiro, está com dois novos processos seletivos de Oficial Técnico, Sargento Técnico e Aspirante a Oficial Técnico, em caráter temporário, destinados à convocação de profissionais na guarnição de Brasília (DF). Os convocados devem possuir diploma nos cursos técnicos em Enfermagem (2), Registros e Informações em Saúde (2) e Informática e Análise e Desenvolvimento Tecnólogo (2). As incorporações serão realizadas onde o candidato realizará a 1ª Fase do Estágio de Serviço Técnico (EST) por um período de 12 meses.

Ceará

Ematerce

Vagas: 2.893

Remuneração: até R$ 3.630,66

Nível: médio, técnico e superior

Inscrições: até 15 de outubro

Resumo: a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará anuncia novo concurso com mais de 2.893 vagas (263 imediatas e 2.630 para cadastro de reserva) para 70 municípios. Os cargos são de Agente de ATER nas áreas de Ciências Contábeis (2), Economia (1), Direito (1), Engenharia Agronômica (27), Engenharia Florestal (1), Engenharia Civil (1), Engenharia de Pesca (5), Medicina Veterinária (12), Tecnologia de Alimentos (1), Tecnologia de Irrigação (12) e Zootecnia (4); e Agente Auxiliar de ATER em Agroindústria (21), Agronegócio (8), Agropecuária/ Agricultura (127), Aquicultura (11), Fruticultura (21) e Agroecologia (8). Os contratados devem fazer 40 horas semanais com salários de R$ 1.925,35 a R$ 3.630,66. As provas previstas são para o dia 25 de novembro.

Sesporte

Vagas: 03

Remuneração: R$ 2.933,33

Nível: superior incompleto

Inscrições: até 8 de outubro

Resumo: foi publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará o novo edital da Secretaria de Esporte do Estado, por meio de processo seletivo. As oportunidades são para as funções de Coordenador Geral do Evento (1); Coordenador Pedagógico do Evento (1) e Agente Social de Esporte e Lazer (10), em Fortaleza (CE). Os profissionais admitidos devem atuar em jornadas de 20h a 40h semanais de trabalho. As remunerações variam de R$ 929,06 a R$ 2.933,33 ao mês. Os interessados devem efetuar as inscrições até o dia 8 de outubro, que são recebidas. De acordo com o edital, os candidatos ao cargo serão classificados por meio de entrevista e análise documental.

Tianguá

Vagas: 14

Remuneração: até R$ 2,1 mil

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 21 de setembro

Resumo: inscrições abertas para o concurso público para a Câmara Municipal de Tianguá para 14 oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade, além de formação de cadastro de reserva.

Estão disponíveis os cargos de Analista do Controle Interno (1); Agente Administrativo (6); Auxiliar de Serviços Gerais (3); Motorista (3) e Porteiro (1). Os aprovados irão atuar em jornadas de 30 horas semanais com remunerações entre R$ 1.000,00 a R$ 2.100,00 ao mês. As taxas de participação são de R$ 65,00 a R$ 125,00. Os candidatos deverão ser submetidos à prova objetiva como forma de classificação no dia 21 de outubro. O certame tem validade de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por igual período.

Barbalha

Vagas: 76

Remuneração: até R$ 9.327,73

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 4 de outubro

Resumo: o concurso da Prefeitura Municipal de Barbalha, na região do Cariri, irá contratar Agente CAPS (1); Agente de Vigilância Sanitária (1); Assistente de Social (1); Atendente de Consultório Bucal (2); Atendente de Saúde (5); Auxiliar de Farmácia (5); Cozinheiro (1); Dentista PSF (1); Digitador (5); Enfermeiro PSF (10); Fisioterapeuta (2); Médico Geriatra (1); Médico Oftalmologista (1); Médico Ortopedista (1); Médico PSF (9); Psicólogo (2); Recepcionista (2); Tecnólogo de Alimentos (1); Terapeuta Ocupacional (1); Agente Rural (1); Intérprete de Libras (2); Nutricionista (1); Fiscal de Tributos Municipais (1); Eletricista (2); Assistente Administrativo (10); Agente Municipal de Trânsito (2); Técnico em Enfermagem (3) e Nutricionista (1). Em regime de 20h a 40h semanais, os salários variam de R$ 954,00 a R$ 9.327,73. O certame será composto por Prova Escrita e Avaliação de Títulos.

Aracati

Vagas: 127

Remuneração: até R$ 4.024,00

Nível: médio e superior

Inscrições: até 7 de outubro

Resumo: a Prefeitura de Aracati está com novo concurso, agora para cargos de nível médio e superior. São eles: Agente Administrativo (51), Almoxarife (2), Libras (2), Secretário Escolar (15), Técnico Agrícola (4), Técnico em Edificações (4), Técnico em Informática (7), Administrador (2), Advogado (8), Arquiteto (3), Assistente Social (11), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Civil (2), Fonoaudiólogo (2), Psicólogo (6), Psicopedagogo (2), Terapeuta Ocupacional (2), Turismólogo (2) e Veterinário (1). A jornada semanal é de 40 horas para remuneração entre R$ 1.050,35 e R$ 4.024,00. Os inscritos realizarão Prova Escrita, prevista para 9 de dezembro em Fortaleza e Aracati.

Aracati

Vagas: 164

Remuneração: até R$ 1.291,94

Nível: superior

Inscrições: até 23 de setembro

Resumo: a Prefeitura de Aracati te, novo edital de concurso público com164 oportunidades para Professores de Educação Básica, além de formação de cadastro reserva.

São vagas para ministrar aulas em regime de 20 horas semanais nas áreas de Ciências Humanas (17); Ciências Naturais (6); Matemática (18); Educação Física (11); Educação Especial (8); Informática (10); Inglês (28); Língua Portuguesa (18); Arte (5); e Polivalente (43). A remuneração básica é no valor de R$ 1.291,94.

Os candidatos serão submetidos à prova escrita composta por 60 questões objetivas e uma discursiva, com data prevista para 25 de novembro nas cidades de Fortaleza e Aracati, além de Avaliação de Títulos.

O certame é válido por dois anos, podendo ser prorrogado.

Outros estados

SES (PE)

Vagas: 1.000

Remuneração: até R$ 9.326,57

Nível: médio e superior

Inscrições: até 28 de setembro

Resumo: o novo concurso público da Secretaria Estadual de Saúde do Pernambuco irá preencher 1.000 vagas para profissionais de níveis Médio, Técnico e Superior. Agora, os interessados têm até às 14h do dia 28 de setembro (horário oficial de Brasília/DF), mediante as taxas de participação de R$ 40,00 a R$ 60,00.

As oportunidades disponíveis são para os cargos de Assistente Técnico de Administração (44); Técnico de Enfermagem (287); Técnico de Imobilização Ortopédica (9); Técnico de Laboratório (58); Técnico de Necrópsia (3); Técnico em Radiologia (6); Técnico em Saúde Bucal (25); Técnico em Farmácia (28); Assistente Social (3); Biomédico (27); Enfermeiro (5); Enfermeiro Cardiologista (2); Enfermeiro Obstetra (3); Enfermeiro Oncologista (5); Enfermeiro Uteísta (6); Farmacêutico (7); Fisioterapeuta (30); Fisioterapeuta em Terapia Intensiva (14); Fisioterapeuta Respiratório (59); Fonoaudiólogo (25); Nutricionista (1); Psicólogo (11); Sanitarista (30); Médico Veterinário (12); Administrador (3); Contador (4); Analista em Educação na Saúde (3), entre outros. Os servidores devem atuar em jornadas de 20h a 40h por semana ou em escala de 12h x 60h. As remunerações variam de R$ 954,00 a R$ 9.326,57 ao mês. Para qualificar os concorrentes, serão aplicadas as etapas de Provas Objetiva e de Títulos. As provas objetivas estão previstas para o dia 21 de outubro, nos municípios de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Nazaré da Mata, Recife, Salgueiro e Petrolina.

Caern

Vagas: 06

Remuneração: até R$ 6.295,10

Nível: técnico e superior

Inscrições: até 21de outubro

Resumo: novo concurso público da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte irá contratar seis novos profissionais de níveis técnico e superior para jornada de trabalho de 40h semanais. As remunerações variam de R$ 3.021,64 e R$ 6.295,10. As oportunidades são para os cargos de Técnico em Segurança do Trabalho (1); Administrador (2); Analista de Sistema (1); Contador (1) e Economista (1). Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de outubro, mediante taxas de participação de R$ 50,00 a R$ 88,00.

Serão aplicadas as etapas de Provas Objetiva, Discursiva, de Redação e de Títulos, de acordo com a função.

O concurso tem prazo de validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

APEX (DF)

Vagas: 34

Remuneração: R$ 7.313,22

Nível: médio e superior

Inscrições: até 26 de setembro

Resumo: a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos está com dois processos seletivos, que visam o preenchimento imediato de 34 vagas, além de formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 40 horas semanais. Os selecionados de níveis médio e superior devem receber remuneração com valor de R$ 2.700,57 a R$ 7.313,22. Os interessados podem efetuar inscrição até às 22h do dia 26 de setembro. A taxa de participação tem valor de R$ 64,22 ou R$ 82,57, a depender do cargo. As seleções consistirão na realização de provas Objetiva e Discursiva, provavelmente para o dia 20 de outubro de 2018.

