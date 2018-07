Confira lista com 37 vagas de estágios

00:00 · 07.07.2018

Nível Médio

Jovem aprendiz

Vagas: 5

Seleção: All Service

Informações: vagas para contrato de trabalho CLT com jornada de trabalho de 4 a 6 horas diárias e benefícios para Assistente Administrativo (05).

Nível Técnico

Administração

Vagas: 2

Remuneração: R$ 650,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, com Telemarketing, na Aldeota.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir dos 18 anos e com jornada de 6 horas por dia.

Nível Superior

Exatas

Administração

Vagas: 4

Remuneração: R$ 650,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, em Recepção ou Call Center, em empresa no bairro Messejana.

Vagas: 4

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: do 1º ao 3º semestres, com Call Center, nos bairros Centro e Messejana, de segunda a sábado.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 900,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre (estudar à noite) com jornada de trabalho de 6 horas por dia.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 1º semestre, Atendimento e jornada de 6h/dia.

SECRETARIADO

Vagas: 1

Remuneração: R$ 954,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre (noite) para jornada de 6h por dia.

Ciências Contábeis

Vagas: 1

Remuneração: R$ 800,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 5º semestre, para quem estuda à noite, e com jornada de 6 horas/dia.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 500,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 2º semestre e com jornada de 5 horas/dia.

PROC. GERENCIAIS

Vagas: 1

Remuneração: a combinar

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 1º semestre por 6 horas/dia e vale-transporte.

ENG. MECÂNICA

Vagas: 2

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre por 6 horas em Maracanaú.

Requisito: conhecimento em comando elétrico e refrigeração

Humanas

DIREITO

Vagas: 1

Remuneração: R$ 590,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 5º semestre, com carga diária de 5h e ainda com vale-transporte.

MARKETING

Vagas: 1

Remuneração: R$ 740,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 1º semestre para jornada de trabalho de 5 horas por dia e na área de Divulgação.

JORNALISMO

Vagas: 1

Remuneração: R$ 954,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre, em Mídias Sociais com jornada de 4 horas por dia. Há vale-refeição.

PEDAGOGIA

Vagas: 1

Remuneração: R$ 700,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 1º semestre (noite) para atuar em Reforço.

Vagas: 1

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 2º semestre, de 12h às 18h e para apoio pedagógico. Há vale-transporte.

Design de Moda

Vagas: 1

Remuneração: R$ 650,00

Seleção: Centro de Estágio

Informações: a partir do 4º semestre e de 8h às 14h. Há vale-transporte.

PUBLICIDADE

Vagas: 1

Remuneração: R$ 954,00

Seleção: All Service

Informações: a partir do 3º semestre, para quem estuda à noite, e para atuar na área de Mídias Sociais.

LETRAS

Vagas: 2

Remuneração: R$ 638,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 3º semestre, de segunda a sexta, com Orientação Educacional no Joaquim Távora.

DESIGN GRÁFICO

Vagas: 4

Remuneração: R$ 600,00

Seleção: CCE

Informações: a partir do 1º semestre, de segunda a sexta, na Maraponga.

Requisito: conhecimento em CorelDraw, Photoshop, Illustrator e edição de vídeos.

Contatos

CCE

Tel. (85) 3226-0526

Rua Pedro Borges, 30 - sala 905

ALL SERVICE

Tel. (85) 3254-6333

Curriculos@allservice.org.br

Centro de Estágio

Tel. (85) 3091-6783

Rua Pedro Borges, 33 - sala 1224