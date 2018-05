Confira dicas de concursos e seleções públicas: 4.576 vagas

00:00 · 05.05.2018

Nacional

AERONÁUTICA

Vagas: 180

Nível: fundamental

Inscrições: até 8 de maio

Site: ingresso.afaepcar.aer.mil.br

Resumo: o Comando da Aeronáutica publicou edital para o Exame de Admissão para Cadetes do Ar de 2019. Ao todo, são 160 vagas para candidatos do sexo masculino e outras 20, sexo feminino. Ministrado pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena (MG), o curso preparatório tem duração de três anos. Poderão participar candidatos brasileiros natos e com mais de 14 e menos de 19 anos de idade até a data de matrícula. A taxa de inscrição cobrada tem valor único de R$ 60,00. A seleção para o Exame de Admissão será por Prova Escrita; Inspeção de Saúde; Exame de Aptidão Psicológica; Teste de Avaliação do Condicionamento Físico e Validação Documental. As fases serão aplicadas em Natal (RN), Recife (PR), Salvador (BA) e outras 12 cidades.

Edital: bit.Ly/2wbx3KJ

Ceará

Funceme

Vagas: 40

Remuneração: R$ 7.924,58

Nível: superior

Inscrições: até 7 de junho

Site: www.uece.br

Resumo: a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) publico edital com 40 vagas em concurso público. Há oportunidades para Pesquisador nas áreas de Meteorologia (13); Monitoramento (3); Recursos Ambientais (8); Recursos Hídricos (8) e Informática (3). Há ainda vagas para Analista de Suporte à Pesquisa especializados em Administração (3) e Ciências Contábeis (2). Todas as vagas exigem nível superior e os contratados devem exercer as funções em jornada de 40 horas semanais com salários entre R$ 3.440,34 e R$ 7.924,58. A seleção ocorre por meio de Prova Objetiva e Avaliação de Títulos, em Fortaleza. O certame tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por igual período uma única vez.

Edital: bit.Ly/2Kfed8J

UVA

Vagas: 20

Remuneração: até R$ 5.252,47

Nível: superior

Inscrições: até 6 de maio

Site: concursos.uvanet.br

Resumo: a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) está com processo seletivo, com validade de 12 meses, com 20 vagas de Professor.

A classificação ocorre por meio de Provas Escritas, previstas para 13 de maio, e Prova Didática. As inscrições têm taxa de participação de R$ 100,00 e seguem até 6 de maio.

Há oportunidades para Ensino de Física (1); Ensino de Matemática (1); Química e Bioquímica (1); Técnicas de Engenharia Civil e Ambiental (1); Língua Portuguesa (1); Linguística Aplicada para o Ensino de Língua Inglesa (1); Didática (1); Práticas Educativas e Língua Brasileira de Sinais (1); Contabilidade Pública e Privada (2); Metodologia do Ensino de História (1); Teoria e Metodologia da História e Historiografia (1); Genética, Evolução e Paleontologia (1) e Zootecnia Geral (2).

Edital: bit.Ly/1TMhuwu

Prefeitura de Fortaleza

Vagas: 2.647

Remuneração: até R$ 9.817,37

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 6 de maio

Site: www.fortaleza.ce.gov.br

Resumo: inscrições abertas para a seleção pública para mais de 2,4 mil profissionais em diversas áreas da Saúde na Prefeitura de Fortaleza. No total são 2.467 oportunidades distribuídas em: 1.168 (nível médio e fundamental); 1.009 (nível superior) e 290 (nível superior médicos). As remunerações, com insalubridade, variam de R$ 1.102,69 a R$ 9.817,37.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 90 para nível médio e fundamental, R$ 130 para nível superior e R$ 160 para médicos. As vagas ofertadas são para 21 cargos: Motorista socorrista;

Massoterapeuta; Auxiliar Farmácia;

Auxiliar Prótese Dentária; Auxiliar Saúde Bucal (nível fundamental); Técnico de Enfermagem; Técnico de Imobilização; Técnico de Laboratório;

Técnico de Prótese Dentária; Técnico de Radiologia; Assistente Social;

Bioquímico; Educador Físico;

Enfermeiro; Farmacêutico;

Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico; Nutricionista; Psicólogo; e

Terapeuta Ocupacional. A seleção será realizada em única etapa para todas as áreas, composta por Provas

Objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação para os cargos de nível fundamental, médio e superior está prevista para ser realizada no dia 27 de maio. Já para os candidatos ao cargo de médico, a previsão é para o dia 3 de junho.

Edital: bit.Ly/2rH3nlu

Campos Sales

Vagas: 249

Remuneração: até R$ 7,5 mil

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 20 de maio

Site: www.Idib.org.br

Resumo: a Prefeitura de Campos Sales, a 511 km de Fortaleza, reabriu as inscrições do concurso público com 249 vagas. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 20 nos valores de R$ 70,00 a R$ 130,00. A data da aplicação de Prova Objetiva está prevista para os dias 9 e 10 de junho. As oportunidades são para diversos cargos: Motorista Categoria "B" (8), Motorista Categoria "D" (11),

Agente Administrativo (32), Agente Comunitário de Saúde (29), Agente de Endemias (7), Guarda Municipal (12), Secretário Escolar (12), Técnico de Enfermagem Hospital (16), Técnico de Enfermagem PSF (7), Assistente Social (5), Enfermeiro PSF (7), Fisioterapeuta (2), Médico PSF (3), Nutricionista (1), Professor Educação Infantil (8), Professor Fundamental I (35), Psicólogo (3) e Sociólogo (3).

Edital: bit.Ly/2v989Gy

Sobral

Vagas: 124

Remuneração: R$ 13.778,08

Nível: superior

Inscrições: até 29 de maio

Site: www.uece.br

Resumo: publicado edital de concurso público para a Prefeitura de Sobral com 124 cargos efetivos para as secretarias municipais. Os salários vão de R$ 2.396,06 a R$ 13.778,08 para os seguintes cargos: Analista de Infraestrutura (15); Analista de Políticas Públicas Sociais (62); Auditor de Controle Interno (4); Auditor Fiscal de Tributos Municipais (6); Enfermeiro (27) e Fiscal de Urbanismo e Meio Ambiente (10 ). O período de inscrições deve ser divulgado em até cinco dias úteis, pelo site da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O valor da taxa de inscrição será de R$ 130,00 para todos os cargos. Segundo o Diário Oficial, cada candidato poderá se inscrever para até dois cargos.

Edital: bit.Ly/2FI2cF3

Tejuçuoca

Vagas: 207

Remuneração: até R$ 8 mil

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 24 de maio

Site: www.consulpam.com.br

Resumo: a Prefeitura de Tejuçuoca, a 144km de Fortaleza, está com processo seletivo com 207 vagas em diferentes áreas. Entre elas: Agente Administrativo (9), Agente de Endemias (2), Agente de Saúde (10), Auxiliar de Serviços Gerais (19), Educador Físico (1), Enfermeiro (1), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Médico PSF (2), Médico Plantonista (6), Motorista Categoria "B" (10), Motorista Categoria "D" (10), Nutricionista (1), Odontólogo (6), Psicólogo (1), Secretário Escolar (8), Técnico de Enfermagem (6) e Pedagogo (53). As jornadas são de 20h a 40h semanais. Os salários podem chegar até R$ 8.000,00.

Edital: bit.Ly/2HBNm4V

Itarema

Vagas: 202

Remuneração: até R$ 7 mil

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 13 de maio

Site: www.Idib.org.br

Resumo: a Prefeitura de Itarema publicou edital com processo seletivo para 202 novos profissionais nas seguintes funções: Auxiliar de Serviços Gerais (30); Vigia (31); Motorista Categoria B (16); Motorista Categoria D (18); Agente Administrativo (25); Guarda Civil Municipal (10); Orientador Social (8); Recepcionista (5); Técnico de Enfermagem (7); Assistente Social (4); Cirurgião Dentista (3); Educador Físico (2); Enfermeiro (5); Engenheiro Civil (1); Fonoaudiólogo (1); Fisioterapeuta (2); Nutricionista (2); Psicólogo (3); Turismólogo (1), dentre outros. Os profissionais deverão atuar em jornadas de 20h a 40h por semana, com remunerações que variam de R$ 954,00 a R$ 7.700,00.

A classificação dos candidatos deverá acontecer com Provas Objetivas, que estão previstas para dia 1º de julho Também haverá a aplicação de Prova de Títulos para algumas funções.

Edital: bit.Ly/2v989Gy

Outros estados

Polícia Civil (PI)

Vagas: 350

Remuneração: até R$ 16.391,11

Nível: superior

Inscrições: até 15 de maio

Site: www.nucepe.uespi.br

Resumo: divulgados três editais de concursos públicos para a Polícia Civil do Piauí com 350 vagas de cadastro de reserva. Os certames terão prazo de validade de dois anos, podendo ainda serem prorrogados. As funções são para Delegado da 3ª Classe; Agente de Polícia Civil da 3ª Classe; Perito Médico Legista e Perito Criminal. As jornadas são de 44 horas com salários até R$ 16.391,11. Poderão participar candidatos com Nível Superior completo. Para o cargo de Delegado, exige-se ainda idade máxima de 45 anos e altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. As taxas cobradas são de R$ 150,00 ou R$ 200,00. A avaliação dos inscritos será formada de Provas Escrita Objetiva e Dissertativa, Avaliação de Títulos, Exame de Saúde, Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica e Investigação Social.

Edital: bit.Ly/2yuZQXX

PM/Bombeiros (SE)

Vagas: 542

Remuneração: até R$ 9.236,39

Nível: médio e superior

Inscrições: até 8 de maio

Site: www.Ibfc.org.br

Resumo: novos concursos públicos para contratar 542 profissionais de nível médio e superior para o Corpo de Bombeiros e Policia Militar do Estado de Sergipe. Há oportunidades nos cargos de Soldado 3ª classe (160 para homens e 20 para mulheres) e Cadete (10 para homens e duas para mulheres) no Corpo de Bombeiros.

Os editais para a Policia Militar são nas funções de Soldado 3ª Classe (240 para homens e 60 para mulheres) e Oficial (24 para homens e seis destinadas a mulheres). Para efetivar a participação nos concursos, é necessário pagamento da taxa no valor de R$ 100,00. Os cargos são de nível médio e superior e exigem ter altura mínima descalço de 1,65m para sexo masculino, e de 1,60m para o sexo feminino; entre 18 e 35 anos; e apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Edital: bit.Ly/2vRw8iv

MPE (AL)

Vagas: 15

Remuneração: até R$ 4.492,01

Nível: médio e superior

Inscrições: até 23 de maio

Site: www.fgv.br

Resumo: o Ministério Público do Estado de Alagoas dispõe de 15 vagas de nível médio e superior nas seguintes áreas: Administração de Rede, Comunicação Social, Área Jurídica, Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Pública, Assistente Social, Auditoria, Contabilidade, Engenharia Civil, Psicologia, Biblioteconomia e Tecnologia da Informação. Os contratados vão atuar em jornada de 40 horas semanais para salário entre R$ 2.256,29 a R$ 4.492,01, conforme cargo. Até ás 16h do dia 23 de maio, os interessados devem acessar o endereço eletrônico da organizadora FGV e realizar as inscrições, mediante pagamento de taxa de R$ 80,00 ou R$ 100,00.

Edital: bit.Ly/2r5ENsX