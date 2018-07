Confira 2.367 vagas disponíveis em concursos e seleções públicas

00:00 · 07.07.2018 / atualizado às 12:04

Nacional

MIN. RELAÇÕES EXTERIORES

Vagas: 26

Remuneração: R$ 18.059,83

Nível: superior

Inscrições: até 16 de julho

Site: www.cespe.unb.br

Resumo: o Ministério das Relações Exteriores publicou edital com 26 oportunidades na Carreira de Diplomata, na classe inicial de Terceiro Secretário. O certame será realizado pelo Instituto Rio Branco e Cebraspe. A remuneração inicial no Brasil é de R$ 18.059,83. As inscrições seguem até às 18h de 16 de julho, mediante taxa de R$ 230,00.

Para classificar, o concurso será realizado em três fases: Prova Objetiva, que será realizada em todas as capitais; Prova Escrita de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa; já a terceira também será de prova escrita de História do Brasil, Geografia, Política Internacional, Noções de Economia, Noções de Direito e Direito Internacional Público, Língua Espanhola e Língua Francesa, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

Edital: bit.Ly/2IBz8AP

Marinha

Vagas: 30

Remuneração: não divulgada

Nível: médio

Inscrições: até 3 de agosto

Site: www.marinha.mil.br

Resumo: abertas inscrições para o concurso público para o Corpo de Praças da Armada para profissionais nas áreas de Eletroeletrônica (14) e Mecânica (16). Podem participar candidatos do sexo masculino, com idade entre 18 e 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2019. Os interessados podem se inscrever até 3 de agosto, mediante taxa de participação de R$ 70,00. A seleção ocorre por Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Profissionais para cada Área Técnica e Redação; Eventos Complementares (EVC) constituídos de Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS) - Fase Preliminar e Complementar; Teste de Aptidão Física (TAF); Avaliação Psicológica (AP) e Verificação de Documentos (VD).

Edital: bit.Ly/2qwxTN1

POLÍCIA FEDERAL

Vagas: 500

Remuneração: até R$ 22,6 mil

Nível: superior

Inscrições: até 7 de julho

Site: www.cespe.unb.br

Resumo: prorrogadas as inscrições do edital do concurso da Polícia Federal com 500 oportunidades de nível superior. São oferecidas vagas nos cargos de Delegado de Polícia Federal (150); Perito Criminal Federal (60); Agente de Polícia Federal (180); Escrivão de Polícia Federal (80) e Papiloscopista Policial Federal (30). Os contratados devem cumprir jornadas de 40 horas semanais. As remunerações podem variar de R$ 11.983,26 a R$ 22.672,48, dependendo do cargo. As inscrições ocorrem com taxas entre R$ 180,00 e R$ 250,00. Os candidatos serão submetidos a Prova Objetiva, Prova Discursiva, Exame de Aptidão Física, Prova Oral, Avaliação Médica, Avaliação Psicológica, Avaliação de Títulos, Prova Prática de Digitação e Curso de Formação Profissional. As avaliações objetivas e discursivas estão previstas para 19 de agosto.

Edital: bit.Ly/2sZ5AIp

IPHAN

Vagas: 411

Remuneração: até R$ 5.035,29

Nível: médio e superior

Inscrições: até 9 de julho

Site: www.cespe.unb.br

Resumo: o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lançou novo concurso público, com validade de dois anos, para contratar 411 novos profissionais de níveis Médio e Superior. As jornadas de trabalho são de 40 horas semanais para remunerações mensais que variam de R$ 3.419,97 e R$ 5.035,29. As vagas são para os cargos de Analista I (104), Técnico I (176) e Auxiliar Institucional (131). As oportunidades em nível superior são para Educação, Pedagogia, Licenciatura em Ciências Humanas, Arqueologia, Arquitetura e Urbanismo; Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências Biológicas; Ciências Sociais; Comunicação Social, Jornalismo ou Relações Públicas; Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis; Engenharia Agronômica; Engenharia Cartográfica, Geografia ou Geociências; Engenharia Civil; História e Relações Internacionais.

Os interessados podem se inscrever até às 18h do dia 9 de julho, via internet. As taxas variam de R$ 84,00 a R$ 117,00. Para qualificar os concorrentes inscritos, serão aplicadas as etapas de Provas Objetiva e Discursiva e ainda Avaliação de Títulos. As Provas estão previstas para serem realizadas no dia 26 de agosto, na manhã.

Edital: bit.Ly/2MxkpKq

Ceará

Secult

Vagas: 102

Remuneração: até R$ 5.531,76

Nível: superior

Inscrições: de 24/7 até 4 de setembro

Site: www.uece.br

Resumo: a Secretaria da Cultura do Estado do Ceará irá contratar, por meio de concurso público, com provas e títulos, 102 profissionais de nível superior, além de formar o cadastro de reserva. No total, são vagas para Teatro (3); Dança (3);Artes Plásticas/Visuais (3); Cinema e Audiovisual (3); Letras (2); Música (3); Pedagogia (2); Arquitetura (2); Conservação/ Restauração (4); Engenharia Civil (2); Antropólogo (2); Arquivista (4); Bibliotecário (17); Historiador (10); Museólogo (4) e Sociólogo (2). A carga horária é de 40h semanais e a remuneração pode variar de R$ 1.343,89 a R$ 5.531,76.

A seleção é composta por Prova Objetiva, com 60 questões de múltipla escolha, e Avaliação de Títulos. A validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Edital: bit.Ly/2Kwl4h4

MILAGRES

Vagas: 154

Remuneração: até R$ 8 mil

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 23 de julho

Site: www.cev.urca.br

Resumo: a Prefeitura de Milagres está com novo concurso público, válido por dois anos, com 154 vagas para todos os níveis de escolaridade. Os interessados podem se candidatar aos cargos de Merendeira (10); Motorista (4); Auxiliar de Zeladoria (5); Vigilante (6); Porteiro (5); Auxiliar de Creche (3); Auxiliar de Pedreiro (1); Magarefe (1); Pedreiro (1); Pintor (1); Carpinteiro (1); Coveiro (1); Agente Administrativo (20); Orientador Social (4); Agente de Inclusão Digital (2); Motorista de Transporte Especializado (10); Agente de Saúde Bucal (5); Agente de Endemias (3); Técnico em Arquivo (1); Técnico em Segurança do Trabalho (1); Técnico Agrícola (1); Técnico Ambiental (1); Técnico em Enfermagem (6); Assistente Social (4); Psicólogo (4); Advogado (1); Procurador Jurídico (1); Auditor de Controle Interno (1); Engenheiro Civil (1); Médico Veterinário (1); Biólogo (1); Médico (6); Dentista (6); Enfermeiro (5); Fisioterapeuta (4); Educador Físico (2); Psicólogo (2); Fonoaudiólogo (1); Nutricionista (1) e Terapeuta Ocupacional (1). Há também oportunidades para Professores de nível superior no magistério nas disciplinas de Português (5); Biologia (3); Polivalente (2); Matemática (3); Educação Física (1); História (1); Geografia (1); Inglês (1); Espanhol (1) e de Atendimento em Educação Especial (1). As jornadas são de 20h a 40h semanais. Os profissionais devem receber salários no valor de R$ 954,00 a R$ 8.000,00. Para participar, o candidato precisa arcar com custos nos valores de R$ 80,00 a R$ 150,00 e se inscrever até 23 de julho. A Prova Objetiva deve ocorrer no dia 19 de agosto. Além disso, os inscritos nos cargos de nível superior e magistério vão passar pela Avaliação de Títulos e Teste Prático.

Edital: bit.Ly/2J4zrt1

UNILAB

Vagas: 03

Remuneração: R$ 9.585,67

Nível: superior

Inscrições: até 10 de julho

Site: www.unilab.edu.br

Resumo: a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira publicou edital do concurso público para contratar novos professores adjuntos. São oportunidades nas áreas de Instrumentação para o Ensino de Física (1); Ensino de Química (1) e Matemática (1). Todas com carga horária de 40h semanais, em regime de dedicação exclusiva.

As inscrições são realizadas de forma presencial no Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, Unidade Acadêmica dos Palmares, Bloco I, Térreo, Sala 17, Rodovia CE 060, Km 51, em Acarape, no horário das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Edital: bit.Ly/2sPrsVJ

Outros estados

POLÍCIA MILITAR (AL)

Vagas: 500

Remuneração: até R$ 3.744,14

Nível: médio

Inscrições: até 24 de julho

Site: www.cespe.unb.br

Resumo: a Polícia Militar do Estado de Alagoas está com novo concurso com 500 vagas de Soldados Combatentes. Os requisitos são: altura mínima de 1,65m ( masculino) e 1,60m (feminino), possuir no mínimo 18 e no máximo 30 anos, ter nível médio completo, entre outros.

Com taxa no valor de R$ 95,00, os interessados devem se inscrever até às 18h de 24 de julho. Os candidatos ˜ serão submetidos a prova objetiva, avaliação médica (saúde física e mental), teste de aptidão física e por fim comprovação documental e investigação criminal. A prova objetiva está prevista para 30 de setembro. Durante o curso de formação, os candidatos recebem bolsa no valor de R$ 1.453,14.

Edital: bit.Ly/2lGLLl1

POLÍCIA MILITAR (PE)

Vagas: 500

Remuneração: até R$ 2.819,88

Nível: médio

Inscrições: até 16 de julho

Site: www.upenet.com.br

Resumo: a Polícia Militar de Pernambuco está com novo concurso público para Soldado da Polícia Militar com prazo de validade de dois anos. Os classificados nas etapas farão o Curso de Formação e Habilitação de Praças, mediante pagamento de bolsa-auxílio. O ingresso na Polícia Militar ocorrerá após a conclusão do Curso, na Graduação Soldado PM. Estão aptos a participar candidatos de nível médio completo no ato da matrícula, idade entre 18 e 28 anos até a data de inscrição, habilitação, no mínimo, na Categoria B e altura mínima de 1,65m (sexo masculino) e 1,60m (sexo feminino). Como forma de qualificar, serão aplicadas as etapas de Exame de Habilidades e Conhecimentos, prevista para 26 de agosto; Exames Médicos, Aptidão Física, Avaliação Psicológica e Investigação Social.

Edital: bit.Ly/1d0Bet2

PREF. SÃO LUÍS (MA)

Vagas: 10

Remuneração: até R$ 10.181,24

Nível: superior

Inscrições: até 9 de julho

Site: www.concursosfcc.com.br

Resumo: a Prefeitura de São Luís segue com as inscrições até o dia 9 para o concurso público com 10 vagas e formação de cadastro reserva para a Secretaria Municipal de Fazenda. Os interessados devem acessar a página oficial da empresa organizadora, a Fundação Carlos Chagas, até às 14h do dia 9 de julho, mediante taxa de participação de R$ 200,00. O certame tem oportunidades de nível superior para Auditor Fiscal de Tributos I, sendo oito vagas para a Área de Abrangência Geral e duas para a Área de Tecnologia da Informação. Todas as oportunidades são para jornada de 30h semanais e remuneração no valor de R$ 10.181,24. A validade do concurso é de dois anos e é composto por prova objetiva, com previsão para dia 29 de julho; avaliação discursiva; e exame de títulos.

Edital: bit.Ly/2zcP78P