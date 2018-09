Concursos + simulado

00:00 · 22.09.2018

Língua portuguesa

Até que uma pedra colocada por Carlos Drummond, quem é esse? Perguntariam os cegos, fez um dos cegos tropeçar. Deus!? Errou o círculo e deixou-se cair. E caiu de costas com a cabeça voltada ao céu. E assim que Deus disse faça-se a luz, e Drummond, faça-se a pedra, e um saci qualquer, faça-se o tombo, um cego caiu e uma estrela cadente o céu riscou. E parece que aquela experiência fora útil. Com o susto, o cego destravou as pálpebras. Imaginou que um reflexo ou uma inteligência diferente beliscava-lhe os olhos. E então, de olhos abertos, viu pela primeira vez a escuridão. Viu que podia seguir reto e gritou isso aos demais do círculo. Estes o reprimiram, dizendo que se Deus quisesse teria dado a eles olhos abertos. Mas a mente é a mais clara visão do homem. E pela escuridão mesmo, um cego fugiu. Talvez o pedido que fez quando sentiu algo diferente realizara-se. Era a vez da estrela cadente, que mesmo em terra de cegos fez-se presente. Uma luz no negrume é tão contrastante que um Saramago entre os mortais. E aquele cego fugiu. Deixou o círculo dos companheiros e partiu, desejando encontrar aquela coisa de novo. Parece que até hoje ele a persegue. E nesse trajeto, ele encontrou muitas coisas novas. Andou em círculos também, mas caminhou de costas, dos lados e para frente, seguiu todas as direções para encontrar aquela luz. Não se sabe se a luz da estrela cadente voltou-lhe a cruzar os olhos. Porém, tem-se a certeza de que a luz dela deixou o negrume um pouco mais claro, deixou o brilho mais intenso do mundo a iluminar o caminho do cego, mesmo que eles jamais se encontrassem, a vida do cego mudara. E Saramago continua a nos iluminar, dando-nos cada vez mais escuridão. A estrela cadente? Não sei, procure a sua, que eu farei por mim.

1) O correto é:

A) A pedra representa algo diferente aos anseios dos cegos.

B) A luz perpétua tem costas, por isso pode cair com estas no chão.

C) O texto é nada ateu, por invocar Deus.

D) Sendo o Saci uma figura folclórica temos a ratificação do folclore brasileiro.

E) Infere-se do texto que Saramago jamais daria luz ao mundo.

2) Em: "Pessoas que dirigem e à noite, desde que durmam, roncarão ..." A oração destacada tem valor de:

A) Condição.

B) Finalidade.

C) Tempo.

D) Concessão.

E) Conformidade.

3) Os trechos a seguir constituem um texto mas estão desordenados. Ordene-os nos parênteses e indique a sequência correta.

( ) Esse quadro se alterou significativamente: em volume, a produção de petróleo vem se mantendo próxima aos patamares de consumo doméstico. A redução dessa dependência no campo da energia foi acompanhada por um salto expressivo nas exportações brasileiras (que cresceram uma vez e meia na última década), com razoável equilíbrio entre produtos básicos e manufaturados na pauta de vendas.

( ) Apesar de a economia brasileira ter um grau de abertura relativamente pequeno para o exterior - se comparado à média internacional - o câmbio sempre foi apontado com um dos fatores mais vulneráveis do país. No passado, O Brasil era muito dependente de petróleo importado e de insumos essenciais para a indústria.

( ) Além desse equilíbrio, os programas de ajuste macroeconômico têm garantido uma estabilidade monetária que ampliou o horizonte de investimentos e a possibilidade de um desenvolvimento sustentável de longo prazo.

( ) Tal promoção foi reforçada pela capacidade de reação da economia brasileira à recente crise financeira, a mais grave que o mundo atravessou desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

( ) Assim, as principais agências classificadoras de risco promoveram a economia brasileira para a categoria daquelas que não oferecem risco cambial aos investidores estrangeiros.

A) 3, 2, 1, 4, 5.

B) 5, 3, 4, 1, 2.

C) 4, 5, 2, 3, 1.

D) 2, 1, 3, 5, 4.

E) 4, 1, 2, 3, 5.

Gabarito

1 - A

2 - D

3 - D