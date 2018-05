Concursos + Simulado

00:00 · 05.05.2018

ADMINISTRAÇÃO

1) Os atributos de valor do planejamento estratégico do judiciário são determinados pela Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, e dentre tais valores não consta.

A) Ética.

B) Probidade.

C) Credibilidade.

D) Transparência.

E) Harmonia.

2) No processo de melhoria contínua, o ciclo PDCA é uma ferramenta adotada na gestão tanto de empresas privadas quanto de órgão públicos. Indique a alternativa que apresenta a ordenação correta das etapas.

A) Verificação sucede a Ação.

B) Planejamento antecede a Verificação.

C) Execução sucede o planejamento.

D) Ação antecede a Execução.

E) Verificação antecede o Planejamento.

3) Considerando o ciclo orçamentário do governo federal, indique a alternativa que apresenta a vinculação correta.

A) Não existe vinculação entre LDO e LOA.

B) O PPA tem vinculação apenas a LDO.

C) A LDO tem vinculação simples e a LOA dupla vinculação.

D) A LOA tem vinculação simples e a LDO dupla vinculação.

E) Só existe vinculação entre PPA, LDO e LOA no primeiro ano de execução do PPA.

4) Na gestão de recursos materiais, o Teorema de Pareto ou Classificação ABC define a importância dos materiais em uma organização. Indique a alternativa que apresenta uma classificação correta de materiais segundo tal ferramenta.

A) Materiais importantes correspondem a cerca de 30% do total.

B) Materiais pouco importantes correspondem a cerca de 20% do total.

C) Materiais importantes correspondem a cerca de 80% do patrimônio.

D) Materiais intermediários correspondem a cerca de 40% do total.

E) Materiais pouco importantes correspondem a cerca de 50% do orçamento.

5) A comunicação organizacional é fundamental para uma organização moderna, e a principal característica das redes organizacionais é

A) A hierarquia.

B) A legalidade.

C) A departamentalização.

D) A flexibilidade.

E) A verticalização

6) Na gestão por resultados os indicadores de desempenho exercem importante papel nas organizações, e tem como objetivo final.

A) Controlar ações.

B) Indicar insumos necessários.

C) Garantir o controle.

D) Apontar falhas críticas.

E) Atribuir funções.

7) Segundo o guia PMI/PMBOK, a gestão de projetos tem cinco etapas, e logo após a segunda etapa, que é do planejamento, existe etapa:

A) Do encerramento.

B) Da execução.

C) Do controle.

D) Da análise.

E) Da implementação.

Gabarito

1- E

2- C

3- C

4- C

5-D

6-B

7-B