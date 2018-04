Concursos+ Simulado

00:00 · 28.04.2018

ADMINISTRAÇÃO

1) Considerando os modelos administrativos que foram adotados pelo Estado brasileiro, indique a alternativa que apresenta uma característica marcante do patrimonialismo, modelo que foi adotado desde o Brasil colônia até o início da república.

A) Legalidade.

B) Burocracia.

C) Impessoalidade.

D) Moralidade.

E) Pessoalidade.

2) Segundo a escola clássica da administração, as organizações são sistemas que trazem clara distinção entre funções atribuídas a cada membro, e entende as organizações como um sistema fechado. Indique a alternativa que apresenta um teórico desta escola.

A) Elton Mayo.

B) Maslow.

C) Michael Porter.

D) Peter Drucker.

E) Henri Fayol.

3) Um líder autocrático geralmente não é bem aceito pela equipe, que resiste a sua liderança, porém sua atuação possibilita a unidade da equipe na busca pelo cumprimento de seus objetivos, além de outra característica que é.

A) A harmonia.

B) A celeridade.

C) A motivação.

D) A hierarquia.

E) A sinergia.

4) Em uma organização moderna, tanto a gestão de projetos quanto de processos são elementos fundamentais, sendo realizados por elementos distintos. Indique a alternativa que apresenta a alternativa correta sobre os elementos que executam processos ou projetos.

A) Processos são realizados apenas por pessoas.

B) Projetos são realizados apenas por máquinas.

C) Projetos não são realizados por pessoas.

D) Processos são realizados por pessoas e máquinas.

E) Processos não são realizados por pessoas.

5) A estrutura organizacional está relacionada com o tipo de departamentalização escolhido pela organização, e a mais comum no Estado brasileiro, pois está vinculado ao modelo burocrático que foi a base administrativa do Brasil até o início dos anos 90 do século passado, é:

A) Funcional.

B) Matricial.

C) Em redes.

D) Por região.

E) Geográfica.

6) A atual demanda por excelência no serviço público faz com que as organizações flexibilizem as formas de atendimento ao cidadão, tornando o governo eletrônico uma importante interface que garante prioritariamente.

A) A transparência.

B) A autenticidade.

C) A legalidade.

D) A disponibilidade.

E) A integridade.

7) O planejamento estratégico é sistêmico e define os objetivos de uma organização a longo prazo, e sua construção dá as bases para o planejamento de nível intermediário em cada departamento, que é a planejamento.

A) Operacional.

B) Estrutural.

C) Sinérgico.

D) Tático.

E) Sistêmico.

8) A resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, define as bases para o planejamento estratégico do judiciário, e quando afirma que o judiciário deve "ser conhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social" define.

A) A missão.

B) A visão.

C) A meta.

D) O objetivo.

E) O princípio.

Gabarito

1- E

2- E

3-B

4-D

5-A

6-D

7-D

8-B