Concursos e seleções públicas: 649 vagas

00:00 · 31.12.2016

Nacional

Min. da saúde

Vagas: 102

Remuneração: R$ 5744,88

Nível: superior

Inscrições: até 5 de janeiro

Seleção: www.Idecan.Org.Br

Resumo: o Ministério da Saúde está com novo concurso público para exercício na Secretaria Especial de Saúde Indígena e lotação nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. As oportunidades são nas funções de Administrador (34), Analista Técnico de Políticas Sociais (34) e Contador (34) com jornada de 40h semanais de trabalho. Há ainda auxílio alimentação no valor de R$ 458,00. Há três vagas para Fortaleza (CE) e demais 32 cidades, incluindo Recife, São Luís, Salvador e Maceió. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. As fases classificatórias serão realizadas nas 27 capitais, devendo o candidato optar pela cidade onde deseja realizar as provas no ato da inscrição.

Edital: bit.Ly/2gW6D3t

AERONÁUTICA

Vagas: 173

Remuneração: R$ 5951,14

Nível: médio

Inscrições: de 3 a 31 de janeiro

Seleção: ingresso.Eear.Aer.Mil.Br

Resumo: divulgado o Exame de Admissão à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2018 (EA EAGS). Podem participar candidatos de ambos os sexos, de 18 a 25 anos completos até 31 de dezembro de 2018, e que tenham concluído o Ensino Médio e Curso Técnico de Nível Médio. As 173 vagas estão distribuídas nas especialidades de Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Eletrônica (30), Pavimentação (8), Informática (20), Obras (8) e Topografia (8).

O aluno fará jus à remuneração fixada em lei, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.

Os inscritos, além de pagar taxa de participação de R$ 60,00, serão classificados por Provas Escritas, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, Prova Prática de Especialidade e Concentração Final. As provas serão realizadas em Fortaleza (CE) e em mais 14 cidades no dia 9 de abril.

Ceará

FORTALEZA

Vagas: 5

Remuneração: até R$ 24.115,00

Nível: superior

Inscrições: até 18 de janeiro

Seleção: www.Cespe.Unb.Br

Resumo: a Prefeitura Municipal de Fortaleza anunciou a realização de novo concurso público com cinco vagas para profissionais de nível superior na função de Procurador do Município com jornada de 30 horas semanais. O salário correspondente é de R$ 24.115,00. Para concorrer a uma das oportunidades o candidato deve apresentar diploma em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. As inscrições devem ser realizadas até às 18h do dia 18 de janeiro com taxa de participação de R$ 140,00. O concurso é composto de Prova Objetiva, Discursiva e Avaliação de Títulos. O concurso terá três etapas, além da perícia médica dos candidatos com deficiência. O certame para procurador do Município tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Edital: bit.Ly/2ioke3V

CEGÁS

Vagas: 21

Remuneração: até R$ 7.289,63

Nível: médio e superior

Inscrições: até 13 de janeiro

Seleção: www.Cegas.Ieses.Org

Resumo: a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) está com edital com 21 vagas com taxas de participação de R$ 75 a R$ 90 nas funções de Analista de Gestão e Técnico (11 vagas) nas especialidades de Administrador, Jurídica, TI, Contador, Economista, Engenheiro e SMS e na função de Assistente Técnico (10 vagas) nas especialidades de Administrativo e Financeiro, Programador, Técnico em Mecânica e Técnico em Tecnologia da Informação. Além do salário, há outros benefícios garantidos como: Participação nos Resultados; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-Funeral; Assistência Médica, extensiva aos dependentes legais; Assistência Odontológica, extensiva aos dependentes legais; Auxílio Alimentação/Refeição; Gratificação de Férias adicional de mais 2/3 (dois terços); Auxílio-Creche; e Auxilio Ensino Fundamental. As provas devem ocorrer em Fortaleza em 12 de fevereiro deste ano.

Edital: bit.Ly/2fMxmhT

METROFOR

Vagas: 148

Remuneração: até R$ 1.388,25

Nível: técnico e médio

Inscrições: até 9 de janeiro

Seleção: www.Uece.Br

Resumo: após determinação da Justiça, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos reabriu as inscrições do processo seletivo para 148 vagas temporárias de profissionais de nível médio e técnico. As oportunidades são para: Assistente Condutor (52), Assistente Controlador de Movimento (13), Agente de Estação (67), Assistente Operacional Administrativo (8), Manobrador (6) e Assistente Técnico em Segurança do Trabalho (2).

As jornadas são de 44 horas semanais, já os salários variam de R$ 943,38 a R$ 1.388,25. Há ainda benefícios como vale-alimentação (R$ 698,65), vale-refeição (R$ 415,16) e assistência médico odontológica com teto máximo de R$ 532,25. As inscrições seguem 9 de janeiro. A seleção é composta por quatro etapas: Prova Objetiva, de múltipla escolha; Avaliação de Títulos; Avaliação Médica e Avaliação Psicológica e Treinamento Profissional. A previsão é que a primeira etapa ocorra em 5 de fevereiro deste ano. A validade desta seleção é de um ano, a contar da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogada.

Edital: bit.Ly/2hznZUn

UVA

Vagas: 6

Remuneração: até R$ 4.768,03

Nível: superior

Inscrições: até 5 de janeiro

Seleção: concursos.Uvanet.Br

Resumo: a Fundação Universidade Vale do Acaraú (UVA) tem seis vagas abertas para professores substitutos temporários. Das oportunidades, três são para ensino em Libras no curso de Pedagogia e as outras três para as disciplinas de Cálculo, Geometria Analítica e Álgebra Linear no curso de Matemática. A carga horária semanal é de 40 horas com remuneração inicial de R$ 1.668,82. Os salários para docentes com titulação podem chegar a até R$ 4.768,03. A taxa de inscrição é de R$ 100,00. A seleção pública é formanda por duas provas: escrita e didática, cujas datas e locais ainda serão divulgados. O processo seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período apenas uma vez.

CENTEC

Vagas: cadastro de reserva

Remuneração: até R$ 2064,00

Nível: superior

Inscrições: até 5 de janeiro

Seleção: www.Centec.Org.Br

Resumo: o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), no Ceará, tem novo processo seletivo para formação de cadastro de reserva no cargo de analistas. As oportunidades são para formados no curso de Psicologia, que podem ser lotados na Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE) e Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (SEFOR), na Capital cearense. A carga semanal de trabalho é de 20 horas. Os candidatos convocados assinarão Contrato de Trabalho com avaliação de desempenho profissional de experiência de 90 dias. O salário inicial é no valor de R$ 2.064,00.

A taxa de participação é de R$ 50,00. O processo seletivo para classificação será constituído por prova objetiva e avaliação de títulos. As provas têm estimativa para ocorrer ainda em janeiro deste ano.

Outros Estados

IF Baiano (BA)

Vagas: 65

Remuneração: até R$ 9.114,67

Nível: médio e superior

Inscrições: até 23 de janeiro

Seleção: concursos.Ifbaiano.Edu.Br

Resumo: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) divulgou dois processos seletivos. O edital nº 69/2016 abriu postos para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação (5), Economista (1), Engenheiro Eletricista (1), Médico Veterinário (2), Relações Públicas (1), Assistente em Administração (2), Revisor de Texto Braile (10), Técnico em Alimentos e Laticínios (2), Técnico em Contabilidade (1) e Assistente de Aluno (1). Já o edital nº 70/2016 dispõe de vagas para professores das áreas de Música (13), Atendimento Educacional Especializado (14), Matemática (2), História (2), Língua Inglesa (2), Meio Ambiente (4) e Cooperativismo (2). As remunerações iniciais variam entre R$ 1.834,69 a R$ 9.114,67. As inscrições podem ser realizadas até 23 de janeiro de 2017, pagando taxas de R$ 60, R$ 80, R$ 100 ou R$ 150.

Editais: bit.Ly/2fHYA9A (edital 69)

Bit.Ly/2ePlqhX (edital 70)

HEMOCENTRO (DF)

Vagas: 79

Remuneração: até R$ 5.820,00

Nível: médio, técnico e superior

Inscrições: até 6 de fevereiro

Seleção: www.Iades.Com.Br

Resumo: a Fundação Hemocentro de Brasília está com novo concurso público com 79 vagas destinadas a profissionais de níveis médio/técnico e superior. A jornada semanal de trabalho é de 30 horas e os salários variam de R$ 3.705,00 a R$ 5.820,00 nas seguintes funções: Administração (3), Analista de Laboratório Biologia, Biomedicina e Farmácia-Bioquímica (18), Assistência Social (1), Jornalismo (1), Relações Públicas (1), Contabilidade (2), Direito e Legislação (1), Economia (2), Enfermagem (10), Farmácia (2), Fisioterapia (1), Odontologia (1), Psicologia (1), Tecnologia da Informação (2), Técnico Administrativo (10), Técnico de Hemoterapia e Hematologia (12), Técnico de Informática (4), Técnico em Contabilidade (2), Técnico em Radiologia (2) e Técnico em Saúde Bucal (1), entre outros. É necessário pagamento da taxa de participação nos valores de R$ 46,50 a R$ 58,00.

TRF 2ª REGIÃO

Vagas: 50

Remuneração: R$ 27.500,17

Nível: superior

Inscrições: a partir de 16 de janeiro

Seleção: www10.Trf2.Jus.Br

Resumo: o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no estado do Rio de Janeiro, está com 50 vagas no cargo de Juiz Federal Substituto com remuneração inicial de R$ 27.500,17.

Para se inscrever é necessário: ser bacharel em Direito e ter três anos de atividade jurídica. As inscrições ocorrem a partir das 13h do dia 16 de janeiro até às 14h do dia 14 de fevereiro. O concurso tem cinco etapas compostas de Prova Objetiva Seletiva, Prova Escrita, Inscrição Definitiva (sindicância da vida pregressa e investigação social; exame de sanidade física e mental; e exame psicotécnico), Prova Oral e Avaliação de Títulos. Com validade de dois anos, contados a partir da data de homologação final do certame, o concurso para juiz pode ser prorrogado a critério do TRF 2ª Região, uma vez, por igual período. É necessário também efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 240,00 para participar do processo seletivo para Juiz Federal Substituto, até o dia 15 de fevereiro de 2017.

Edital: bit.Ly/2hwz9s2