Concursos e seleções públicas: 5.125 vagas

00:00 · 24.02.2018

Nacional

PETROBRAS

Vagas: 555

Remuneração: até R$ 10.726,45

Nível: médio e superior

Inscrições: até 5 de março

Site: www.cesgranrio.org.br

Resumo: a Petrobras lançou edital do novo processo seletivo com 111 vagas imediatas e 444 oportunidades de cadastro de reserva para níveis médio e superior. Há ofertas para Enfermeiro do Trabalho Júnior (6); Engenheiro de Elétrica Júnior (4); Eletrônica (4); Inspeção (3); Mecânica (6); Engenheiro de Meio Ambiente Júnior (1); Engenheiro de Petróleo Júnior (11); Engenheiro de Segurança Júnior (3); Engenheiro Naval Júnior (4); Médico do Trabalho Júnior (6); Logística de Transporte Júnior (5); Manutenção Júnior (1); Segurança Júnior (3); Químico de Petróleo Júnior (3), entre outros. Os aprovados irão atuar em Minas Gerais; Sergipe; Amazonas; Paraná; Rio Grande do Sul; São Paulo e Bahia. Para classificar, haverá apenas uma única etapa, de Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos. Fortaleza (CE), apesar de não ter oportunidades reservadas no edital, é um dos locais de provas para os candidatos do certame, que tem validade de doze meses, podendo ser prorrogado uma única vez.

Edital: bit.Ly/2GYKJKD

TRANSPETRO

Vagas: 1.806

Remuneração: até R$ 10.726,45

Nível: médio e superior

Inscrições: até 5 de março

Site: www.cesgranrio.org.br

Resumo: a Petrobras Transporte S.A. (TRANSPETRO) está com novo processo seletivo com 156 vagas imediatas e 1.650 oportunidades para formação de cadastro reserva em vários estados, como Amazonas, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. As remunerações iniciais vão de R$ 2.217,56 a R$ 10.726,45, de acordo com a vaga. As ofertas são para as seguintes funções: Técnico Ambiental Júnior; Automação; Elétrica; Mecânica; Técnico de Operação Júnior; Administrador Júnior; Advogado Júnior; Comércio e Suprimento; Transporte Marítimo; Analista de Sistemas; Analista Financeiro Júnior; Contador Júnior; Economista Júnior; Enfermeiro do Trabalho Júnior e Engenheiros Júnior de Automação, Civil, Elétrica, Mecânica, Naval, Químico, Produção e Telecomunicações; Médico do Trabalho; Jornalismo; entre outros.

Edital: bit.Ly/2nVvDg6

Marinha

Vagas: 1.000

Remuneração: R$ 16.620,46

Nível: médio

Inscrições: até 2 de março

Site: ingressonamarinha.mar.mil.br

Resumo: anunciado edital 2008 do concurso público para admissão às Escolas Aprendizes-Marinheiros com 1.000 vagas. Os requisitos são: nível médio completo; 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 2019; altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00 para seleção composta de Prova Escrita Objetiva, Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Avaliação Psicológica e Verificação de Documentos. As fases ocorrem em Fortaleza (CE), São Luís (MA), Natal (RN), Salvador (BA) e outras 18 cidades. Os aprovados deverão ser incorporados a Praças da Armada (CPA), Praças de Fuzileiros Navais (CPFN) ou Auxiliar de Praças (CAP). O prazo de validade do concurso público para marinheiros terminará no dia 14 de janeiro de 2019.

Edital: bit.Ly/2BKLOBL

AERONÁUTICA

Vagas: 227

Remuneração: não divulgada

Nível: médio

Inscrições: até 12 de março

Site: www.Ingresso.eear.aer.mil.br

Resumo: anunciado o edital para Admissão de Sargentos já para o primeiro semestre do próximo ano, na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) em Guaratinguetá (SP). Ao todo, são 227 vagas distribuídas para Mecânico de Aeronaves (50), Material Bélico (13); Guarda e Segurança (30); Equipamento de Voo (6) e Controle de Tráfego Aéreo (128). O curso tem duração de dois anos e podem participar homens e mulheres. As provas escritas devem ocorrer no próximo dia 27 de maio em Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN) e outras 13 cidades. Além das provas escritas, a seleção é formada por Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação Física e Concentração Final e Validação Documental. A remuneração que o Aluno da EEAR fará jus está fixada em lei, além de ter receber alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.

Edital: bit.Ly/2jrwd2m

Ceará

TJ/CE

Vagas: 50

Remuneração: até R$ 26.125,17

Nível: superior

Inscrições: até 20 de março

Site: cespe.unb.br

Resumo: o Tribunal de Justiça (TJCE) publicou o aguardado edital do novo concurso público para Juiz Substituto, com subsídio inicial de R$ 26.125,17. Ao todo, são 50 vagas, sendo 38 destinadas a ampla concorrência, e 12 reservadas a candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital. É exigido nível superior em Direito e pelo menos três anos de atividades jurídicas. As inscrições seguem até às 18h do dia 20 de março sob o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 250,00. A seleção, de caráter classificatório e eliminatório, é composta de Prova Objetiva Seletiva, duas Provas Escritas, Prova Discursiva de Questões, Prova Prática de Sentença Cível e Criminal, Inscrição Definitiva, Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, Exames de Sanidade Física e Mental, Exame Psicotécnico, Prova Oral e Avaliação de Títulos. A previsão é que a primeira etapa ocorra já no dia 6 de maio.

Edital: bit.Ly/2EMR4aD

FORTALEZA

Vagas: 04

Remuneração: R$ 5.622,00

Nível: superior

Inscrições: até 4 de março

Site: concursos.fortaleza.ce.gov.br

Resumo: a Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas do processo seletivo para contratação temporária de quatro novos médicos veterinários, nas áreas de Anestesista (1), Cirurgião (2) e Clínico (1). A seleção, que tem validade de um ano, é para jornada de 40 horas semanais e remuneração de R$ 5.622,00. A taxa de participação é de R$ 160,00. Para qualificar, haverá Análise de Títulos, Experiência Profissional e Entrevista.

Edital: bit.Ly/2rH3nlu

URCA

Vagas: 104

Remuneração: até R$ 11,7 mil

Nível: superior

Inscrições: até 4 de março

Site: urca.br

Resumo: a Universidade Regional do Cariri (Urca) está com seleção pública com 104 vagas para professores substitutos e temporários. A remuneração pode chegar a R$ 11.700,52 com bônus e benefícios para jornada de trabalho de 40 horas semanais. As oportunidades são para as áreas de Economia, Química, Matemática, Ciências Sociais, Educação Física, Línguas, Literatura, Geociência, Teatro, Artes Visuais, Direito, Enfermagem e Biologia. A seleção ocorre com provas Escrita e Didática. O processo seletivo tem prazo de validade de 12 meses e pode ser prorrogada, a critério da Urca. Os interessados devem fazer a inscrição via internet e pagar a taxa de participação no valor de R$ 120,00. O comprovante de pagamento deve ser encaminhado à Pró-Reitoria, na rua Coronel Antônio Luís, 1161, no Bairro Pimenta, no Crato.

Edital: bit.Ly/2o8c1Wh

CANINDÉ

Vagas: 126

Remuneração: até R$ 8.433,00

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 9 de março

Site: www.cetrede.com.br

Resumo: a Prefeitura Municipal de Canindé, a 117 km de Fortaleza, seleciona profissionais de todos os níveis de escolaridade através de concurso público. São 126 vagas nos cargos de: Agente de Endemias (15); Arquiteto (1); Assistente Social (2); Desenhista (1); Enfermeiro (15); Engenheiro Ambiental (1); Engenheiro Civil (2); Fiscal Ambiental (3); Fiscal de Obras e Posturas (2); Fiscal Tributário (2); Fisioterapeuta (5); Inspetor Sanitário (4); Merendeira (15); Nutricionista (2); Professores: PEB I (10) e PEB II nas áreas de Biologia (1); Geografia (1); História (1); Inglês (1); Português (4) e Matemática (4); Publicitário (1); Recursos Humanos (1); Secretario Escolar (11); Veterinário (1); entre outros.

As remunerações variam de R$ 954,00 a R$ 8.433,00 para atuar em jornadas de trabalho de 36 horas a 40 horas semanais.

Edital: bit.Ly/2sgqip7

BARBALHA

Vagas: 41

Remuneração: até R$ 2,5 mil

Nível: médio e superior

Inscrições: até 28 de fevereiro

Site: consulpam.com.br

Resumo: a Prefeitura Municipal de Barbalha, a 406 km da Capital cearense, publicou edital do novo concurso público para níveis Médio e Superior. As remunerações vão de R$ 1.183,92 a R$ 2.500,00. As oportunidades são para Agente Comunitário de Saúde (19); Agente de Combate às Endemias (8); Analista Ambiental (2); e Fiscal Ambiental (2).

Edital: bit.Ly/2ERMNn8

ARACATI

Vagas: 66 e cadastro de reserva

Remuneração: até R$ 2.676,32

Nível: médio e superior

Inscrições: até 8 de março

Site: concursos.acep.org.br

Resumo: a Prefeitura Municipal de Aracati, a 154 km da Capital cearense, publicou os editais na página da organizadora ACEP. Os concurso abrem 66 vagas imediatas e forma cadastro de reserva nas funções de Guarda Municipal (50), Auditor Fiscal (8) e Fiscal de Obras e Serviços Públicos (8). A inscrições seguem até 8 de março, com cobrança de taxas de R$ 100 a R$ 130. As remunerações podem chegar até R$ 2.676,32, mais gratificações. As provas objetivas ocorrem em 4 de abril.

Edital: bit.Ly/2FSObWq

Nordeste

NATAL (RN)

Vagas: 146

Remuneração: até R$ 2.405,45

Nível: superior

Inscrições: até 28 de fevereiro

Site: www.natal.rn.gov.br

Resumo: a Prefeitura de Natal (RN) lançou edital do processo seletivo para contratação temporária e formação de cadastro de reserva para professores da rede municipal. As oportunidades ofertadas são para os cargos de Educador Infantil (115), Dança (1), Música (1), Teatro (1), Artes Visuais (1), Educação Física (1), Ensino Religioso (10), Geografia (3), Intérprete de Libras (4), Libras (3), Inglês (1) e Matemática (5). Os aprovados farão jus à remuneração de R$ 2.176,47 a R$ 2.405,45, com jornada semanal de até 30 horas.

Edital: bit.Ly/2CCpQSa

POLÍCIA CIVIL (BA)

Vagas: 1.000

Remuneração: até R$ 11.389,96

Nível: superior

Inscrições: até 2 de março

Site: www.vunesp.com.br

Resumo: a Polícia Civil da Bahia publicou edital do concurso público para cargos de nível superior com jornada semanal de 40 horas e remuneração entre R$ 3.915,85 a R$ 11.389,96. As oportunidades estão distribuídas para Delegado (82), Investigador (880) e Escrivão (38). Os candidatos devem ter nível superior completo em Direito (para o cargo de Delegado); demais áreas para os cargos de Investigador (que também requer Carteira Nacional de Habilitação categoria "B") e Escrivão.

Edital: bit.Ly/2DwS2Ks