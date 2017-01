Concursos e seleções públicas: 480 VAGAS

00:00 · 07.01.2017

Nacional

Rede sarah

Vagas: 32

Remuneração: R$ 5083,55

Nível: médio

Inscrições: de 16 até 25 de janeiro

Seleção: www.Sarah.Br

Resumo: divulgados 26 processos seletivos para a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação com 32 vagas distribuídas nas cidades de Fortaleza (CE), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Macapá (AP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Luís (MA). Entre outros, há oportunidades para os seguintes cargos: Desenhista Projetista, Marcenaria, Serralheira, Edificação, Ferramentaria e Eletrônica. As taxas de inscrições são de R$ 48,00, R$ 55,00 e R$ 70,00, conforme vaga. A Prova Objetiva está prevista para 12 de março. Alguns cargos exigem treinamentos de três a quatro meses com pagamento de bolsa de R$ 1.905,15 a 3.056,56. As jornadas de trabalho são de 44h semanais sob regime celetista.

Edital: bit.Ly/2iMmELt

AERONÁUTICA

Vagas: 173

Remuneração: R$ 5951,14

Nível: médio

Inscrições: até 31 de janeiro

Seleção: ingresso.Eear.Aer.Mil.Br

Resumo: divulgado o Exame de Admissão à Graduação de Sargento da Aeronáutica do ano de 2018 (EA EAGS). Podem participar candidatos de ambos os sexos, de 18 a 25 anos completos até 31 de dezembro de 2018, e que tenham concluído o Ensino Médio e Curso Técnico de Nível Médio. As 173 vagas estão distribuídas nas especialidades de Administração (40), Enfermagem (45), Eletricidade (14), Eletrônica (30), Pavimentação (8), Informática (20), Obras (8) e Topografia (8).

O aluno fará jus à remuneração fixada em lei, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.

Os inscritos, além de pagar taxa de participação de R$ 60,00, serão classificados por Provas Escritas, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, Prova Prática de Especialidade e Concentração Final. As provas serão realizadas em Fortaleza (CE) e em mais 14 cidades no dia 9 de abril.

Ceará

Fortaleza

Vagas: 5

Remuneração: até R$ 24.115,00

Nível: superior

Inscrições: até 18 de janeiro

Seleção: www.Cespe.Unb.Br

Resumo: a Prefeitura Municipal de Fortaleza anunciou a realização de novo concurso público com cinco vagas para profissionais de nível superior na função de Procurador do Município com jornada de 30 horas semanais. O salário correspondente é de R$ 24.115,00. Para concorrer a uma das oportunidades o candidato deve apresentar diploma em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. As inscrições devem ser realizadas até às 18h do dia 18 de janeiro com taxa de participação de R$ 140,00. O concurso é composto de Prova Objetiva, Discursiva e Avaliação de Títulos.

Edital: bit.Ly/2ioke3V

Cegás

Vagas: 21

Remuneração: até R$ 7.289,63

Nível: médio e superior

Inscrições: até 13 de janeiro

Seleção: www.Cegas.Ieses.Org

Resumo: a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) está com edital com 21 vagas com taxas de participação de R$ 75 a R$ 90 nas funções de Analista de Gestão e Técnico (11 vagas) nas especialidades de Administrador, Jurídica, TI, Contador, Economista, Engenheiro e SMS e na função de Assistente Técnico (10 vagas) nas especialidades de Administrativo e Financeiro, Programador, Técnico em Mecânica e Técnico em Tecnologia da Informação. Além do salário, há outros benefícios garantidos como: Participação nos Resultados; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio-Funeral; Assistência Médica, extensiva aos dependentes legais; Assistência Odontológica, extensiva aos dependentes legais; Auxílio Alimentação/Refeição; Gratificação de Férias adicional de mais 2/3 (dois terços); Auxílio-Creche; e Auxilio Ensino Fundamental.

Edital: bit.Ly/2fMxmhT

Metrofor

Vagas: 148

Remuneração: até R$ 1.388,25

Nível: técnico e médio

Inscrições: até 9 de janeiro

Seleção: www.Uece.Br

Resumo: após determinação da Justiça, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos reabriu as inscrições do processo seletivo para 148 vagas temporárias de profissionais de nível médio e técnico. As oportunidades são para: Assistente Condutor (52), Assistente Controlador de Movimento (13), Agente de Estação (67), Assistente Operacional Administrativo (8), Manobrador (6) e Assistente Técnico em Segurança do Trabalho (2).

As jornadas são de 44 horas semanais, já os salários variam de R$ 943,38 a R$ 1.388,25. Há ainda benefícios como vale-alimentação (R$ 698,65), vale-refeição (R$ 415,16) e assistência médico odontológica com teto máximo de R$ 532,25. As inscrições seguem 9 de janeiro. A seleção é composta por quatro etapas: Prova Objetiva, de múltipla escolha; Avaliação de Títulos; Avaliação Médica e Avaliação Psicológica e Treinamento Profissional. A previsão é que a primeira etapa ocorra em 5 de fevereiro deste ano. A validade desta seleção é de um ano, a contar da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogada.

Edital: bit.Ly/2hznZUn

ISGH

Vagas: 32

Remuneração: até R$ 1.835,72

Nível: médio e superior

Inscrições: até 8 de janeiro

Seleção: www.Isgh.Org.Br

Resumo: estão abertos três processos seletivos abertos no Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar com validade de dois anos para níveis médio, técnico e superior. Os editais trazem vagas para as funções de Auxiliar de Laboratório (20), Técnico em Laboratório (11) e Secretário (1), que têm jornada semanal de trabalho de 44h semanais. As taxas de inscrições variam de R$ 60,00 a R$ 120,00, conforme cargo.

Edital: bit.Ly/2iZ0FAk

Outros estados

IF Baiano (BA)

Vagas: 65

Remuneração: até R$ 9.114,67

Nível: médio e superior

Inscrições: até 23 de janeiro

Seleção: concursos.Ifbaiano.Edu.Br

Resumo: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) divulgou dois processos seletivos. O edital nº 69/2016 abriu postos para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação (5), Economista (1), Engenheiro Eletricista (1), Médico Veterinário (2), Relações Públicas (1), Assistente em Administração (2), Revisor de Texto Braile (10), Técnico em Alimentos e Laticínios (2), Técnico em Contabilidade (1) e Assistente de Aluno (1). Já o edital nº 70/2016 dispõe de vagas para professores das áreas de Música (13), Atendimento Educacional Especializado (14), Matemática (2), História (2), Língua Inglesa (2), Meio Ambiente (4) e Cooperativismo (2). As remunerações variam entre R$ 1.834,69 a R$ 9.114,67 para jornadas semanais de 20 horas, 40 horas ou em regime de Dedicação Exclusiva. As inscrições podem ser realizadas até 23 de janeiro de 2017, pagando taxas de R$ 60, R$ 80, R$ 100 ou R$ 150.

Editais: bit.Ly/2fHYA9A (edital 69)

Bit.Ly/2ePlqhX (edital 70)

CREF (Nordeste)

Vagas: 4

Remuneração: até R$ 2.524,46

Nível: médio e superior

Inscrições: até 27 de janeiro

Seleção: institutomachadodeassis.

Com.Br

Resumo: o Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região prorrogou as inscrições do concurso público até o dia 27 de janeiro de 2017 com organização do Instituto Machado de Assis. A seleção para níveis médio e superior dispõe de oportunidades para Auxiliar Administrativo (2) e Agente de Orientação e Fiscalização (2), com lotação no CREF do Piauí e Maranhão. O regime de trabalho é de 40 horas semanais e remuneração inicial é de R$ 1.115,06 a R$ 2.524,46, respectivamente. Para participar da seleção, os inscritos serão submetidos a Prova Objetiva, Entrevista Técnica e Checagem de Pré-Requisitos e de Documentos. A previsão é que a prova objetiva ocorra em 19 de fevereiro.