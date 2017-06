Concursos e seleções públicas: 4.722 vagas

00:00 · 10.06.2017

Nacional

Exército

Vagas: 440

Nível: médio

Inscrições: até 20 de junho

Seleção: www.Espcex.Eb.Mil.Br

Resumo: a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) selecionará, por meio de concurso público, 440 vagas, divididas entre os sexos masculino (400) e feminino (40). Podem participar pessoas com idade entre 17 a 22 anos e altura mínima de 1,60m (homens) e 1,55m (mulheres). O curso de nível superior tem duração de cinco anos e ocorrerá na EsPCEx, de Campinas (SP) e em Resende (RJ), na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).

Edital: bit.Ly/2pHW4bj

Conter

Vagas: 78

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 10 de julho

Seleção: www.Quadrix.Org.Br

Resumo: o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia publicou edital com 78 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os Conselhos Regionais dos Técnicos em Radiologia (CRTRs) de Aracaju, Maceió, Recife, Natal, Salvador, São Luís, Teresina e outras cidades.

Os contratados vão receber salários entre R$ 950,00 a R$ 3.800,00, de acordo com o cargo pretendido e cumprirão carga horária de 20h a 40h semanal. Há oportunidades para Auxiliar de Serviços Gerais (3); Serviços Gerais (2); Agente Administrativo (6); Agente Fiscal (16); Assistente Administrativo (3); Assistente Financeiro (1); Auxiliar Administrativo (30); Motorista (1); Recepcionista (3); Serviços Gerais (1); Técnico em Contabilidade (2); Técnico em Informática (2); Advogado (4); Agente Administrativo (1); Analista Administrativo (1) e Contador (2). Os inscritos serão selecionados por meio de Prova Objetiva, Prova de Títulos e Experiência Profissional.

Edital: bit.Ly/2sLogcD

Ceará

Seas

Vagas: 1.034

Remuneração: até R$ 2.561,70

Nível: médio e superior

Inscrições: até 13 de junho

Seleção: www.Uece.Br

Resumo: a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEAS) contratará por processo seletivo, por tempo determinado, profissionais nos seguintes cargos: Assistente Social (48), Psicólogo (47), Pedagogo (15), de Nível Superior; e Socioeducador Feminino (127) e Masculino (797), de Nível Médio. A jornada de trabalho é de 40 ou 44 horas semanais com remuneração no valor de R$ 2.561,70. A taxa de inscrição será cobrada no valor de R$ 80,00 (Nível Médio) ou R$ 130,00 (Nível Superior). Os aprovados irão atuar nas cidades de Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. A seleção é formada por duas fases: Prova Objetiva e Avaliação de Títulos. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

Edital: bit.Ly/2qLDDQC

Pref. De fortaleza

Vagas: não divulgada

Remuneração: até R$ 2.561,70

Nível: superior

Inscrições: até 11 de junho

Resumo: a Prefeitura de Fortaleza segue com inscrições até 11 de junho para o processo seletivo para dois cargos: Coordenador Pedagógico e Diretor Escolar, que devem cumprir jornadas de 40 horas semanais, na área de Educação. A remuneração pode variar de R$ 1.707,80 a R$ 2.561,70. Os concorrentes serão avaliados em duas etapas: Prova Objetiva, Análise de Títulos e Experiência Profissional. A inscrição é feita, exclusivamente, em concursos.Fortaleza.Ce.Gov.Br, mediante taxa de R$ 110,00. A seleção tem validade de quatro anos, podendo ser prorrogada.

CISVALE

Vagas: cadastro de reserva

Remuneração: até R$ 5.233,57

Nível: médio e superior

Inscrições: até de 15 de junho

Seleção: www.Cisvale.Com.Br

Resumo: o Consórcio Público de Saúde Interfederativo do Vale do Curu (CISVALE) está com inscrições abertas para o processo seletivo para vários cargos: Técnico em Enfermagem; Auxiliar de Escritório; Auxiliar de Serviços Gerais; Técnico em Informática; Enfermeiro; Farmacêutico e Médico. O salário pode variar entre R$ 1.124,40 a R$ 5.233,57 para jornadas de 20, 40 ou 44 horas semanais. Os interessados devem realizar inscrição até o dia 15 com pagamento de taxa de participação de R$ 60,00 a R$ 120,00. A avaliação será composta por meio de Prova Objetiva e Prova de Títulos. O resultado do processo seletivo será válido por um ano.

Edital: bit.Ly/2scagMf

UFC

Vagas: 11

Remuneração: até R$ 18,8 mil

Nível: superior

Inscrições: de 12 a 16 de junho

Resumo: a Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou edital com seleção para Professores Visitantes para os Campus em Fortaleza e em Sobral. As 11 vagas são para os setores de estudo de Tecnologia de Sementes (1), Banco de Dados (1), Física Estatística Computacional (1), Letras-Literatura Comparada (1), Sociologia Econômica (1), Biotecnia (1), entre outros. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, em Regime de Dedicação Exclusiva, enquanto as remunerações variam de R$ 11.085,51 a R$ 18.895,71. A avaliação constará de duas etapas: Prova de Títulos, de caráter eliminatório; e Análise do Plano de Trabalho e do Projeto de Pesquisa.

OUTROS ESTADOS

UFBA

Vagas: 182

Remuneração: até R$ 8.361,32

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: de 10/7 até 1 de agosto

Seleção: concursos.Ufba.Br

Resumo: a universidade Federal da Bahia anunciou o edital retificado do concurso que visa a contratação de servidores técnico-administrativos em Vitória da Conquista e Salvador.

Houve o adiamento do período de inscrições que agora passa a ser entre 10 de julho de 2017 a 10 de agosto. Também ocorreram alterações no quantitativo de vagas, remuneração, requisitos e cronograma de alguns cargos, além da inclusão das funções de Arquivista, Secretário Executivo, Farmacêutico Bioquímico, Técnico em Arquivo e Assistente Social.

Edital: bit.Ly/2lhIcjq

POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS (BA)

Vagas: 2.750

Remuneração: até R$ 2.585,05

Nível: médio

Inscrições: até 19 de junho

Resumo: divulgado edital com 2.750 vagas abertas para homens e mulheres para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

A Policia Militar oferece 2.000 oportunidades, sendo 1.819 para candidatos homens e outras 181 para mulheres. Já o Corpo de Bombeiros Militar dispõe de 750 vagas (78 para mulheres e 672 para homens). As remunerações durante o curso variam de R$ 937,00 a R$ 2.585,05 para jornadas de 40 horas semanais. Os interessados devem se inscrever no período de 15 de maio a 19 de junho, através do site da organizadora www.Ibfc.Org.Br, com taxa de participação de R$ 70,00.

A avaliação dos candidatos constará de duas etapas: Provas Objetivas e Provas Discursivas, previstas para o dia 6 de agosto. O concurso tem validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez.

POLÍCIA MILITAR (PB)

Vagas: 30

Remuneração: até R$ 6.502,52

Nível: médio

Inscrições: de 4/7 de 14 de agosto

Seleção: www.Pm.Pb.Gov.Br

Resumo: a Polícia Militar do Estado da Paraíba inicia às 10h de 4 de julho de 2017 as inscrições para o concurso público para o Curso de Formação de Oficiais. Das 30 vagas, 25 destinadas a candidatos do sexo masculino e cinco, do sexo feminino. O Curso de Formação tem duração de três anos, em tempo integral, entre os graus de Cadete do 1º ano, Cadete do 2º ano, Cadete do 3º ano, Aspirante a Oficial e 2º Tenente. As remunerações variam de R$ 2.487,05 a R$ 6.502,52, além de soldo, auxílio-alimentação, bolsa de desempenho e gratificação de habilitação, de acordo com o cargo.

A avaliação será composta de cinco fases: Exame Intelectual, Psicológico, Saúde, Aptidão Física e Avaliação Social. As taxas de inscrições da seleção são de R$ 50,00, até às 10h do dia 14 de agosto.

Edital: bit.Ly/2rZogpd

BOMBEIROS (RN)

Vagas: 12

Remuneração: até R$ 18.945,31

Nível: médio

Inscrições: até 12 de junho

Seleção: www.Idecan.Org.Br

Resumo: o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte tem edital para 12 vagas no cargo de Oficial (2º Tenente). Podem participar da seleção, candidatos que tenham concluído o 2º grau ou equivalente (Ensino Médio), com altura mínima de 1m65m (sexo masculino) e 1,60m (sexo feminino), bem como ter, no mínimo, 19 anos e, no máximo, 30 anos de idade, completos até 31 de dezembro do ano da inscrição. O auxílio-financeiro, durante curso de formação, vai de R$ 4.486,68 (1º ano) a R$ 6.161,71 (3º ano). Após estágio, será nomeado para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficial Combatente, fazendo jus à remuneração inicial de R$ 7.986,00, podendo chegar ainda a R$ 18.945,31. A avaliação dos candidatos constará de seis etapas: Prova Escrita Objetiva, Avaliação Médica e Odontológica, Exame de Avaliação de Condicionamento Físico, Avaliação Psicológica, Investigação Social e da Vida Progressa e Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar. As provas do certame, que tem dois anos de validade, serão realizadas nas cidades de Natal, Mossoró e Caicó.

Edital: bit.Ly/2qsmKdb

SERES (PE)

Vagas: 85

Remuneração: até R$ 3.872,82

Nível: superior

Inscrições: até 3 de julho

Seleção: www.Cespe.Unb.Br

Resumo: a Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco (SERES) está com concurso público para 85 vagas (17, sexo feminino, e 68 para o sexo masculino) para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária. O salário é de R$ 3.872,82 para jornadas de trabalho de 24 horas com 72 horas de descanso. Do total de vagas, seis são reservadas para pessoas com deficiência. As Provas Objetivas estão previstas para serem iniciadas no dia 20 de agosto, especificamente nos municípios de Recife, Caruaru e Petrolina. O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Edital: bit.Ly/2reeTjH

FUNASE (PE)

Vagas: 100

Remuneração: até R$ 1.320,00

Nível: médio

Inscrições: até 14 de julho

Seleção: institutodarwin.Org

Resumo: a Fundação de Atendimento Socioeducativo, em Pernambuco, está com processo seletivo para a contratação de 100 agentes socioeducativos. Os candidatos às vagas podem optar entre Vitória de Santo Antão (17), Caruaru (17), Garanhuns (60), Petrolina (3) ou Arcoverde (3), conforme divulgado por edital. A remuneração inicial é de R$ 1.320,00 para jornada de escala de 24 horas de serviço e 72 horas de descanso. Para concorrer, os candidatos devem efetuar as inscrições até o dia 14 de julho e realizar pagamento de taxa de R$ 40,00. Os inscritos serão submetidos, em caráter eliminatório e classificatório, a duas fases: Análise da Experiência Profissional e Prova de Títulos.

Edital: bit.Ly/2r3KRQz