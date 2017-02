Concursos e seleções públicas: 3.597 vagas

00:00 · 04.02.2017

Nacional

Marinha

Vagas: 1.240

Remuneração: não divulgada

Nível: médio

Inscrições: até 6 de março

Seleção: www.Ensino.Mar.Mil.Br

Resumo: com taxa de R$ 30,00, a Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM) inscreve para novo concurso público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros. Podem se inscrever homens, que não sejam casados ou sem união estável, com 18 anos completos e menos de 22 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2018. Os inscritos serão submetidos à Prova Escrita Objetiva, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física, Verificação de Dados Biográficos. Durante o curso, o Aprendiz-

Marinheiro deverá receber remuneração conforme previsto na Lei de Remuneração dos Militares. Edital: bit.Ly/1R5HnGz

Aeronáutica

Vagas: 358

Remuneração: não divulgada

Nível: médio

Inscrições: até 17 de fevereiro

Seleção: ingresso.Eear.Aer.Mil.Br

Resumo: o Departamento de Ensino da Aeronáutica está com Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS), em Guaratinguetá (SP), para o primeiro semestre de 2018. São 358 vagas de nível médio: Mecânica (50), Material Bélico (13), Comunicação (14), Foto Inteligência (10), Segurança (30), Eletricidade (18), Meteorologia (10), Suprimento (14), Informações Aeronáuticas (10), Eletromecânica (12), Bombeiro (18), Controle de Tráfego Aéreo (128), entre outros. Os inscritos serão classificados por Provas Escritas no dia 14 de maio, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico e Validação Documental. As provas serão realizadas também em Fortaleza (CE).

Edital: bit.Ly/2jrwd2m

Ceará

Russas

Vagas: 840

Remuneração: até R$ 8.599,80

Nível: fundamental superior

Inscrições: até 23 de fevereiro

Seleção: www.Idib.Org.Br

Resumo: aberto concurso público para a Prefeitura de Russas para 840 vagas com carga horária de 20h a 40h semanais com salários de R$ 880,00 até R$ 8,5 mil para quatro níveis. Entre os cargos, há oportunidades para Agente de Limpeza Pública (65); Auxiliar de Serviços Gerais (130); Vigia (31); Agente Comunitário de Saúde (48); Motorista (31); Agente de Administração (72); Agente de Combate de Endemias (16); Agente Social (10); Atendente de Farmácia (19); Assistente Social (16); Dentista (9); Enfermeiro (17); Fisioterapeuta (8); Fonoaudiólogo (3); Geólogo (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (3); Procurador (1); Psicólogo (8); Terapeuta Ocupacional (4); Médico (18), Professores nas áreas de Pedagogia (103), Língua Portuguesa (33); (25); História (10); Geografia (10); Ensino Religioso (5); Ciências (12) e Matemática (33), entre outros.

Edital: bit.Ly/2jFHVWF

Paraipaba

Vagas: 65

Remuneração: até R$ 10,8 mil

Nível: médio e superior

Inscrições: até 6 de fevereiro

Seleção: paraipaba.Ce.Gov.Br

Resumo: a Prefeitura de Paraipaba está como novo processo seletivo para contratar 65 profissionais nos cargos de: Agente Administrativo (3); Agente Combate de Endemias (8); Agente Comunitário de Saúde (6); Artesã (1); Motorista Cat B (2); Motorista Cat D (1); Técnico de Enfermagem (4); Vigia (5); Assistente Social (2); Auditor em Saúde (1); Educador Físico (1); Enfermeiro (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (4); Fonoaudiólogo (2); Medico Auditor (1); Clinico (9); Ginecologista (1); Psiquiatra (2); Ultrassonografista com Equipamento (1); Pediatra (1); Nutricionista (1); Odontólogo (4); Psicólogo (1); Terapeuta Ocupacional (1) e Veterinário (1). A jornada de trabalho é 10 a 40 horas semanais com salários que variam até R$ 10.800,00. A inscrição ocorre presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Luís Braga, s/nº, no Centro de Paraipaba. A seleção tem validade de dois anos, podendo ser prorrogada.

Edital: bit.Ly/2l5eoG3

Martinópole

Vagas: 58

Remuneração: até R$ 1.067,82

Nível: superior

Inscrições: até 6 de fevereiro

Seleção: paraipaba.Ce.Gov.Br

Resumo: a Prefeitura de Martinópole realiza seleção pública para 58 vagas de professores nas especialidades de: Matemática, Ciências, Geografia, História, Religião, Português, Arte e Inglês. A contratação é temporária e pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período. Os interessados deverão fazer inscrição, gratuita, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Centro Cultural e Esportivo Martinópole, localizado na avenida Francisco Ferro. A seleção ocorre apenas por meio de entrevista, nos dias 7 e 8 de fevereiro, das 8h às 12h e das 17h, também no Centro Cultural e Esportivo. O resultado dos aprovados será divulgado em 9 de fevereiro, no Paço da Prefeitura.

UFCA

Vagas: 28

Remuneração: até R$ 9.114,67

Nível: superior

Inscrições: até 3 de março

Seleção: forms.Ufca.Edu.Br

Resumo: abertas inscrições para vagas na Universidade Federal do Cariri (UFCA) até 3 de março nas áreas de : Design (6), Educação de Surdos/ Libras (2), Redes de Computadores (2), Teoria da Computação (2), Ciências de Dados (2), Computação (2), Sistemas e Engenharia de Software (2), Administração (4), Empreendedorismo (1), Prática Contábil (1), Contabilidade Governamental (1), Auditoria (1), Design de Moda (1) e Design e Comunicação (1). Os salários variam de R$ 4.234,77 a R$ 9.114,67. Há ainda auxílio alimentação até R$ 458,00. O regime de trabalho é de 40 horas semanais, caracterizando a jornada de dedicação exclusiva.

Edital: bit.Ly/2k4dnOy

CEGÁS

Vagas: 21

Remuneração: até R$ 7.289,63

Nível: médio e superior

Inscrições: até 10 de fevereiro

Seleção: cegas.Ieses.Org

Resumo: o concurso da Companhia de Gás do Ceará teve inscrições prorrogadas até 10 de fevereiro. Os interessados devem ter nível médio e superior com taxa de participação entre R$ 75,00 e R$ 90,00. O concurso irá contratar profissionais nas funções de Analista de Gestão e Técnico para Administrador (3), Advogado (1), Analista de Sistemas (1), Contador (1), Economista (1), Engenheiro (3), Engenheiro de Segurança do Trabalho (1).

As oportunidades para Assistente Técnico são para Administrativo (3), Programador (1), Mecânica (5) e Tecnologia da Informação (1).

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais com salários de R$ 3.029,92 a R$ 7.289,63. A Cegás oferece ainda vários benefícios como Participação nos Resultados; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio Funeral; Auxílio Alimentação e Auxílio Creche e Ensino Fundamental.

Edital: bit.Ly/2jGqPv2

Outros estados

Maceió (AL)

Vagas: 504

Remuneração: até R$ 6.158,07

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 19 de fevereiro

Seleção: copeve.Ufal.Br

Resumo: a Prefeitura de Maceió está com três concursos para contratação efetiva com remuneração R$ 803,59 a R$ 6.158,07. Os cargos serão exercidos em regimes semanais de 20h a 30h. Há vagas para: Merendeira (100); Secretário Escolar (30); Intérprete de Libras (23); Professor 1º ao 5º ano (190); Professor Educação Infantil (120); Analista de Controle Interno (2); Bibliotecário (3); Administrador (5); Assistente Social (1) e Contador (5). As taxas de participação vão de R$ 50 a R$ 80.

Edital: bit.Ly/2kc0q8P

Bombeiro (PE)

Vagas: 300

Remuneração: até R$ 2.319,88

Nível: médio

Inscrições: até 23 de março

Seleção: www.Upenet.Com.Br

Resumo: o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Pernambuco está com concurso público para 300 vagas para soldados. A oportunidade requer nível médio completo, idades entre 18 e 28 anos, habilitados com, no mínimo categoria B, e altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para candidatos do sexo feminino. O prazo de inscrição segue até 26 de março com pagamento de taxa de participação no valor de R$ 129,60, pagável por meio de boleto bancário. O edital tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Haverá curso de Formação e Habilitação de Praças, no valor de R$ 970,42, de caráter classificatório e eliminatório e com duração de seis meses. Após o curso, os aprovados recebem a graduação de Soldado Bombeiro Militar e passam a ganhar salário de R$ 2.319,88.

Edital: bit.Ly/1d0Bet2

Cidasc (SC)

Vagas: 79

Remuneração: até R$ 7.580,64

Nível: médio e superior

Inscrições: até 13 de março

Seleção: cidasc.Fepese.Org.Br

Resumo: a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina abriu 79 vagas em dois editais. O concurso 001/16 tem 63 oportunidades para Auxiliar Operacional (nível Médio) com remuneração de R$ 1.834,51. O segundo edital abre 16 vagas para Médico Veterinário (nível Superior) com remuneração de R$ 7.580,64. As inscrições estão abertas até às 16h do dia 13 de março com taxa de R$ 80,00 e R$ 120,00, conforme cargo.

Edital: bit.Ly/2jfYjQd

Pol. Científica (PR)

Vagas: 54

Remuneração: até R$ 9.264,57

Nível: médio e superior

Inscrições: até 23 de fevereiro

Seleção: www.Ibfc.Org.Br

Resumo: a Polícia Científica do Estado do Paraná publicou edital com 54 vagas nas funções de Médico Legista (31), Odontolegista (1), Químico Legal (1), Toxicologista (1), Perito Criminal (13), Auxiliar de Necropsia (6) e Auxiliar de Perícia (1). A jornada de trabalho semanal variável de 20 horas e 40 horas com remuneração entre R$ 3.163,35 a R$ 9.264,57. As taxas de inscrição variam de R$ 80,00 a R$ 140,00, de acordo com a função.

Edital: bit.Ly/2i0uEuR

TRF 2ª região (RJ)

Vagas: 50

Remuneração: até R$ 27.500,17

Nível: superior

Inscrições: até 14 de fevereiro

Seleção: www10.Trf2.Jus.Br

Resumo: o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF 2), que abrange o Rio de Janeiro, está com edital para vagas no cargo de Juiz Federal Substituto. O candidato deve ser bacharel em Direito, ter três anos de atividade jurídica exercida e pagar taxa de participação de R$ 240,00.

O concurso tem cinco etapas (Prova Objetiva Seletiva, Prova Escrita, Inscrição Definitiva, Prova Oral e Avaliação de Títulos). A previsão para a primeira prova é para 26 de março. O concurso tem validade de dois anos. Edital: bit.Ly/2jfo6sg