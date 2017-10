Concursos e seleções públicas: 2.517 vagas

00:00 · 14.10.2017

Ministério da Agricultura

Vagas: 300

Remuneração: R$ 14.584,71

Nível: superior

Inscrições: até 16 de outubro

Site: www.Esaf.Fazenda.Gov.Br

Resumo: o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) lançou o aguardado edital com 300 vagas para Auditor Fiscal Federal Agropecuário (Médico Veterinário). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais com remuneração de R$ 14.584,7. A seleção ocorre com Provas Objetivas, de conhecimentos gerais e específicos no próximo dia 26 de novembro; Prova Discursiva e Prova de Títulos. As provas ocorrem em Fortaleza (CE) e em mais 26 cidades. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável por igual período. Ainda não há divulgação da distribuição de vagas por Município.

Correios

Vagas: 88

Remuneração: até R$ 4.903,05

Nível: médio e superior

Inscrições: até 20 de outubro

Site: www.Iades.Com.Br

Resumo: anunciado concurso público nacional da A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com 88 vagas imediatas e formação de cadastro reserva na área de Medicina e Segurança do Trabalho. Há vagas nas funções de Enfermeiro do Trabalho Júnior (2), Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior (9), Médico do Trabalho Júnior (44), Auxiliar de Enfermagem do Trabalho (12) e Técnico em Segurança do Trabalho Júnior (21). Os aprovados podem atuar em Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Recife (PE) e outras 22 cidades. A Prova Objetiva está prevista para ser aplicada no dia 26 de novembro com duração de 4h.

Ceará

Alfândegas da Receita Federal

Vagas: 95

Remuneração: não divulgada

Nível: superior

Inscrições: até 27 de outubro

Resumo: as alfândegas da Receita Federal nos Portos de Fortaleza, Pecém e Aeroporto Internacional Pinto Martins selecionam, por meio de processo seletivo, 95 peritos autônomos nas áreas de Arte (5), Geologia (5), Farmácia (5), Agronomia (5), Alimentos (5), Computação (5), Elétrica (5), Engenharia Química (5), Engenharia Mecânica (15), entre outras. Os candidatos devem comprovar experiência de, no mínimo, dois anos na área. A inscrição é presencial no Protocolo da Alfândega do Porto de Fortaleza, no andar térreo do prédio, na Avenida Vicente de Castro, 6.971, bairro Mucuripe, nos horários das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h.

Detran

Vagas: 383

Remuneração: R$ 3.486,10

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 18 de novembro

Site: www.Uece.Br

Resumo: o Departamento de Trânsito no Estado do Ceará publicou o aguardado edital do concurso público com 383 oportunidades nas seguintes funções: Agente de Trânsito e Transporte (250); Analista de Trânsito e Transporte nas áreas de Administração (5), Arquitetura (4), Ciências Contábeis (4), Engenharia Civil (7), Engenharia Elétrica (2), Engenharia Mecânica (2), Assuntos Educacionais (4), Tecnologia da Informação (5); Vistoriador (50) e Assistente de Atividade de Trânsito e Transporte (50). A seleção, que tem dois anos de validade, tem salários iniciais de R$ 2.118,09 a R$ 3.486,10 para jornada semanal de 40 horas. Os aprovados no processo seletivo irão atuar em Fortaleza e outros 14 municípios (Baturité, Itapipoca, Sobral, Tianguá, Crateús, Tauá, Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Morada Nova, Russas, Limoeiro do Norte, Aracati e Camocim).

As inscrições ocorrem mediante taxa de R$ 70,00, R$ 90,00 ou R$ 130,00, conforme nível de escolaridade. A classificação ocorre com Prova objetiva e Avaliação de Títulos (para as vagas de nível Superior).

UVA

Vagas: 26

Remuneração: até R$ 4.863,39

Nível: superior

Inscrições: de 17 a 26 de outubro

Site: www.Concurso.Uvanet.Br

Resumo: a Universidade Estadual Vale do Acaraú está com novo processo seletivo para professores substitutos nas áreas de Exatas, Saúde, Tecnologia, Educação, Ciências Sociais e Humanas. As inscrições ocorrem de 17 a 26 de outubro com taxa de participação de R$ 100,00. A seleção ocorre por Prova Escrita e Prova Didática. A jornada semanal de trabalho é de 40 horas com remuneração inicial entre R$ 1.702,20 a R$ 4.863,39. A seleção tem validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

Prefeitura de Dep. Irapuan Pinheiro

Vagas: 125

Remuneração: até R$ 3 mil

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 29 de outubro

Site: www.Idib.Org.Br

Resumo: inscrições abertas para o concurso público da Prefeitura de Deputado Irapuan Pinheiro, a 340 km de Fortaleza. Com remunerações até R$ 3 mil, há vagas para os seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde (12), Agente e Combate as Endemias (2), Auxiliar de Serviços Gerais (9), Cozinheiro (2), Gari (10), Motorista Categoria B (4), Motorista Categoria D (8), Motoqueiro (2), Operador de Maquinas Pesadas (9), Vigia (5), Agente Administrativo (12), Auxiliar de Saúde Bucal (2), Técnico em Enfermagem (5), Técnico em Radiologia (2), Assistente Social (2), Auditor de Tributos (2), Cirurgião Dentista (3), Enfermeiro (4), Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Médico (3), Médico Veterinário (1), Nutricionista (1), Psicólogo (1), Psicopedagogo (1), Supervisor Pedagógico (1), entre outros. Os candidatos serão classificados por Prova Objetiva, com data prevista para o dia 10 de dezembro, e de Títulos. As jornadas de trabalho são de 20h, 30h ou 40h semanais.

CRC

Vagas: 15

Remuneração: até R$ 3.852,68

Nível: médio e superior

Inscrições: até 15 de outubro

Site: www.idib.org.br

Resumo: o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) abriu processo seletivo com 11 vagas para profissionais interassados em cumprir jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Ao todo, são 10 oportunidades para o cargo de Auxiliar Administrativo, que exige nível médio completo, com vencimento de R$ 2.044,36 e uma única oportunidade para Contador Fiscal (nível superior) com salário inicial de R$ 3.852,68. A taxa de participação do processo seletivo é de R$ 80,00 e R$ 120,00, a depender do cargo escolhido. A seleção ocorrerá através de Prova Objetiva, que está prevista para o dia 19 de novembro, conforme edital.

Nordeste

TRF 5ª Região

Vagas: 14

Remuneração: até R$ 10.461,90

Nível: médio e superior

Inscrições: até 27 de outubro

Site: www.Concursosfcc.Com.Br

Resumo: anunciado edital com 14 vagas no concurso do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Os cargos de nível médio são para Técnicos Judiciários (6), com remuneração de R$ 6.376,41, e Analistas Judiciários (8) para Oficial de Justiça, Informática, Medicina e Contadoria com remuneração de R$ 10.461,90. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. As provas serão realizadas em Fortaleza (CE) e outras cinco capitais do Nordeste.

Defensoria Pública (PE)

Vagas: 50

Remuneração: R$ 21.649,48

Nível: superior

Inscrições: até 23 de outubro

Site: www.Cespe.Unb.Br

Resumo: a Defensoria Pública de Pernambuco republicou o edital do concurso público com 50 vagas para o cargo de defensor público. Agora com remuneração de R$ 21.649,48. Podem participar candidatos com nível superior (bacharelado) em Direito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e três anos de atividade jurídica. A taxa de inscrição é de R$ 270,00. O concurso é composto por Prova Objetiva, Escrita, Inscrição Definitiva, Prova Oral e Avaliação de Títulos. A primeira fase está prevista para 28 de janeiro com questões, entre outros, sobre Direito Administrativo, Civil, Constitucional, Processual Civil, Processual Penal e Tributário.

Polícia Militar do Maranhão

Vagas: 1.214

Remuneração: até R$ 6.913,74

Nível: médio e superior

Inscrições: de 16/10 a 16 de novembro

Site: www.Cespe.Unb.Br

Resumo: a Polícia Militar do Maranhão divulgou o edital com 1.214 vagas em cargos de nível médio e superior nas funções de: 1º Tenente PM nas especialidades de Cirurgião-Dentista (15), Médico (20), Médico-Veterinário (3) e Psicólogo (5) para nível Superior; e Soldado do Quadro de Praça Policial (1171) para nível Médio. Os novos servidores terão remuneração variável de R$ 4.019,62 e R$ 6.913,74 e devem atender requisitos exigidos como ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse e idade máxima de 35 anos completos na data da inscrição no caso dos cargos de nível superior e idade máxima de 30 anos completos na data da inscrição, no caso de nível médio. O concurso público é composto de Prova Objetiva, Exame Médico e Odontológico, Teste de Aptidão Física, Exame Psicotécnico, Investigação Social e Curso de Formação. A previsão é que a primeira etapa ocorra em 21 de janeiro de 2018. Edital: bit.Ly/2yuZQXX

Procon (MA)

Vagas: 10

Remuneração: até R$ 3,8 mil

Nível: superior

Inscrições: até 16 de outubro

Site: www.Concursosfcc.Com.Br

Resumo: divulgado o edital do concurso público com 10 vagas de nível Superior no Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) para o cargo de Fiscal de Defesa do Consumidor. Os aprovados receberão remuneração inicial de R$ 3.890,00. A taxa de participação é de R$ 150,00, conforme divulgado pela organizadora Fundação Carlos Chagas (FCC). A classificação será por provas escrita objetiva e escrita subjetiva previstas para o dia 19 de novembro, em São Luiz (MA). O edital será valido pelo período de dois anos e pode vir a ser prorrogado por igual período uma única vez.

UEPB

Vagas: 197

Remuneração: até R$ 3.396,43

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 29 de outubro

Site: cpcon.Uepb.Edu.Br

Resumo: a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) está com novo edital para preenchimento de 197 vagas em cargos técnicos em três níveis de escolaridade. Há oportunidades para Auxiliar Administrativo (92), Almoxarife (5), Assistente Técnico (86), Desenhista Projetista (2), Administrador (1), Advogado (1), Economista (1), Farmacêutico (1), Pedagogo (2), Psicólogo (1), Secretário Executivo (1), entre outros. As remunerações variam de R$ 1.502,24 a R$ 3.396,43 com jornada de trabalho semanal de até 40 horas

A seleção ocorrerá com Prova Escrita Objetiva e Produção Textual.

