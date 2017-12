Concursos e seleções públicas: 1.896 vagas

00:00 · 16.12.2017 / atualizado às 01:11

Ceará

SDA

Vagas: 44

Remuneração: R$ 930,00

Nível: fundamental

Inscrições: até 18 de dezembro

Site: www.sda.ce.gov.br

Resumo: publicado edital da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, do Governo do Ceará, com 44 vagas para bolsistas para 31 municípios, entre eles: Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis, Tauá, Coreaú, Frecheirinha, Graça, Hidrolândia, Ipu, Ipueiras, Irauçuba, Massapê, Mucambo, Moraújo, Pacujá, Piores Ferreira, Reriutaba, Senador Sá, Sobral, Varjota, Altaneira, Araripe, Antonina do Norte, Assaré, Campos Sales, Potengi, Nova Olinda, Salitre, Santana do Cariri e Tarrafas. É necessário ter, entre outros requisitos: ensino fundamental completo; idade entre 14 a 30 anos; e residir nas comunidades rurais de atuação do Projeto Paulo Freire.

SENADOR SÁ

Vagas: 79

Remuneração: até R$ 2 mil

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 17 de dezembro

Site: www.Idib.Org.Br

Resumo: a Prefeitura de Senador Sá, a 300 km de Fortaleza, publicou edital de concurso público com 79 vagas em três níveis de escolaridade , mediante taxa de participação que varia entre R$ 55,00 a R$ 120,00. Há oportunidades nas seguintes funções: Vigia/ Porteiro (3); Motorista (1); Auxiliar Administrativo/ Atendente (3); Agente de Endemias (2); Agente Comunitário de Saúde (3); Técnico de Enfermagem (4); Professor de Ensino Básico II em Geografia (3), História (1), Ciências (4), Matemática (5), Língua Estrangeira (2), Educação Física (2), Língua Portuguesa (5) e Professor de Ensino Básico I (36); Odontólogo (2); Enfermeiro (1); Fisioterapeuta (1) e Nutricionista (1). As jornadas de trabalho são de 20, 30 ou 40 horas semanais, conforme o cargo.

Edital: bit.Ly/2v989Gy

MULUNGU

Vagas: 73

Remuneração: até R$ 5,7 mil

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: até 26 de dezembro

Site: www.Consulpam.Org.Br

Resumo: a Prefeitura de Mulungu, a 118 km de Fortaleza, abriu novo processo seletivo para contratar 73 profissionais com jornada de trabalho de 20 horas a 40 horas semanais ou de 100 horas mensais. Os salários variam de R$ 937,00 a R$ 5.700,00.

Há 10 vagas para o cargo de Agente Municipal de Trânsito e outras 63 oportunidades em vários cargos como Motorista (6), Vigia (6), Gari (4), Serviços Gerais (8); Técnico de Enfermagem (2), Secretária Escolar (1), Dentista PSF (3), Médico PSF (3), Enfermeiro (2), entre outros.

Edital: bit.Ly/2BJQrfY

FORQUILHA

Vagas: 20

Remuneração: até R$ 1,5 mil

Nível: médio

Inscrições: até 29 de dezembro

Site: www.Cetrede.Com.Br

Resumo: a Prefeitura Municipal de Forquilha, de 215 km de Fortaleza, lançou novo concurso público com 20 vagas e formação de cadastro reserva para Guarda Municipal. Com exigência de Ensino Médio, os aprovados farão jus à remuneração de R$ 1.500,00. As inscrições ocorrem até 29 de dezembro das 7h às 23h e a seleção do processo seletivo, de caráter eliminatório e classificatório, ocorre por meio de Provas Objetivas prevista para serem aplicadas em 22 de janeiro de 2018.

Edital: bit.Ly/2BnBL66

ITAPIPOCA

Vagas: 11

Remuneração: R$ 937,00

Nível: fundamental e médio

Inscrições: até 14 de janeiro de 2018

Site: www.Idib.Org.Br

Resumo: lançado novo concurso público para a Câmara Municipal de Itapipoca, na região Norte do Estado, a 120 km de Fortaleza, com 11 oportunidades imediatas distribuídas nos níveis fundamental e médio.

O certame tem vagas nas funções de Copeiro (1); Auxiliar de Serviços Gerais (4); Vigia (4); Atendente (1) e Auxiliar de Administração (1). As inscrições ocorrem até 14 de janeiro de 2018 mediante pagamento de taxa de participação nos valores de R$ 70,00 ou R$ 110,00.

Edital: bit.Ly/2v989Gy

FRECHEIRINHA

Vagas: 11

Remuneração: até R$ 1,2 mil

Nível: médio

Inscrições: até 18 de dezembro

Site: universidadepatativa.Com

Resumo: inscrições abertas para concurso público para Guarda Municipal da Prefeitura de Frecheirinha, a 286 km de Fortaleza. Os aprovados devem cumprir jornada de 40h semanais de trabalho com remuneração de R$ 1.200,00. Para concorrer é necessário possuir CNH AB. A classificação dos candidatos acontecerá por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 7 de janeiro de 2018.

Edital: bit.Ly/2AhtLWO

RUSSAS

Vagas: 09

Remuneração: até R$ 2,4 mil

Nível: médio e superior

Inscrições: 21 e 22 de dezembro

Resumo: publicado edital de novo processo seletivo da Prefeitura Municipal de Russas, a 170 km da Capital cearense. As nove oportunidades são para atuação na Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (SETAS)nos cargos de Orientador Social (6), Assistente Social (2) e Supervisor do Programa Primeira Infância no SUAS (1). Os profissionais irão cumprir jornadas de trabalho de 30h a 40h semanais e terão remunerações iniciais de R$ 937,00 a R$ 2.400,00 por mês. O edital prevê ainda formação de cadastro reserva. A seleção ocorrerá com avaliação de capacitação profissional e análise de currículo. Presencialmente, as inscrições podem ser recebidas nos horários das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, nos dias 21 e 22 de dezembro na sede da SETAS, em Russas.

Nordeste

PREF. SALVADOR

Vagas: 143

Remuneração: até R$ 6.353,30

Nível: superior

Inscrições: até 23 de dezembro

Site: salvador.Ce.Gov.Br

Resumo: a Prefeitura de Salvador, no Estado da Bahia, está com novo processo seletivo com 143 oportunidades para médicos nas especialidades Clínico (67), Pediatra (53), Psiquiatra (7) e Ortopedista (16). A jornada de trabalho é de 24 horas semanais para remuneração inicial de R$ 6.353,33. É preciso efetuar o pagamento da taxa de R$ 50,00 para a participação na seleção, que ocorrerá por Avaliação de Títulos.

Edital: bit.Ly/2zeyrfa

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR (BA)

Vagas: 60

Remuneração: até R$ 5.751,35

Nível: médio e superior

Inscrições: até 10 de janeiro de 2018

Site: www.Fgv.Br

Resumo: a Câmara Municipal de Salvador publicou edital para 60 vagas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de Assistente Legislativo Municipal (25); Auxiliar em Saúde Bucal (1); Analista de Tramitação (5); Revisão (5); Gabinete da Presidência (2); Mesa Diretora (1); Cerimonial (1); Advogado (2); Arquiteto (1); Engenheiro Civil; Assistente Social (1); Odontólogo (1), entre outros. Os aprovados irão atuar com jornada de trabalho até 40 horas semanais com remuneração de R$ 4.575,44 a R$ 5.751,35.Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha - de caráter eliminatório e classificatório - prevista para o dia 25 de fevereiro de 2018, conforme edital.

Edital: bit.Ly/2zb5cvx

DETRAN (MA)

Vagas: 170

Remuneração: até R$ 4,4 mil

Nível: médio e superior

Inscrições: até 18 de janeiro de 2018

Site: www.Concursosfcc.Com.Br

Resumo: a Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) divulgou edital com novo concurso público com 170 oportunidades nas funções de Analista de Trânsito (2), de nível Superior, e Assistente de Trânsito (168), para quem tem nível Médio concluído. As remunerações iniciais variam de R$ 1,4 mil a R$ 4,4 mil. Os profissionais devem se inscrever até às 14h do dia 18 de janeiro de 2018, no site da empresa organizadora Fundação Carlos Chagas. É preciso efetuar o pagamento da taxa de participação de R$ 90,00 e R$ 140,00. A prova de seleção ocorrerá provavelmente no dia 18 de março de 2018 nas cidades de Caxias, Imperatriz e São Luís.

Edital: bit.Ly/2BsGNlq

Emserh (MA)

Vagas: 1.000

Remuneração: até R$ 7.425,31

Nível: médio e superior

Inscrições: até 18 de janeiro de 2018

Site: institutoaocp.Org.Br

Resumo: três concursos públicos foram publicados pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH) com 1.000 oportunidades distribuídas em São Luís e mais seis cidades. As vagas são para os cargos de Assistente Administrativo (30); Advogado (2); Jornalista (5); Analista Administrativo (44); Cardiologista (8); Clínica Médica (9); Endocrinologia (13); Ginecologia e Obstetrícia (9); Ortopedia (7); Pediatria (10); Psiquiatria (4); Técnico de Enfermagem (560); Técnico em Saúde Bucal (26); Biomédico (15); Bioquímico (10); Enfermeiro (30); Enfermeiro (40); Farmacêutico (60); Fisioterapeuta (28); Fisioterapeuta (10); Fonoaudiólogo (15); Nutricionista (20); Odontólogo (15); Psicólogo (15) e Terapeuta Ocupacional (15).

Edital: bit.Ly/1MX3f7m

INST. TÉCNICO DE PERÍCIA (RN)

Vagas: 156

Remuneração: até R$ 7.440,00

Nível: médio e superior

Inscrições: até 19 de dezembro

Site: www.Institutoaocp.Org.Br

Resumo: o Instituto Técnico- Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP-RN) publicou edital com 156 vagas nas seguintes funções: Agente Necrópsia (35), Agente Técnico Forense (23), Perito Criminal nas especialidades de Ciências Contábeis (6), Ciências Biológicas (6), Engenharia Civil (6), Ciências da Computação (8), Engenharia Elétrica (4), Químico (6), Farmácia Bioquímica (8), Psicologia (6) e Perito Médico Legista (40) e Médico Psiquiatra (8). A classificação ocorre por Provas Objetivas e Discursivas previstas para 4 de fevereiro em Natal (RN). Haverá ainda Curso de Formação Profissional e Avaliação de Títulos.

Edital: bit.Ly/2nEUfgk

POL. MILITAR (MG)

Vagas: 120

Remuneração: até R$ 5.769,43

Nível: superior

Inscrições: até 4 de janeiro de 2018

Site: policiamilitar.Mg.Gov.Br/crs

Resumo: a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PM-MG) admitirá, por meio de concurso público, 120 profissionais (108 homens e 12 mulheres) através de fases, além do Curso de Formação de Oficiais (CFO). Os requisitos são: título de bacharel em Direito, idade entre 18 e 30 anos (até 2 de julho de 2018) e estatura de 1,60m. É preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 173,00. A previsão é que a primeira etapa ocorra em 4 de fevereiro. Os candidatos aprovados vão ingressar no CFO, com início previsto para julho/2018, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e remuneração básica inicial de R$ 5.769,43, além de abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica. A seleção é composta por várias fases: Provas de Conhecimentos (objetiva e dissertativa), Avaliações Psicológicas, Teste de Capacitação Física (TCF), Exames de Saúde, Exame Toxicológico, Prova Oral e de Títulos.

Edital: bit.Ly/1szXqmI