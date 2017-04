Concursos e Seleções Públicas: 1.700 vagas

00:00 · 08.04.2017

Vagas: 180

Remuneração: não divulgada

Nível: médio

Inscrições: de 19/04 até 9 de maio

Seleção: ingresso.afaepcar.aer.mil.br

Resumo: abertas inscrições para o Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar 2018 para 180 vagas (160 destinadas a homens e 20, mulheres). O curso, ministrado pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena (MG), tem duração de três anos e prepara para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea AFA, em Pirassununga (SP). As inscrições devem ser feitas de 19 de abril a 9 de maio. As provas escritas serão realizadas em Belém (PA), Recife (PE), Natal (RN), Salvador (BA) e outras 12 cidades. Já as outras etapas ocorrerão nos municípios de Belém, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Canoas, Brasília e Manaus. Edital: bit.Ly/2n1Z66z

Marinha

Vagas: 64

Nível: superior

Inscrições: até 28 de abril

Seleção: www.ensino.mar.mil.br

Resumo: publicado edital do concurso para ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM) em 2017 com Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Rio de Janeiro. O ingresso no CEM será no posto de Primeiro-Tenente com vagas distribuídas nas áreas de Arquitetura (2), Engenharia Cartográfica (3), Engenharia Civil (4), Engenharia de Materiais (2), Engenharia de Produção (4), Engenharia de Sistemas de Computação (5), Engenharia de Telecomunicações (2), Engenharia Elétrica (9), Engenharia Eletrônica (6), Engenharia Mecânica (12), Engenharia Mecatrônica (2), Engenharia Naval (8), Engenharia Nuclear (3) e Engenharia Química (2).

As provas serão realizadas em Fortaleza (CE) e mais 15 cidades.

Ceará

Fortaleza

Vagas: 400 e cadastro de reserva

Remuneração: R$ 950,21

Nível: médio Normal, superior incompleto e superior completo

Inscrições: até 9 de abril

Seleção: fortaleza.ce.gov.br

Resumo: a Prefeitura de Fortaleza publicou edital para preencher 400 vagas de assistente substituto de Educação Infantil e para formar cadastro de reserva em processo seletivo simplificado. As vagas são para jornada de trabalho de 240 horas mensais com remuneração de R$ 950,21. As inscrições ocorrem até 2 de abril, via internet. A seleção terá prova objetiva de conhecimentos básicos em Língua Portuguesa e conhecimentos específicos prevista para 16 de abril, das 14h às 17h.

Edital: bit.Ly/2nfbuRt

Seuma

Vagas: 33

Remuneração: R$ 9417,80

Nível: médio e superior

Inscrições: até 16 de abril

Resumo: a Prefeitura de Fortaleza, no âmbito da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), está com processo seletivo para contratar 33 profissionais de níveis médio, técnico e superior por tempo determinado. São vagas distribuídas nos cargos de: Advogado (2); Analista de Projeto (6); Analista de Sistema (1); Analista Técnico (3); Arquiteto e Urbanista (3); Biólogo (2); Coordenador de Projeto (1); Desenhista (2); Economista (1); Engenheiro de Pesca (1); Engenheiro Florestal (1); Geógrafo (5); Geólogo (1); Sociólogo (1); Técnico de Geoprocessamento (2) e Técnico em Permacultura (1). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais com salários que variam de R$ 2.238,36 a R$ 9.417,80. A seleção terá avaliação por análise curricular e experiência profissional prevista para ocorrer entre os dias 10 e 19 de abril.

Edital: bit.Ly/2oiQUCO

Idace

Vagas: 20

Nível: médio e superior

Inscrições: 10 e 11 de abril

Seleção: idace.ce.gov.br

Remuneração: até R$ 4200,00

Resumo: publicado edital do Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará para contratar instrutores temporários. São 20 vagas de diversas áreas: Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário com Enfoque Territorial (2), Economia Solidária (2), Associativismo e Cooperativismo (2), Arte Cultura e Juventude do Campo (2), Sistema de Produção Agroecológica e Convivência com o Semiárido (2), Governança Democrática e Desenvolvimento Territorial (2), Introdução a Economia Solidária (2), Introdução a Economia Solidária e Vivencias Práticas (2) e Governança Democrática e Desenvolvimento Territorial (4). A carga horária de 40h a 76h mensais, com remuneração que varia entre R$ 42,00 e R$ 72,00 por hora técnica de aula, de acordo com o cargo pretendido.

IFCE

Vagas: 05

Nível: superior

Inscrições: de 17 a 28 de abril

Resumo: o processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará contratará professores substitutos, que deverão atuar no Campus Fortaleza. Vagas distribuídas nas seguintes áreas:

Química (1), Engenharia Civil (5), Filosofia (1), Artes (3), Economia (1), Engenharia Elétrica (3), Computação (1) e Engenharia Sanitária (1).

As inscrições estão previstas para começar no dia 17 de abril de 2017 e devem ser realizadas somente via internet com taxa de R$ 150,00.

CREF 5ª REGIÃO

Vagas: 02

Remuneração: até R$ 2486,48

Nível: médio e superior

Inscrições: até 8 de maio

Seleção: www.idecan.org.br

Resumo: o Conselho Regional de Educação Física (CREF), da 5ª Região, está com concurso público com apenas duas vagas para atuação no Ceará: Agente Administrativo (Médio) e Agente Fiscal (Superior). Os aprovados irão cumprir carga horária de 40 horas semanais e salários de R$ 1.098,00 e R$ 2.486,48, conforme nível exigido para o cargo. A taxa de participação é de R$ 50,00 para Agente Administrativo e R$ 60,00 pata Agente Fiscal. Os candidatos serão submetidos a prova objetiva que será composta por 40 questões e está prevista para o a dia 28 de maio e prova de títulos.

Edital: bit.Ly/2oqxmti

Outros estados

Polícia Militar (PI)

Vagas: 400

Remuneração: R$ 3.100,00

Nível: médio

Inscrições: até 17 de abril

Seleção: nucepe.uespi.br

Resumo: abertas inscrições do concurso público da Polícia Militar do Estado do Piauí para a Admissão ao Curso de Formação de Soldados da PM. Ao todo, há 400 vagas para o cargo de Praça da Polícia Militar, na graduação inicial de Soldado, sendo 39 oportunidades para o sexo feminino e 361 masculino. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo ou equivalente. O salário inicial do cargo tem salário inicial de R$ 3.100,00. Os aprovados irão atuar nas cidades de Parnaíba, Floriano, Picos, Corrente, Avelino Lopes, Uruçuí, São Raimundo Nonato, Piripiri, Oieras e Bom Jesus.

Edital: bit.Ly/2msLbad

Bombeiros (RN)

Vagas: 70

Remuneração: até R$ 9.472,65

Nível: médio

Inscrições: até 17 de abril

Seleção: www.idecan.org.br

Resumo: o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte lançou edital para Soldado com salário inicial de R$ 2.904,00, que pode chegar a R$ 9.472,65 em virtude das promoções referentes ao quadro de praças. Para participar, é necessário enquadrar-se a alguns requisitos como idade mínima de 19 anos e máxima, 30; e altura mínima de 1,65m (sexo masculino) e 1,60m (feminino). A seleção tem taxa de inscrição de R$ 80,00 e é composta de seis etapas.

Edital: bit.Ly/2lmksOg

MPE (RN)

Vagas: 28

Remuneração: até R$ 5.609,19

Nível: médio e superior

Inscrições: até 11 de abril

Seleção: comperve.ufrn.br

Resumo: o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte está com novo concurso público para cargos de serviços de apoio administrativo. Há vagas para Analistas do MPE na área de Contabilidade (2), Engenharia Civil (1) e Técnicos na área Administrativa (25). Para concorrer, o candidato precisa ter nível médio para o cargo de Técnico e nível superior nas áreas citadas para Analista.

IF Baiano

Vagas: 78

Remuneração: até R$ 9.114,67

Nível: médio e superior

Inscrições: até 5 de maio

Seleção: www.ibfc.org.br

Resumo: publicada nova retificação no edital de um dos dois concursos públicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. São vagas para professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e cargos técnico-

Administrativos com taxas de inscrição de R$ 60,00, R$ 80,00, R$ 100,00 e R$ 150,00, conforme cargo. As remunerações variam entre R$ 1.834,69 a R$ 9.114,67, para jornadas de trabalho semanais de 20h, 40h ou em regime de dedicação exclusiva. A primeira etapa da seleção será por meio de Provas Objetivas no dia 9 de julho. Haverá também Provas Discursivas e de Desempenho Didático.

UFBA

Vagas: 170

Remuneração: até R$ 7.736,42

Nível: fundamental, médio e superior

Inscrições: de 13/4 a 16 de maio

Seleção: concursos.ufba.br

Resumo: a Universidade Federal da Bahia irá contratar servidores técnico administrativos para os campus de Salvador e Vitória da Conquista. O edital tem vagas para as seguintes funções: Administrador (2), Analista de Desenvolvimento (1), Analista de Infraestrutura (1), Analista de Negócios (1), Assistente Social (1), Contador (1), Engenheiro-Agronômo (1), Jornalista (2), Oftalmologista (1), Museólogo (1), Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Técnico de Infraestrutura (1), Assistente de Laboratório (2), Fisioterapeuta (2), Técnico de Tecnologia da Informação (3), Pedagogo e Psicólogo/ Clínico (2), Bibliotecário (5), Assistente em Administração (101), entre outras. Edital: bit.Ly/2lhIcjq

Polícia Civil (AC)

Vagas: 250

Remuneração: até R$ 15.378,00

Nível: superior

Inscrições: até 16 de abril

Resumo: 250 vagas abertas para profissionais que irão atuar na Polícia Civil, do Governo do Acre. As oportunidades de nível superior são para: Agente de Polícia Civil (176); Auxiliar de Necropsia (20); Delegado de Polícia Civil (18) e Escrivão de Polícia Civil (36). Os profissionais irão atuar em regime de tempo integral e dedicação exclusiva e terão remuneração de R$ 3.007,78 a R$ 5.000,00, exceto para o cargo de Delegado, que é de R$ 15.378,00.

Edital: bit.Ly/2lLiiJ6