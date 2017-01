Concurso da Marinha abre 656 vagas com chances no CE

00:00 · 14.01.2017

Os militares temporários são os integrantes da reserva de 2ª classe da Marinha, incorporados para prestar serviço militar voluntário, em caráter transitório e regional. A seleção é para profissionais de nível fundamental, médio e técnico. ( FOTO: ARQUIVO )

Um novo concurso aberto pela Marinha vai selecionar, entre homens e mulheres, 656 profissionais de níveis fundamental e médio para o serviço militar voluntário temporário (SMV) como praça de 2ª classe.

Foram divulgados, ao todo, editais por nove Distritos Navais. As ofertas são para a área de saúde (enfermagem, higiene dental, patologia clínica, radiologia médica, nutrição e dietética, prótese dentária, técnico em farmácia) e área industrial (desenho mecânico, edificações, eletrônica, eletrotécnica, estruturas navais, marcenaria, mecânica industrial, metalúrgica, motores, telecomunicações, química).

Os candidatos deverão ter mais de 18 anos e menos de 45 anos de idade, até 31 de dezembro do ano de sua incorporação

Os aprovados serão distribuídas entre o Distrito Federal e 16 Estados: Amazonas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Sergipe, Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Ceará, estão disponíveis três oportunidades de nível médio/técnico: enfermagem (1), nutrição e dietética (1) e higiene dental (1). Os interessados devem acessar o site do 3º Distrito Naval: www.Marinha.Mil.Br/com3dn.

Inscrições e seleção

As inscrições para o concurso serão recebidas entre 10 de janeiro e 3 de fevereiro, com taxa de R$ 50. Acessando o site da Marinha (www.Ensino.Mar.Mil.Br), na opção "serviço militar voluntário", os interessados são direcionados a uma página em que escolhem o Distrito Naval para o qual pretendem concorrer.

Podem se candidatar pessoas com mais de 18 e menos de 45 anos na data da incorporação. As oportunidades de nível fundamental cobram ainda curso de formação continuada, enquanto os postos de nível médio requerem formação técnica.

Os selecionados cumprirão estágio inicial, dividido em duas etapas, durante 12 meses. Os aprovados na primeira fase, que consiste na instrução militar-naval e tem duração de 45 dias, serão promovidos a marinheiro especializado (cargos de nível fundamental) e cabo (nível médio/técnico). O período restante será destinado à aplicação de conhecimentos técnico-profissionais na Organização Militar escolhida pelos marinheiros e cabos para servir.

O SMV poderá atingir duração máxima de oito anos, desde que, neste período, a idade do militar não exceda 45 anos. O tempo de serviço é renovado anualmente. De acordo com a Marinha, os vencimentos iniciais são de aproximadamente R$ 2.100 para funções de nível fundamental e R$ 2.900 para nível médio/técnico.

A seleção é composta por sete etapas: prova objetiva com 50 questões de língua portuguesa (25) e conhecimentos militares-navais (25), no dia 26 de março; verificação de dados biográficos; inspeção de saúde; prova de títulos; verificação de documentos; análise de títulos; designação à incorporação; e incorporação.

Vagas por estado

Norte e Nordeste

AM - 41 vagas (nível médio)

PA - 25 vagas (nível fundamental e médio)

AL - 1 vagas (nível médio)

CE - 3 vagas (nível médio)

BA - 79 vagas (nível médio)

PB - 1 vagas (nível médio)

PE - 13 vagas (nível médio)

SE - 1 vagas (nível médio)

RN - 46 vagas (fundamental e médio)

Sudeste e Centro-Oeste

ES - 8 vagas (nível médio)

RJ - 346 vagas (fundamental e médio)

SP - 14 vagas (nível médio)

DF - 53 vagas (nível médio)

MS - 7 vagas (nível médio)

Sul

PR - 7 vagas (nível médio)

RS - 7 vagas (nível médio)

SC - 4 vagas (nível médio)