Comportamentos para o sucesso

00:00 · 24.02.2018

Independendo do tempo que você esteja trabalhando na empresa, sempre é recomendado rever alguns comportamentos inadequados e reforçar aqueles que podem torná-lo um diferencial em seu local de trabalho.

Seja confiável, a honestidade é a melhor prática. Mesmo nas situações mais difíceis, falar a verdade para colegas ou para o seu gestor será sempre o melhor caminho para construir credibilidade.

Em nenhuma situação, gaste sua energia buscando culpados, esse comportamento não é apreciado pelas empresas, pois no mundo dos negócios é irrelevante saber de quem é a culpa quando algo não dá certo. O que mais importa é encontrar a solução e evitar que o mesmo erro se repita. Foque na solução. Se você quer ter o reconhecimento pelos seus acertos, também saiba assumir seus erros e aprender com eles. Lembre-se que os erros fazem parte do processo de aprendizado. E por fim, fuja das fofocas. Controle o o que sai da sua boca, evite completamente a fofoca, tanto na hora de transmiti-la como na hora de ouvi-la.

Seja uma pessoa ativada, cheia de energia e entusiasmo, assim, você vai criar um ambiente favorável e certamente irá ser bem sucedido nas realizações.

Madalena Medeiros

Diretora executiva do fastjob, mobile consultoria, palestrante e consultora