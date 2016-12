Como trabalhar com alguém que não gosta

00:00 · 24.12.2016

Mais do que um bom emprego, a convivência com os colegas é fundamental para um bom desempenho, porém, às vezes é preciso trabalhar com alguém que você não gosta.

Saiba como lidar com a situação sem afetar o seu rendimento e o desempenho no trabalho.

Entenda que não tem como fugir: vocês trabalham no mesmo ambiente e, eventualmente, precisarão falar sobre o que acontece na empresa. A solução é manter a relação o mais profissional possível, interagindo apenas quando necessário e evitando qualquer tema pessoal.

Ambiente profissional

Não gostar da pessoa não significa que você deve falar sobre ela ou tentar fazer algo para prejudicá-la. Lembre-se que se trata de um ambiente profissional, logo, transferir a questão pessoal para esse meio pode acabar sendo prejudicial. Foque-se no trabalho e tente manter os seus sentimentos reservados.

Pode ser difícil, mas tente refletir se a questão realmente é só a outra pessoa. Será que você não está fazendo nada que tenha criado um atrito? Ou, então, será que você está vendo a situação pela ótica certa?

Muitas vezes achamos que as atitudes de uma pessoa são contra nós, mas pode ser apenas o jeito dela de ser.

Busque outros focos. No trabalho sempre há muita coisa para fazer, tente dedicar sua concentração a elas e a outras pessoas com quem você se identifique e deixe esse problema de lado.

É possível que, eventualmente, a situação amenize. Senão, ao menos você estará fazendo a sua parte para manter um clima saudável na empresa.