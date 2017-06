Como manter emoções fortes sob controles

00:00 · 10.06.2017

Você já ouviu alguém falando que foi "dominado pela raiva"? Ou então que ficou "paralisado de medo"? Em algumas situações, isso é completamente comum e até mesmo natural, porém, no ambiente de trabalho não podemos deixar esses sentimentos nos influenciarem em excesso. Confira a seguir dicas para manter emoções fortes sob controle:

Primeira Passo

Reconheça tais emoções e não tenha medo delas. Ao sentir que alguma está te dominando, concentre-se no que você está sentindo. Admita que ela está ali e inicie um exercício mental de "eu sou mais forte do que esse sentimento". A ideia é que você "abrace" a emoção, tendo total conhecimento de que ela está ali. Pode parecer ingênuo, mas repetir que você está sentindo aquilo e aceitar tal fato traz mais controle.

Não lute

Em geral, quando não podemos expressar uma emoção forte, tentamos combatê-la. No entanto, quanto mais fazemos isso, mais elas se intensificam. Não lute contra a emoção! Lembre que aceitar é a melhor forma de fazer com que ela se dissolva. Aceite-a, permita-se senti-la e tenha a consciência de que nenhuma emoção dura para sempre.

Cabeça fria

Se possível, saia, mesmo que temporariamente, da situação que está causando essa emoção. Dê uma volta, areje a cabeça e, então, volte a lidar com ela. Se não for possível, após o ocorrido, busque algo que lhe dê prazer. Não fique remoendo determinado sentimento. A ideia não é fugir, mas sim fazer com que essa emoção não se torne um pensamento obsessivo.

Aceite

Às vezes é difícil manter o controle em determinadas situações e chega a ser fácil sucumbir a alguns sentimentos, porém, parte de desenvolver sua inteligência emocional é saber aceitar e ter controle sobre as emoções que fazem parte do nosso cotidiano. Pode não ser fácil, mas com dedicação é possível não se deixar dominar!