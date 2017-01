Como lidar com as distrações digitais

00:00 · 21.01.2017

O mundo é feito de telas. As distrações digitais lutam com a nossa necessidade de aprender. O problema é que fazer várias coisas ao mesmo tempo, como encoraja a tecnologia, não é uma ideia tão boa quanto parece. Vários pesquisadores já comprovaram o fato de diversas maneiras.

O pesquisador Clifford Nass, da Universidade de Stanford, foi o pioneiro em pesquisas de como o ser humano interage com a tecnologia. Ele conduziu diversos estudos em que pessoas realizam várias atividades cognitivas ao mesmo tempo, como falar ao telefone, assistir à televisão e trabalhar no computador. O resultado foi simples: as pessoas vão mal nisso. Na verdade, elas estão passando de uma tarefa para a outra rapidamente, não trabalhando simultaneamente, e assim nada consegue a devida atenção.

Por outro lado, performance não é a mesma coisa que aprendizado. Um psicólogo da Universidade de Brown descobriu que quando as pessoas aprendem habilidades motoras enquanto distraídas, as duas são internalizadas. Isso pode criar um aprendizado melhor, principalmente se você tem que lembrar fatos em um ambiente diferente. "Quando pilotos estão aprendendo a lidar com situações de emergência," diz o doutor Song, "é melhor que eles o façam enquanto estão cercados por distrações."

Mas a técnica deve ser usada com cautela. "Se você fizer uma prova enquanto fica no Twitter, então claro, estude com o Twitter ao lado. Mas antes negocie com o seu professor. Aliás, eu nem deveria falar nada disso."

Sem foco

Já para pessoas que se distraem facilmente, a dica é fazer algo pequeno para resolver a situação. Música baixa pode ser a distração que uma pessoa sem foco precisa para prestar atenção na tarefa em mãos. Se o estudante tenta se focar demais, paradoxalmente, ele pode acabar criando uma distração maior ainda.

Um estudo feito em 2014 mostrou que fazer anotações à mão é muito mais eficiente do que digitá-las. Anotando à mão a pessoa usa menos palavras, mas conseguem se lembrar de conceitos com mais facilidade. "Pessoas que tomam notas no computador estão transcrevendo, e as pessoas com um caderno costumam selecionar melhor o que é anotado", diz Jonathan Zimmerman, professor da Universidade da Pensilvânia.