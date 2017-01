Como estudar no Reino Unido com tudo pago e bolsa mensal de R$ 13,8 mil

00:00 · 21.01.2017

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) vai conceder bolsa para professor sênior do Brasil, especialista em História e Humanidades Brasileiras, para o Reino Unido. As inscrições para a Cátedra Celso Furtado - St. John's College, de Cambridge, podem ser feitas até às 17h de 22 de fevereiro, exclusivamente pela internet.

O programa prevê a concessão de bolsa na instituição anfitriã de até 12 meses. Pela Capes, o selecionado receberá 3.500 libras esterlinas (cerca de R$ 13,8 mil), pagas nos meses de efetiva permanência no Reino Unido. No primeiro e último meses o valor da mensalidade será pago proporcionalmente ao período de permanência naquele país. Também será pago auxílio deslocamento no valor de 1.022 libras esterlinas (cerca de R$ 4 mil) caso a bolsa concedida seja igual ou inferior a seis meses e 2.044 libras esterlinas (cerca de R$ 8 mil) caso a bolsa concedida seja de sete a 12 meses.

O auxílio deslocamento é destinado à compra de passagens aéreas e terrestres entre a cidade de residência no Brasil e a cidade da instituição anfitriã. O programa também prevê auxílio instalação no valor de 3.500 libras esterlinas (cerca de R$ 13,8 mil), pago em parcela única, e auxílio de 90 libras esterlinas por mês.

Mais informações e inscrições em http://bit.Ly/2jGqPv2