Como encantar o selecionador?

00:00 · 21.01.2017

Um currículo bem elaborado é a porta para uma entrevista de emprego, mas é a forma como você vai apresentar suas competências técnicas e comportamentais que irá determinar se a vaga será sua ou não. Lembre-se que você não terá uma segunda chance, então, esse é o momento.

A entrevista de emprego solicita um visual compatível com a empresa que você deseja conquistar a vaga. Quando você vai "parecido" com a empresa, isto já dará a você uma vantagem.

O entrevistador sempre é atraído por pessoas que apresentam competências que proporcionam bons resultados para o negócio. Por isso, você deve evidenciar suas principais habilidades. Aproveite para descrever o seu papel em determinadas experiências e quais foram os resultados conquistados. Se for uma vaga na área comercial, enfatize a sua capacidade em bater metas de maneira consistente, sempre utilizando casos práticos. Evite frases prontas e óbvias, que possam soar forçadas. Não caia nos clichês! Evite ser muito prolixo. Nunca caia na tentação de exagerar ou mentir, pois as técnicas utilizadas no processo sempre irão revelar a verdade.

Caso ainda sinta que está inseguro, procure ajuda, existem empresas especializadas em realizar entrevista simulada, onde você poderá treinar e superar o medo da entrevista.

Madalena Medeiros

Diretora executiva do fastjob, mobile consultoria, palestrante e consultora