Como desenvolver sua inteligência emocional

00:00 · 08.04.2017

Quando você não é capaz de entender e administrar as suas emoções, é fácil ficar deprimido e irritável. Desenvolver a sua inteligência emocional só melhora as suas perspectivas e bem-estar.

Com tempo, prática e reflexão você pode praticar aumentar a consciência das suas próprias emoções, assim como descobrir como lidar melhor com o estresse, e lidar com os conflitos e desentendidos do dia a dia.

Confira a seguir qual é o caminho para desenvolver com exatidão essas habilidades.

Entre em contato com as suas emoções

Parece um tanto óbvio, mas você não pode ignorar seus sentimentos se quer desenvolver sua inteligência emocional. Emoções são mais complicadas do que só "feliz", "triste" e "bravo". Elas são complexas e profundas, e vários fatores são responsáveis por uma única emoção.

Entender essas razões deixa a sua vida mais fácil, e ao mesmo tempo deixa você mais pronto para lidar com as emoções de outros. Isso porque entender você mesmo permite que a sua empatia se desenvolva também, e é ela o segredo para relações sociais saudáveis.

Adquira fluência em linguagem corporal

Muita coisa pode ser dita só com a linguagem corporal. Não é raro que uma pessoa diga algo quando está pensando e sentindo o contrário, e a sua linguagem corporal é capaz de denunciar isso. Movimentos, posturas e expressões faciais são apenas algumas das formas como as pessoas se expressam sem dizer uma única palavra.

Entender como a sua linguagem funciona, e saber interpretar os sinais daqueles ao seu redor permite que os seus próprios sentimentos sejam melhor interpretados, e que você se relacione melhor com as pessoas até quando elas não são completamente claras.

Descubra como lidar com estresse e ansiedade

Saber administrar as suas emoções é vital para desenvolver sua inteligência emocional. Entender porque você está ansioso resolve só metade do problema, você também precisa dominar a arte de lidar com esses sentimentos. O estresse e a ansiedade podem ter impactos fortes na sua vida, e podem afetar até o corpo. Aprender a dominar esses sentimentos traz grandes benefícios para a saúde.

Domine habilidades de resolução de problemas

Ao lidar com conflitos, saber usar a sua inteligência emocional ajuda muito a prevenir que situações escalem para brigas. Aprender a resolver problemas significa saber reconhecer sentimentos, ser capaz de ouvir os dois lados de uma discussão e chegar numa solução. Alguém capaz de lidar com uma situação difícil sem perder a calma tem inteligência emocional desenvolvida.