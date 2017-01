Tira-Dúvidas: Sejus/CE planeja efetivos

00:00 · 28.01.2017

"Quando haverá um novo concurso para a área de segurança pública?" - João Luís Damasceno Costa (via e-mail)

João Luís, de acordo com informações obtidas com responsáveis pelo setor de recursos humanos da Secretaria da Justiça e Cidadania do Ceará (Sejus/CE) a pasta não deve mais realizar o concurso público para o preenchimento de 1.000 vagas temporárias para o cargo de agente penitenciário, anunciado em 21 de julho, pelo governador Camilo Santana. No entanto, ressaltam que o governo tem acenado no sentido de realizar novo concurso para o preenchimento de vagas em caráter efetivo. O número de vagas ainda não está definido, pois depende de confirmação, por meio de autorização oficial por parte do governador, mas adiantam que a intenção é publicar o edital ainda no primeiro semestre. Para concorrer ao cargo é necessário possuir ensino médio. O salário base da categoria é de R$ 1.994,83, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

