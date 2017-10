Tira-Dúvidas

00:00 · 14.10.2017

"Qual será o próximo concurso que o Governo do Ceará deve lançar, heim?" - Paulla Borges - Fortaleza/CE - Matéria: "Camilo diz que edital do Detran/CE sai nesta sexta-feira e anuncia novo concurso"

Paulla, um dos concursos que está sendo aguardado pelos concurseiros de plantão é o da Secretária da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz/CE). A seleção é pleiteada constantemente pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Ceará (Auditece Sindical), que já chegou a protocolar no gabinete do secretário estadual da Fazenda, a sugestão do edital com número de vagas e lotação.

O concurso da Sefaz/CE contemplará vagas para a carreira de auditor-fiscal, que requer ensino superior completo. O processo seletivo já consta no Orçamento deste ano e a expectativa é de abertura de aproximadamente 50 vagas.

Foi em 2007 que a Sefaz/CE realizou o seu último processo seletivo. Sob a organização da Esaf, o certame apresentou 270 vagas.