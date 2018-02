Tira-Dúvidas

00:00 · 24.02.2018

"Podem dar alguma informação sobre a afirmação do governador de lançar um concurso para a Secretaria da Cultura" (Alecsander Braga - via email)

Alecxander, deve ser publicado ainda este semestre o edital do primeiro concurso público da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult/CE). A seleção foi anunciada recentemente pelo governador Camilo Santana e visará a preencher 132 vagas. Não foram revelados muitos detalhes sobre o processo seletivo, apenas que as oportunidades estarão distribuídas entre diversas carreiras com exigência de nível superior completo. Alguns dos cursos aceitos pelos cargos do concurso da Secult/CE 2018 serão os de Arquitetura, Administração, Audiovisual, Artes Cênicas, Biblioteconomia, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia, História, Letras, Mídias Digitais, Museologia, Música e Pedagogia. Em seu discurso, Camilo Santana afirmou que o processo está na Seplag e deve ser autorizado pela AL/CE.