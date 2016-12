Tira-Dúvidas: Receita no Orçamento

00:00 · 24.12.2016

"Como está o andamento do novo concurso da Receita Federal ?" - Leonor Rodrigues - Baturité/CE - Matéria: 2017: IBGE e Receita abrirão concurso (edição de 29/10/16)

Leonor, uma das seleções públicas mais aguardadas para o ano de 2017 é a da Receita Federal do Brasil (RFB). A expectativa é de que sejam abertas 400 vagas para níveis médio e superior. No último dia 15 de dezembro, o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei Orçamentária Federal de 2017. Nos adendos do documento consta a realização do concurso da Receita. O documento prevê que a seleção terá chances para os cargos de assistente-técnico administrativo, analista administrativo, auditor-fiscal e analista-tributário. O orçamento não indica a quantidade de vagas por carreira. As funções de assistente e analista administrativos pertencem ao quadro de pessoal do Ministério da Fazenda (MF). Ou seja, o MF realiza o concurso e depois redireciona as vagas para o seu próprio quadro e para o da RFB.

